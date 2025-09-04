Sáu giải pháp để hoàn thành mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT

Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho thế hệ trẻ luôn là mối quan tâm hàng đầu và là một nội dung cốt lõi trong mục tiêu giáo dục, đào tạo con người toàn diện của Đảng và Nhà nước. Trong bối cảnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang đặt ra một mục tiêu phấn đấu đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế vào năm học 2025-2026.

98,4% học sinh, sinh viên đã tham gia

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ngành đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và đạt được những kết quả rất tích cực trong công tác phát triển Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên. Những nỗ lực này đã tạo đà vững chắc để tiến tới mục tiêu bao phủ toàn diện.

Năm học 2024-2025, cả nước đã ghi nhận hơn 20,8 triệu học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 98,4%. Điều này cho thấy sự nhận thức và chủ động tham gia ngày càng cao của cộng đồng. Đáng chú ý, nhiều tỉnh, thành phố đã xuất sắc cán đích 100% bao phủ Bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng học sinh, sinh viên, điển hình như Hưng Yên, Ninh Bình, Đà Nẵng, Đồng Nai.

Tại các thành phố lớn với số lượng học sinh, sinh viên đông đảo, tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế cũng đạt được kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, Hà Nội có tỷ lệ bao phủ đạt khoảng 99,14%, tương ứng với trên 2 triệu học sinh, sinh viên được bảo vệ sức khỏe. Thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận tỷ lệ 95,4% với trên 2,8 triệu học sinh, sinh viên tham gia. Nghệ An đạt 98%, tương ứng với 681.677 học sinh, sinh viên.

Một trong những nét nổi bật trong thành công của công tác phát triển Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên tại các địa phương chính là sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh với ngành Giáo dục và Đào tạo.

Cùng với vai trò nòng cốt của cơ quan Bảo hiểm xã hội, các cơ sở giáo dục trên địa bàn đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận động phụ huynh tham gia Bảo hiểm y tế cho con em mình để đảm bảo quyền lợi, chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho các em. Đặc biệt, không ít trường học còn tích cực vận động cán bộ, giáo viên đóng góp hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua thẻ Bảo hiểm y tế, để không một em nào bị bỏ lại phía sau khi không may ốm đau, bệnh tật.

Hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng Bảo hiểm y tế

Để tiếp tục đẩy mạnh tiến độ, bước vào năm học 2025-2026, một điểm mới quan trọng trong Nghị định số 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, hơn 20 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng Bảo hiểm y tế từ ngân sách Nhà nước.

Đây là một bước ngoặt quan trọng, không chỉ giảm áp lực tài chính đáng kể cho phụ huynh mà còn hiện thực hóa mục tiêu 'không để ai bị bỏ lại phía sau' của Đảng và Nhà nước, mở ra cơ hội cho mọi học sinh, sinh viên được tiếp cận dịch vụ y tế.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt mục tiêu đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế, bảo đảm mọi em đều được thụ hưởng đầy đủ chính sách an sinh ngay trong năm học 2025-2026. Nếu hoàn thành mục tiêu này, số người tham gia Bảo hiểm y tế trên cả nước sẽ tăng thêm gần 1 triệu, góp phần củng cố vững chắc hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Để hiện thực hóa mục tiêu đầy ý nghĩa này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết sẽ tập trung triển khai đồng bộ sáu nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Một là tăng cường phối hợp và đôn đốc sát sao. Cụ thể, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ với các trường học, đôn đốc sát sao để nâng cao hơn nữa tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế.

Hai là công tác tuyên truyền phát triển Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên sẽ được đẩy mạnh theo hướng linh hoạt với nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Điều này bao gồm việc tổ chức các buổi tuyên truyền chính sách ngay tại trường học; Sáng tạo nhiều mô hình mới nhằm tuyên truyền và giáo dục học sinh, sinh viên về quyền lợi Bảo hiểm y tế; Gửi tin nhắn qua điện thoại, ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số, mạng xã hội và tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan sinh động.

Ba là huy động đa dạng các nguồn lực hỗ trợ. Cụ thể, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ thêm mức đóng Bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên. Đặc biệt là những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thuộc dân tộc thiểu số, đảm bảo công bằng trong việc tiếp cận chính sách an sinh.

Bốn là đơn giản hóa thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử. Theo đó, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cần chủ động phối hợp với các nhà trường hướng dẫn lập và gửi danh sách cấp thẻ Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên theo hình thức giao dịch điện tử, giúp giảm thiểu thủ tục giấy tờ, tiết kiệm thời gian và chi phí. Cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng phân công cán bộ kịp thời xét duyệt hồ sơ để cấp thẻ Bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên đầu cấp và gia hạn giá trị sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế đối với các nhóm tham gia còn lại, đảm bảo thẻ đến tay học sinh, sinh viên đúng hạn.

Năm là, Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ và mở rộng cơ sở khám chữa bệnh. Ngành sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi, nâng cao sự hài lòng của học sinh, sinh viên khi đi khám chữa bệnh. Song song đó, việc mở rộng cơ sở khám chữa bệnh ban đầu ngay trong các trường đại học, cao đẳng cũng là một ưu tiên để sinh viên thuận tiện tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng.

Sáu là tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời các cơ sở giáo dục và học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên. Đây là giải pháp quan trọng để tạo động lực, khích lệ các đơn vị và cá nhân tiếp tục nỗ lực, lan tỏa những tấm gương điển hình trong cộng đồng./.

