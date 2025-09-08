Tăng tần suất, mở thêm đường bay: Hàng không Việt ghi nhận tăng trưởng hai con số

Trong 8 tháng năm 2025, bức tranh tổng thể ngành Hàng không Việt Nam đã có sự tăng trưởng hai con số về sản lượng hành khách và hàng hóa so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài việc mở nhiều đường bay quốc tế, trong những tháng cuối năm nay, thị trường hàng không Việt sẽ có sự nhập cuộc của những “cánh bay mới,” cùng với việc mở rộng quy mô đội tàu bay để giành thị phần.

Tăng trưởng hai con số

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 8/2025, tổng sản lượng vận chuyển của thị trường hàng không Việt Nam đạt 7,7 triệu lượt hành khách và 135.100 tấn hàng hóa, tăng tương ứng 10,9% về hành khách và 17,5% về hàng hóa so với tháng 8/2024, trong đó tổng sản lượng vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam là 5,4 triệu lượt hành khách và gần 39.100 tấn hàng hóa, tăng tương ứng 8,8% về hành khách và 6,4% về hàng hóa so với tháng 8/2024.

Lũy kế 8 tháng của năm 2025, tổng sản lượng vận chuyển của thị trường hàng không Việt Nam đạt 56,9 triệu lượt hành khách và 972.900 tấn hàng hóa, tăng tương ứng 10,9% về hành khách và 17,5% về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2024, trong đó, các hãng bay Việt đã chuyên chở 39 triệu khách, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2024 (quốc tế 13 triệu khách, nội địa 26 triệu khách).

Hiện tại, Việt Nam đang có 14 hãng bay thương mại và chuyên dụng, khai thác 254 máy bay và đến năm 2030 dự kiến có thể sở hữu 400 máy bay hiện đại. Bên cạnh đó, nước ta có hệ thống đường bay ngày càng mở rộng, với 52 đường bay nội địa và 211 đường bay quốc tế.

Xác định các đường bay quốc tế chiếm phần lớn doanh thu của hãng, trong những tháng qua, Vietnam Airlines đã mở thêm các đường bay quốc tế mới đến Bắc Kinh, Bengaluru, Hyderabad, Busan và Milan, đồng thời khôi phục các đường bay đến Bali, Osaka và Moscow. Dự kiến tháng 12 năm nay, hãng sẽ lần đầu khai thác đường bay thẳng Việt Nam-Đan Mạch. Đây đều là những đường bay có ý nghĩa chiến lược về kinh tế và chính trị.

Vietnam Airlines đã phục hồi mạnh mẽ mạng bay quốc tế, cả về số lượng đường bay và kết quả khai thác. Hãng mở thêm 13 đường bay mới, nâng tổng số đường bay quốc tế lên 69 đường, đến 37 điểm tại 21 quốc gia, đây là mức mở rộng mạng bay nhanh chưa từng có so với giai đoạn trước dịch COVID-19. Với các đường bay quốc tế, doanh thu vận tải chiếm 60% tổng doanh thu vận tải.

“Việc liên tục mở rộng mạng bay quốc tế chính là bước đi chiến lược của Vietnam Airlines, góp phần thiết thực vào mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025 của ngành du lịch Việt Nam," ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines nhấn mạnh.

Hoạt động vận chuyển của ngành Hàng không đạt mức tăng trưởng cao trong 8 tháng của năm nay. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Sau giai đoạn tái cấu trúc, Hãng hàng không Bamboo Airways cũng tập trung vào các đường bay ngắn có tần suất linh hoạt như Bangkok, Đài Bắc (Trung Quốc), Seoul, trong khi Vietravel Airlines mở rộng hợp tác bay thuê chuyến (charter), phục vụ tour trọn gói đi Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan, tập trung nhóm khách cao cấp; Vietjet Air đẩy mạnh thâm nhập thị trường Ấn Độ, khai thác loạt đường bay kết nối Việt Nam với các đô thị lớn như Mumbai, Ahmedabad, Hyderabad, Thành Đô (Trung Quốc)…

Ở chiều ngược lại, các điểm đến du lịch nổi bật tại Việt Nam như Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc tiếp tục được khách quốc tế ưa chuộng. Các hãng lên kế hoạch tăng tần suất và mở thêm đường bay quốc tế đến những địa phương này nhằm đẩy mạnh hai chiều khai thác, nâng hiệu quả đội bay và hỗ trợ kích cầu du lịch.

