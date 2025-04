Phát động thi đua học tập tấm gương liệt sỹ hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy

Chiều 22/4, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua học tập tấm gương dũng cảm của Liệt sỹ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải là người đã anh dũng hy sinh trong khi truy bắt tội phạm ma túy gần đây.

Tại Lễ phát động, Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khẳng định sự anh dũng hy sinh của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải là biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời bình, thể hiện lòng quả cảm, tinh thần kiên trung, trách nhiệm thiêng liêng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ."

Hình ảnh Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải nằm xuống giữa lằn ranh sinh-tử sẽ mãi là ngọn lửa thiêng liêng, thắp sáng ý chí và lòng trung thành của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sau này.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Viện, ma túy là hiểm họa, đe dọa an ninh quốc gia, hủy hoại giống nòi, làm hạnh phúc bao gia đình tan vỡ. Cuộc chiến chống tội phạm và tệ nạn ma túy thời gian tới dự báo còn cam go, gian khổ, lâu dài và đầy khốc liệt. Do đó, chúng ta càng cần những trái tim quả cảm, những con người dấn thân, không toan tính thiệt hơn, những cán bộ biết đặt sự bình yên của đất nước lên trên nỗi lo riêng của bản thân.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát huy truyền thống Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, học tập tấm gương dũng cảm của Liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, tiếp tục giữ trọn lời thề thiêng liêng “chiến đấu không khoan nhượng với tội phạm ma túy” với trách nhiệm cao cả, tinh thần thép, trái tim nhân văn và ý chí không lùi bước trước hiểm nguy.

Trước tính chất manh động, liều lĩnh của các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, truy bắt, Trung tướng Nguyễn Văn Viện đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khi tổ chức đấu tranh với tội phạm ma túy phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động dự kiến tình huống phức tạp có thể xảy ra trong quá trình phá án.

Các đơn vị phải xây dựng, phê duyệt phương án tác chiến rõ ràng, khoa học, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sỹ và quần chúng nhân dân. Tăng cường trang bị kỹ thuật, vũ khí, phương tiện chuyên dụng phục vụ đấu tranh, bắt giữ đối tượng nguy hiểm. Đồng thời, rút kinh nghiệm sâu sắc từ các vụ việc đau thương đã xảy ra, không để tái diễn những mất mát không đáng có.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, trải qua 28 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (12/3/1997-12/3/2025), cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng luôn khắc sâu và giữ trọn 4 lời thề danh dự, không quản khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, ngày đêm bám tuyến, bám địa bàn, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Máu, mồ hôi và cả nước mắt đã đổ xuống trên hành trình giữ gìn sự bình yên của cuộc sống. Thời gian qua, 29 cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng công an, quân đội và quần chúng đã ngã xuống, trong đó có những người còn rất trẻ. Những tấm gương hy sinh anh dũng trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy là minh chứng cho lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Ngày 17/4/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì khám phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh do các đối tượng ở Quảng Ninh, Phú Thọ cầm đầu.

Trong quá trình truy bắt, nhóm đối tượng trong đường dây đã sử dụng vũ khí quân dụng tấn công khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải hy sinh. Ngoài ra, hai cán bộ khác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh bị thương./.

Lan tỏa tinh thần dũng cảm "vì dân phục vụ" của Liệt sỹ Nguyễn Đăng Khải Sự hy sinh anh dũng của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải là minh chứng rõ nét cho tinh thần dũng cảm, lòng trung thành và sự tận tụy của người chiến sỹ Công an Nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ.”