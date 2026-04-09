Quý 1/2026: Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội tăng 10,7%

Theo thống kê, trong quý 1/2026, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành ước đạt 744,7 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước.

Quý 1/2026, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành ước đạt 744,7 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: vốn khu vực Nhà nước ước đạt 207,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 27,8% tổng vốn đầu tư và tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài Nhà nước đạt 402,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 54,1%, tăng 9,8%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 135,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 18,1% và tăng 11,8%./.

(TTXVN/Vietnam+)
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc

Theo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 được Quốc hội biểu quyết, đồng chí Phạm Gia Túc giữ chức Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021-2026 được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng

Theo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Hoàng Thanh Tùng giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Lê Minh Hưng

Chiều 7/4/2026, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

18 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI

18 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI

Theo Nghị quyết 01/2026/QH16,Quốc hội quyết nghị số thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI là 18 người, gồm Chủ tịch Quốc hội, 6 Phó Chủ tịch Quốc hội, 11 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.