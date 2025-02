Thị trường hàng không tăng trưởng ấn tượng dịp cao điểm Tết

Cục Hàng không Việt Nam vừa thông tin về kết quả phục vụ dịp cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, trong đó, đánh giá hoạt động khai thác vận tải hàng không tăng trưởng ấn tượng cả về số chuyến bay và sản lượng hành khách.

Xấp xỉ 7,3 triệu khách bay

Theo thống kê của Cục Hàng không, trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2025 Ất Tỵ (từ ngày 14/1 đến ngày 12/2/2025, tức ngày 15 tháng Chạp đến hết ngày 15 tháng Giêng âm lịch), tổng thị trường vận chuyển hàng không đạt xấp xỉ 7,3 triệu hành khách, tăng 11,7% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt 4 triệu khách, tăng 16,3%; khách nội địa đạt 3,3 triệu khách tăng 6,6% so với cùng kỳ 2024, sản lượng hàng hóa đạt 96.000 tấn, tăng 9,4% so với cùng kỳ 2024.

Các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển hơn 4,8 triệu hành khách tăng 5,6%; 34.000 tấn hàng hóa tăng 9,8% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, vận chuyển quốc tế đạt hơn 1,5 triệu khách và hơn 15.400 tấn hàng hóa, tăng 3,4% về hành khách và tăng 8,2% về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2024; vận chuyển nội địa đạt hơn 3,3 triệu khách và 18.500 tấn hàng hóa, tăng 6,6% về hành khách và tăng 11,2% về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2024.

Tính riêng giai đoạn từ ngày 25 tháng Chạp năm 2024 đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng 2025 (giai đoạn nghỉ Tết chính thức), sản lượng vận chuyển hành khách toàn thị trường đạt 2,5 triệu hành khách (tăng 17,8% so với cùng giai đoạn Tết Nguyên đán năm 2024). Trong đó, vận chuyển hành khách quốc tế đạt 1,35 triệu khách (tăng 23% so với cùng kỳ 2024); vận chuyển hành khách nội địa đạt 1,14 triệu khách (tăng 12% so với cùng kỳ 2024).

Tổng sản lượng thông qua các cảng hàng không Việt Nam đạt xấp xỉ gần 69.000 lượt cất hạ cánh, tăng 9,5% so với cùng kỳ 2024, xấp xỉ 10,5 triệu lượt hành khách, tăng 10% so với cùng kỳ 2024, sản lượng hàng hóa đạt hơn 114.600 tấn hàng hóa, tăng 9,7% so với cùng kỳ 2024.

“Trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, hoạt động khai thác vận tải hàng không có kết quả tăng trưởng ấn tượng so cùng kỳ các năm trước với mức tăng trưởng cao cả về số lượng chuyến bay khai thác và sản lượng vận chuyển hành khách và hàng hóa,” lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đánh giá.

Với các cảng hàng không trọng điểm như Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất, lưu lượng hành khách, hàng hóa thông qua cảng và số lượng chuyến bay thực hiện đã có thời điểm tăng trưởng ở mức hai con số. Hoạt động tại các cảng hàng không, đặc biệt là Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất được phối hợp nhịp nhàng, không xảy ra ùn ứ như những năm trước và điều quan trọng là việc bảo đảm an toàn tuyệt đối trong hoạt động khai thác của dây chuyền vận chuyển hàng không.

“Hoạt động khai thác vận chuyển hàng không trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 đã được thực hiện hiệu quả, liên tục, thông suốt, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại bằng đường hàng không của hành khách, thể hiện rõ nét qua những số liệu ấn tượng về kết quả thực hiện,” lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh.

Mặc dù vẫn còn tình trạng chuyến bay chậm trong những ngày đầu của dịp cao điểm do có yếu tố không thuận lợi của thời tiết, tuy nhiên, với sự theo dõi, chỉ đạo giải pháp kịp thời từ Cục Hàng không Việt Nam cùng sự phối hợp, cố gắng của các hãng hàng không, các cảng hàng không và các đơn vị cung cấp dịch vụ nên về cơ bản, chất lượng dịch vụ được cải thiện so các năm trước, quyền lợi của hành khách được đảm bảo và giảm thiểu những tác động tiêu cực đến hoạt động khai thác.

Hỗ trợ tối đa hãng bay, hành khách

Đạt được những kết quả đó, theo lãnh đạo Cục Hàng không, trước tiên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đối với hoạt động của ngành hàng không nói riêng và công tác vận tải hành khách nói chung, với mục tiêu hỗ trợ tốt nhất cho nhân dân đi lại và về quê ăn Tết.

Mặt khác, Cục Hàng không Việt Nam và các cảng vụ hàng không thực hiện đã hỗ trợ các hãng hàng không tăng cường khai thác thông qua việc điều phối, quản lý hiệu quả kế hoạch khai thác; hỗ trợ, tạo điều kiện để bổ sung máy bay, tăng cường lực lượng vận tải và nguồn cung tải trên các đường bay; đánh giá, điều chỉnh bổ sung các chuyến bay phù hợp trên các đường bay trọng điểm; kịp thời thông tin tình hình đặt giữ chỗ và giá vé của các hãng hàng không để xây dựng phương án khai thác và giúp hành khách tiếp cận thông tin chính xác, phù hợp cũng như phối hợp hiệu quả với các cơ quan, đơn vị liên quan tại cảng để bảo đảm hoạt động lưu thông, vận tải hành khách được thông suốt.

Có thêm 6 cảng hàng không kéo dài khai thác bay đêm dịp Tết Nguyên đán Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị chủ động bố trí nguồn lực, phối hợp với các hãng hàng không triển khai phương án khai thác bay đêm tại một số sân bay trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Các hãng hàng không, các doanh nghiệp cảng hàng không và các đơn vị cung cấp dịch vụ và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ cùng sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công nhân viên và người lao động tại các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không trong công tác phục vụ cho mỗi chuyến bay, đưa hành khách di chuyển một cách thuận lợi nhất qua đường hàng không.

Sau những kết quả ấn tượng vừa đạt được, tiếp nối giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán, ngành hàng không tiếp tục lên kế hoạch phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4-1/5/2025, dịp cao điểm Hè 2025 và nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2025 với dự báo có sự gia tăng về nhu cầu vận chuyển hàng không.

Cục Hàng không đang xây dựng kế hoạch để thực hiện và phối hợp cùng với các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không triển khai các giải pháp phù hợp, chủ động và sẵn sàng các phương án; với mục tiêu sẽ đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách, bảo đảm an ninh, an toàn cũng như tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ trên mỗi hành trình chặng bay./.