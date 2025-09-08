Sản lượng vận tải hàng không tăng cao trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

Trong giai đoạn nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2025 (từ ngày 30/8-2/9/2025), các đơn vị trong ngành hàng không đều thực hiện nghiêm túc, đầy đủ công tác ứng trực, duy trì kiểm tra, giám sát an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ hàng không; bảo đảm hoạt động khai thác được diễn ra liên tục, thông suốt.

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường đạt 854.100 khách và 14.601 tấn hàng hóa, tương ứng tăng 12,64% về hành khách và tăng 10,86% về hàng hóa so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vận chuyển nội địa đạt 369.008 khách và 1.801 tấn hàng hóa (tăng 5,05% về hành khách và giảm 13,51% về hàng hóa); vận chuyển quốc tế đạt 485.002 khách và 12,8 nghìn tấn hàng hóa (tăng 19,2% về hành khách và tăng 15,46% về hàng hóa).

Ngoài ra, tổng sản lượng khai thác tại các cảng hàng không sân bay đạt 8.081 lượt cất, hạ cánh và 1,22 triệu khách và 16.420 tấn hàng hóa thông qua cảng; tương ứng tăng 12,91% về số lượt cất, hạ cánh, tăng 10,24% về hành khách và tăng 7,52% về hàng hóa thông qua cảng so với cùng kỳ năm trước.

Tại 3 cảng hàng không quốc tế trọng điểm gồm: Sân bay Tân Sơn Nhất có tổng sản lượng khai thác đạt 2.705 lượt cất, hạ cánh; 428.300 khách, tương ứng tăng 7,77% về số lượt cất, hạ cánh và tăng 5,11% về hành khách thông qua cảng so với cùng kỳ năm trước.

Sân bay Nội Bài có tổng số 2.296 chuyến bay và 339.640 khách, tương ứng tăng 17,8% về số lượt bay, tăng 7,75% về hành khách so với cùng kỳ năm trước.

Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng đạt 1.092 lượt bay với 165.950 khách, tương ứng tăng 16,92% về số lượt chuyến bay, tăng 48,96% về hành khách so với cùng kỳ năm trước.

Giai đoạn nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2025, tổng sản lượng vận chuyển của các Hãng hàng không Việt Nam đạt 567.330 khách và 3.950 tấn hàng hóa, tương ứng tăng 7,67% về hành khách và giảm 12,66% về hàng hóa so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vận chuyển nội địa đạt 369.080.000 khách, tăng 5,05%; vận chuyển quốc tế đạt 198.250 khách, tăng 12,92% về số lượng hành khách.

Trong giai đoạn nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2025, các Hãng hàng không Việt Nam khai thác 2.981 chuyến bay. Trong đó, số chuyến bay khởi hành đúng giờ (OTP) là 1.933 chuyến, đạt tỷ lệ OTP trung bình 64,8%.

“Các nguyên nhân chủ yếu của việc các chuyến bay khởi hành không đúng giờ là do khai thác của các hãng hàng không và tàu bay về muộn. Trong giai đoạn này, số chuyến bay bị hủy của các hãng bay Việt là 64 chuyến, nguyên nhân chính xuất phát từ việc thay đổi kế hoạch khai thác thương mại,” lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam nói rõ.

Tuy nhiên, các vấn đề phát sinh tại các cảng hàng không, sân bay được các đơn vị chức năng xử lý theo đúng thẩm quyền; không phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến an ninh, an toàn khai thác; vấn đề phục vụ hành khách các chuyến bay chậm, gián đoạn, hủy chuyến được thực hiện theo đúng quy định.

Về tổng thể, phía Cục Hàng không Việt Nam đánh giá hoạt động vận tải hàng không trong giai đoạn này đã đạt mức tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước trên cả 3 chỉ tiêu chính (số chuyến bay khai thác, sản lượng vận chuyển hành khách và sản lượng vận chuyển hàng hoá), cơ bản đã đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách.

“Kết quả đạt được là minh chứng cụ thể cho những nỗ lực, cố gắng của ngành hàng không trong những hoạt động và nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành tích chung chào mừng Lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước - 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời đây cũng là động lực để các đơn vị trong ngành tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành những mục tiêu tăng trưởng cao hơn của toàn ngành hàng không trong năm nay,” lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam khẳng định./.