Quảng Ngãi: Linh hoạt triển khai các mô hình mới, đẩy mạnh cải cách hành chính

Sau hơn hai tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Quảng Ngãi, các đơn vị hành chính mới đã nhanh chóng ổn định và bắt nhịp với cách làm việc mới.

Mỗi địa phương tùy vào thực tế để có hình thức, mô hình phù hợp nhằm đẩy mạnh cải cách, hướng tới xây dựng một nền hành chính vì nhân dân phục vụ.

Tăng tốc cải cách, nâng cao chất lượng

Xã Mộ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Đức Phú, Đức Hòa, Đức Tân và thị trấn Mộ Đức. Những ngày đầu sau sáp nhập, xã Mộ Đức nhanh chóng kiện toàn bộ máy cấp ủy, chính quyền theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý địa bàn rộng và khu vực đông dân cư.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã thành lập 3 cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng các phòng, ban chuyên môn của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân xã.

Các thủ tục hành chính đều được giải quyết nhanh chóng, thông suốt, hiệu quả. Nhiều thủ tục về đất đai được xử lý trực tiếp tại xã, loại bỏ các khâu trung gian, giúp người dân tiết kiệm thời gian và công sức.

Ông Trần Thiết (ở thôn Phước Vĩnh, xã Mộ Đức) chia sẻ, ban đầu, ông lo lắng khi xã mới có địa giới hành chính rộng, dân số đông dẫn tới việc xử lý các thủ tục hành chính sẽ chậm, gián đoạn.

Tuy nhiên, ông đã được cán bộ hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình, nhờ đó, các thủ tục được thực hiện nhanh, một số thủ tục không cần đến trung tâm mà có thể thực hiện tại nhà bằng thông qua điện thoại di động có cài đặt ứng dụng dịch vụ.

Từ ngày 1/7 đến ngày 20/9, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mộ Đức đã tiếp nhận hơn 1.240 hồ sơ, trong đó hơn 96% hồ sơ được giải quyết trước thời hạn.

Trên Cổng dịch vụ công quốc gia, xã Mộ Đức xếp thứ 39/96 đơn vị trong tỉnh về chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Chỉ số mức độ hài lòng đạt 18/18 điểm.

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mộ Đức Võ Văn Tánh cho biết, đơn vị đã phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức nhiều lớp tập huấn để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong giải quyết hồ sơ cho công dân.

Trung tâm thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính để kiến nghị cấp thẩm quyền loại bỏ những thủ tục rườm rà, phức tạp.

Đặc biệt, xã Mộ Đức đã thực hiện tinh giản biên chế và sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, giúp giảm gánh nặng ngân sách, góp phần xây dựng bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả hơn. Việc bố trí cán bộ kiêm nhiệm các chức danh đã phát huy hiệu quả rõ rệt.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mộ Đức Nguyễn Xuân Thái, cấp xã chịu trách nhiệm xử lý hơn 1.000 đầu việc. Vì vậy, mỗi cán bộ, công chức phải đảm nhận nhiều nhiệm vụ cùng lúc.

Qua hơn 2 tháng đi vào vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ cán bộ, công chức đã đáp ứng tốt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong tình hình mới.

Mô hình “Ngày thứ Bảy vì dân”

Xã miền núi Kon Plông được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã Ngọk Tem, Hiếu và Pờ Ê. Sau sáp nhập, số lượng hồ sơ tại nhiều bộ phận tăng cao.

Để giúp người dân thuận tiện, xã đã quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức tại các bộ phận và Trung tâm Phục vụ hành chính công nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân xã đã triển khai mô hình “Ngày thứ Bảy vì dân” kết hợp với giải quyết thủ tục hành chính lưu động để kịp thời hướng dẫn và thực hiện các thủ tục cho người dân.

Nhờ đó đến ngày 20/9, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp đón hơn 1.000 lượt công dân và giải quyết trên 770 hồ sơ.

Anh A Da (thôn Vi Chring, xã Kon Plông) chia sẻ, anh rất hài lòng về mô hình “Ngày thứ Bảy vì dân” cũng như thái độ phục vụ của cán bộ tại trung tâm.

“Đến làm các hồ sơ, giấy tờ, chúng tôi được cán bộ hướng dẫn tận tình, vui vẻ, hẹn ngày trả kết quả cụ thể. Với mô hình này, đây không chỉ là ngày thứ Bảy làm việc bình thường mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền xã Kon Plông đối với người dân.”

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kon Plông Bùi Văn Đáp, mô hình “Ngày thứ Bảy vì dân” đã được địa phương thông báo rộng rãi nên được người dân biết và đến thực hiện các thủ tục khá đông. Do vậy, xã tiếp tục duy trì mô hình này để giảm thời gian chờ đợi của người dân và giảm tải công việc cho cán bộ, công chức trong những ngày thường.

Ngoài ra, địa phương còn phát động phong trào “Bình dân học vụ số,” thành lập tổ chuyển đổi số tại mỗi bản để hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục trực tuyến qua Cổng dịch vụ công.

Những chuyển biến tích cực từ cơ sở đã minh chứng cho sự linh hoạt và sáng tạo của chính quyền, hướng đến mục tiêu xây dựng một nền hành chính hiện đại, liêm chính, phục vụ, minh bạch và vì sự phát triển bền vững của cộng đồng./.