Cạnh tranh mở rộng thị phần

Nhằm gia tăng tìm kiếm nguồn khách quốc tế, Vietnam Airlines thường xuyên đẩy mạnh phối hợp với các địa phương và ngành Du lịch triển khai các chương trình xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam đến các thị trường quốc tế trọng điểm, đồng thời mở rộng mạng lưới hợp tác với các hãng hàng không để tăng thị phần, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế…

Song song đó, Vietnam Airlines cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi giá vé quốc tế áp dụng cho cả 2 chiều từ nước ngoài vào Việt Nam và ngược lại.

“Chúng tôi xây dựng chính sách giá linh hoạt theo thời điểm và đặc điểm của từng thị trường, giúp hành khách dễ dàng lựa chọn hành trình phù hợp với kế hoạch và ngân sách cá nhân. Mỗi chuyến bay không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là hành trình trải nghiệm thoải mái, đáng nhớ với dịch vụ đẳng cấp và chi phí hợp lý,” ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines nói.

Ngoài ra, thị trường hàng không Việt Nam trong những tháng cuối năm nay sẽ chứng kiến sự nhập cuộc của những tên tuổi mới như Sun PhuQuoc Airways và sự gia tăng tàu bay của Vietravel Airlines trong việc mở rộng thị phần vận chuyển hàng hóa và hành khách.

Sun PhuQuoc Airways đón Airbus A321NX đầu tiên, khởi đầu cho đội 8 tàu bay cất cánh trong năm 2025. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Vào đầu tháng 8 vừa qua, Vietravel Airlines đã đón thêm chiếc tàu bay Airbus A320. Những tháng cuối năm, Hãng phấn đấu tăng trưởng quy mô đội tàu bay lên tối thiểu 10 chiếc, tập trung đồng nhất đội tàu bay Airbus A321/A320; kích hoạt mạng đường bay chiến lược, sẵn sàng mở rộng đường bay đến thị trường quốc tế. Mục tiêu đến năm 2030, quy mô đội tàu sẽ đạt từ 30-50 chiếc, với mạng bay phủ khắp Đông Nam Á, Đông Bắc Á và Trung Đông.

“Chúng tôi xác định rất rõ, phát triển đội bay sở hữu không chỉ là bài toán vận hành, mà còn là cách khẳng định năng lực nội tại, tính cam kết dài hạn và khả năng kiểm soát chất lượng dịch vụ. Đây là nền móng cho một chiến lược phát triển bền vững, đủ sức cạnh tranh ở cấp độ khu vực,” ông Đỗ Vinh Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietravel Airlines cho hay.

Ngày 10/8, Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways đón tàu bay Airbus A321NX đầu tiên trong loạt 8 chiếc sẽ được hãng tiếp nhận và khai thác trong năm 2025. Hãng dự kiến mở bán vé vào tháng 10/2025 và thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên trong tháng 11/2025.

Sun PhuQuoc Airways sẽ kết nối đảo ngọc của Việt Nam với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trong nước như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các thành phố trọng điểm khác.

Đối với thị trường quốc tế, Hãng đặt mục tiêu kết nối Phú Quốc với các thành phố lớn và trung tâm du lịch châu Á, gồm các điểm đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và một số thị trường tiềm năng khác trong khu vực, hướng đến thị trường giàu tiềm năng nhưng chưa được khai thác đường bay thẳng như Đông Âu, Trung Á, Trung Đông.../.

