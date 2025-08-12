Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng: Bằng mọi biện pháp đạt tăng trưởng ngành trên 4%

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nhấn mạnh để tạo đà cho giai đoạn 2026-2030, bộ này đã thống nhất quyết tâm bằng mọi biện pháp đạt tăng trưởng ngành trên 4%; kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 65 tỷ USD; phấn đấu 70 tỷ USD trong năm 2025.

Xuất khẩu hướng tới 100 tỷ USD

Phát biểu kết luận tại Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2025, do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức ngày 12/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho hay nhìn lại thời gian qua, dù đối diện với nhiều biến động phức tạp của khu vực và thế giới, Việt Nam vẫn đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

Đáng chú ý, hoạt động xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tiếp tục giữ vai trò trụ cột, đạt nhiều kết quả toàn diện. Ngay từ đầu năm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát huy kết quả của năm 2024 và hoàn thành mục tiêu năm 2025.

Cụ thể, về xuất khẩu, trong 7 tháng đầu năm 2025, kim ngạch toàn ngành nông nghiệp và môi trường đạt 39,7 tỷ USD (tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó nông sản đạt 21,5 tỷ USD (tăng 17%), lâm sản 10,4 tỷ USD (tăng 8,6%), thủy sản 6,1 tỷ USD (tăng 13,8%)...

Theo chỉ tiêu được giao, ngành phải đạt tốc độ tăng trưởng từ 4% trở lên. Với tinh thần quyết tâm cao, ông Thắng cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã thống nhất bằng mọi biện pháp đạt được mục tiêu; kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 65 tỷ USD, phấn đấu 70 tỷ USD trong năm 2025.

“Qua phân tích, đánh giá, chúng tôi tin rằng mục tiêu này hoàn toàn khả thi khi có sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan nhà nước, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp,” Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Ông Thắng cũng bày tỏ sự đồng tình với ý kiến của Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Nguyễn Minh Hằng và Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) Nguyễn Anh Sơn về việc ba bộ cần tăng cường phối hợp chặt chẽ tổ chức các hội nghị xúc tiến thương mại hiệu quả, tránh trùng lặp, mang lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp. Tất cả kiến nghị, đề xuất của các đại biểu, bộ sẽ tiếp thu, ghi nhận vào thông báo kết luận và triển khai thực hiện.

Về một số nội dung cụ thể, trong đó có kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước về hỗ trợ thanh toán với các thị trường mới, đặc biệt là châu Phi, Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho rằng việc này cần được quan tâm giải quyết.

“Chúng ta đã nhận diện rõ khó khăn, xác định đây là giai đoạn vừa có thách thức, vừa có cơ hội. Vì vậy, cần sự vào cuộc của tất cả các bên, đẩy mạnh xuất khẩu hoàn toàn khả thi, bởi dư địa vẫn còn rất lớn,” ông Thắng nói.

Cả nước cần duy trì tăng trưởng hai con số. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)



Người đứng đầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đặc biệt lưu ý để tạo đà phát triển cho giai đoạn 2026-2030, cả nước cần duy trì tăng trưởng hai con số. Trong đó, năm 2025 dự kiến tăng 8,3-8,5%. "Từ 2026 phải đạt mức tăng trưởng gấp rưỡi. Điều này đòi hỏi xuất khẩu phải hướng tới 80, 90 tỷ USD, thậm chí 100 tỷ USD," ông Thắng nhấn mạnh.

“Nhất định sẽ đạt và vượt mục tiêu xuất khẩu”

Để đạt được mục tiêu trên, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đưa ra 3 định hướng lớn cần triển khai. Đầu tiên là cơ quan nhà nước, trực tiếp là Bộ Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống văn bản pháp luật phù hợp, cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu nước nhập khẩu.

Ông Thắng cho biết trong tháng Mười tới, bộ sẽ trình Quốc hội dự luật sửa 15 luật; từ năm 2026, sẽ sửa đổi toàn diện 17 văn bản pháp luật để thích ứng tình hình mới. Đây là việc quan trọng, qua đó góp phần giải đáp, hướng dẫn kịp thời những khó khăn của doanh nghiệp, người dân, hiệp hội ngành hàng; hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn và vùng nguyên liệu.

Đối với doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng, đây là lực lượng trực tiếp sản xuất, nên cần chủ động đề xuất hỗ trợ từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương hoặc các địa phương khi cần thiết.

Về thị trường, ông Thắng lưu ý cần chú trọng cả truyền thống và tiềm năng như: Châu Âu (2% thị phần), UAE và khu vực lân cận (200 tỷ USD, Việt Nam mới chiếm 10%), châu Phi, Nam Mỹ… Đặc biệt, thị trường nội địa với hơn 100 triệu dân cũng cần được khai thác hiệu quả, thay thế nhập khẩu đối với sản phẩm có thể sản xuất trong nước.

Theo ông Thắng, hiện mỗi năm, Việt Nam xuất khẩu gần 100 triệu tấn nông, lâm, thủy sản, nhưng giá trị gia tăng còn hạn chế do phụ thuộc đầu vào từ nước ngoài. Trong bối cảnh đó, ông Thắng cho rằng nếu doanh nghiệp Việt Nam làm chủ được các khâu này, giá thành sẽ giảm, chất lượng tăng.

“Tôi đề nghị Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường xây dựng bản tin định kỳ cập nhật số liệu sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu; tình hình thị trường trong nước và quốc tế; phân tích thị trường tiềm năng; cùng các thông tin chính thống từ cơ quan liên quan để doanh nghiệp và người dân tham khảo, định hướng sản xuất hiệu quả,” ông Thắng nhấn mạnh.

Về vấn đề thuế quan của Hoa Kỳ, ông Thắng cho hay từ tháng 4/2025, khi tình huống phát sinh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành đã vào cuộc quyết liệt. Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã phối hợp hiệu quả.

"Hiện Việt Nam đang ở giai đoạn cuối của quá trình xử lý, song vẫn tiếp tục đàm phán để đạt kết quả cuối cùng," Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho rằng đây là vấn đề khó đoán định, nhưng cũng mở ra cơ hội.

“Việc áp thuế này không chỉ với Việt Nam mà với tất cả các quốc gia xuất khẩu vào Mỹ, chênh lệch không quá lớn. Mỹ vẫn có nhu cầu cao với một số sản phẩm Việt Nam không thể thay thế, như tôm hay càphê - vốn được đánh giá đứng đầu thế giới về chất lượng, chế biến sâu,” ông Thắng phân tích.

Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng cũng nhận định dù quyền áp thuế thuộc phía Mỹ, nhưng Việt Nam cần chủ động giải pháp ứng phó.

Về phần mình, ông Thắng khẳng định Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp thu các đề xuất xác đáng của doanh nghiệp, phối hợp cùng Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan để xử lý.

“Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của các Bộ, ngành, địa phương, ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta nhất định sẽ đạt và vượt mục tiêu xuất khẩu, góp phần thực hiện thành công kế hoạch phát triển ngành trong năm 2025 và các năm tiếp theo,” ông Thắng tin tưởng./.

