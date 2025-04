Quảng Ninh: Phạt các tài khoản xuyên tạc về vụ Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh

Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, đơn vị vừa xử lý một số trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến vụ bắt giữ nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, sử dụng vũ khí quân dụng tấn công lực lượng Công an khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết đơn vị phát hiện một số trang fanpage, hội nhóm, tài khoản mạng xã hội chia sẻ, đăng tải các video clip, bài viết, bình luận có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, chưa kiểm chứng liên quan đến diễn biến vụ việc và hoạt động bắt giữ nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy của cơ quan Công an nhằm “giật tít, câu view,” gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân, tạo dư luận xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, vi phạm quy định của pháp luật về trách nhiệm sử dụng mạng xã hội.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác minh, trực tiếp phối hợp với Công an các xã, phường, thị trấn, triệu tập 8 trường hợp đăng tải nội dung xuyên tạc, sai sự thật, xấu độc, liên quan tới vụ việc trên đến cơ quan Công an làm việc; hoàn tất hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an các tỉnh, thành phố trên toàn quốc phối hợp, rà soát trên các nền tảng mạng xã hội. Các đơn vị phát hiện hàng chục trường có hành vi lợi dụng vụ việc để đăng thông tin sai sự thật; bước đầu đã xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp; tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm đối với các trường hợp còn lại.

Các hành vi vi phạm này sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/1/2022 của Chính phủ) với mức phạt từ 5 - 10 triệu đồng đối với cá nhân, từ 10-20 triệu đồng đối với tổ chức. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị người dân, nhất là những công dân có ảnh hưởng trên không gian mạng (KOL) và số quản trị viên các trang fanpage, hội nhóm, khi sử dụng mạng xã hội không đăng tải, chia sẻ hoặc tham gia bình luận nội dung tiêu cực, sai sự thật, thông tin chưa kiểm chứng trên không gian mạng; chấp hành nghiêm các quy định về trách nhiệm sử dụng mạng xã hội.

Khi phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, người dân có thể liên hệ, gửi thông tin tới trang fanpage Facebook “Phòng An ninh mạng Công an Quảng Ninh” (đường link: https://facebook.com/anninhmangquangninh) để cơ quan chức năng có thẩm quyền tiếp nhận, xác minh, xử lý hành vi vi phạm, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh./.

