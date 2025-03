Quảng Ngãi, Gia Lai sắp xếp bộ máy, đánh giá thực chất đội ngũ cán bộ

Ngày 4/3, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025, thông báo, quán triệt Kết luận số 126-KL/TW ngày 14/2/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025; Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/2/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và triển khai công văn số 2639-CV/TU ngày 3/3/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai một số nội dung theo Kết luận số 127-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành công văn số 2639-CV/TU yêu cầu tạm dừng việc tổ chức đại hội cấp xã, cấp huyện (bao gồm các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cấp huyện) cho đến khi có chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục dừng tuyển dụng cán bộ, công chức (kể cả người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn); dừng bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử giữ chức vụ cao hơn cho đến khi có chủ trương mới của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đại biểu tập trung thảo luận một số vấn đề liên quan đến việc sắp xếp bộ máy, bổ nhiệm cán bộ; tổ chức đại hội chi bộ ở thôn, tổ dân phố và trong các doanh nghiệp; quản lý tài sản công sau khi sáp nhập.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh tinh thần của Kết luận số 126, 127 là phải tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã để tạo ra không gian mới, quy mô hơn cho sự phát triển; không tổ chức chính quyền cấp huyện và định hướng sát nhập một số đơn vị cấp tỉnh.

Các địa phương, đơn vị rà soát, đánh giá thực chất, chính xác, khách quan số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ xã; xem đây là cơ hội sàng lọc, đánh giá cán bộ. Các đơn vị địa phương không để tình trạng đình trệ, ách tắc trong công việc, nhất là việc giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm để tỉnh đạt được mục tiêu tăng trưởng 8,5% trở lên trong năm 2025.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Trong khi đó, tại Gia Lai, đến nay, tỉnh đã giảm từ 19 xuống còn 13 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, gồm: Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Thanh tra tỉnh và Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Tại Kỳ họp thứ 25 (chuyên đề)-Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra từ ngày 1-3/3, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Văn Niên đề nghị thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh; sớm ban hành quyết định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các cơ quan sau thành lập bảo đảm theo đúng quy định, tiến độ đề ra.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã công bố quyết định bổ nhiệm 43 lãnh đạo các sở, ngành sau khi hợp nhất, chuyển chức năng nhiệm vụ. Đồng thời, tỉnh công bố các quyết định về việc cho nghỉ hưu trước tuổi đối với 11 lãnh đạo các sở, ngành.

Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh Tờ trình số 391/TTr-UBND, ngoài các chính sách, chế độ được hưởng theo quy định của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này được hỗ trợ thêm 15% mức hỗ trợ quy định tại Điều 7 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ hưu trước tuổi), Điều 9 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (đối với trường hợp cán bộ, công chức nghỉ thôi việc), Điều 10 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (đối với trường hợp viên chức và người lao động nghỉ thôi việc).

Là đơn vị có nhiều sự xáo trộn trong bộ máy hệ thống chính trị để thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn, Công an tỉnh Gia Lai thực hiện giải thể 17 đơn vị công an cấp huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện việc giải thể đơn vị công an cấp huyện, Công an tỉnh còn thực hiện tiếp nhận thêm 4 nhiệm vụ quản lý nhà nước từ các sở. Cụ thể, Công an tỉnh tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp; tiếp nhận nhiệm vụ sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Sở Giao thông Vận tải; tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng từ Sở Thông tin và Truyền thông; tiếp nhận nhiệm vụ cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh, cho biết việc giải thể Công an cấp huyện là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước được Bộ Công an chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt.

Để công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy diễn ra đúng tiến độ, đảm bảo các yêu cầu, Công an tỉnh đã triển khai 3 cuộc họp quan trọng, bàn bạc, thống nhất chỉ đạo đồng bộ nhiều nội dung, phương án tổ chức bộ máy mới theo mô hình 3 cấp trong Công an nhân dân (gồm cấp xã, cấp tỉnh và cấp bộ)./.

