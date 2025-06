Hàng không Việt: Sản lượng hành khách đạt mức tăng trưởng cao

Sản lượng hành khách và hàng hóa đều tăng trưởng cao so với năm trước đó, đã cho thấy sự phục hồi của thị trường hàng không Việt Nam trong sáu tháng của năm nay.

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, sản lượng tổng thị trường hành khách sáu tháng của năm nay đạt 41,3 triệu khách, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, thị trường quốc tế đạt 23 triệu khách, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2024; thị trường nội địa đạt 18,4 triệu khách, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng thị trường hàng hóa đạt 695.700 tấn, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó thị trường hàng hóa quốc tế đạt 580.000 tấn, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2024; thị trường nội địa đạt 115.700 tấn, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 20241.

Sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt 59,7 triệu khách, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 22,9 triệu khách, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2024; khách nội địa đạt 36,8 triệu khách, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không đạt 811.400 tấn, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó sản lượng hàng hóa quốc tế ước đạt 580.000 tấn, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2024; sản lượng hàng hóa nội địa là 31.400 tấn, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Cũng trong sáu tháng của năm 2025, các hãng hàng không Việt Nam đã chuyên chở 28 triệu khách, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt 9,6 triệu khách, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2024; khách nội địa là 18,4 triệu khách, tăng7% so với cùng kỳ năm 2024.

Đối với vận chuyển hàng hóa, các Hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển 223.600 tấn, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó vận chuyển hàng hóa quốc tế đạt 108.000 tấn, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2024; vận chuyển hàng hóa nội địa đạt 115.700 tấn, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2024./.

