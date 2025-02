Sớm hoàn thiện tổ chức bộ máy để thực hiện ngay nhiệm vụ chính trị được giao

Ngày 25/2, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nam Định Lê Quốc Chỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nam Định Lê Quốc Chỉnh chỉ đạo, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ngay các nhiệm vụ để sớm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy, bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Các chi bộ, đảng bộ cơ sở thành lập mới khẩn trương có tờ trình về việc kiện toàn tổ chức và nhân sự trình Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh quyết định; chủ động làm thủ tục theo quy định, đi vào hoạt động từ ngày 1/3/2025.

Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nam Định giao bộ phận tham mưu, giúp việc của Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tiếp thu, bổ sung ý kiến đại biểu và hoàn thiện dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 để tham mưu ban hành kịp thời theo quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ và một số nhiệm vụ công tác tổ chức bộ máy, cán bộ mà các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần tập trung triển khai trong thời gian tới.

Theo đó, sẽ thành lập 4 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh; phân công, bổ nhiệm, điều động cán bộ về 4 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy; thành lập Chi bộ các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy; chỉ định chi ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy.

Quyết định thành lập các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó thành lập mới 9 đảng bộ, chi bộ ở những nơi hợp nhất và kết thúc hoạt động của đảng đoàn, ban cán sự đảng; giữ nguyên 13 đảng bộ, chi bộ như khi tiếp nhận từ Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; sau kiện toàn bộ máy, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh có 23 tổ chức cơ sở đảng (9 đảng bộ và 14 chi bộ) và một số nội dung quan trọng khác.Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Nam Định đã bầu các chức danh: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Kon Tum: Công bố, trao quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ

Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Tỉnh ủy Kon Tum công bố các quyết định chấm dứt hoạt động của 7 Đảng đoàn, 3 Ban Cán sự Đảng và một Đảng bộ; đồng thời công bố Quyết định thành lập Đảng bộ các Cơ quan Đảng tỉnh và Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Tỉnh ủy Kon Tum công bố các quyết định hợp nhất Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; điều động ông Nguyễn Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sa Thầy giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; hợp nhất Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thành Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum trực thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Công bố và trao quyết định cho 6 Giám đốc Sở mới. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Ông Phan Cư, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum.

Cũng tại Hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum công bố các quyết định thành lập 6 cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh sau sáp nhập.

Cụ thể, Sở Tài chính do ông Nguyễn Văn Điệu, Giám đốc Sở Tài chính làm Giám đốc; Sở Xây dựng do ông Phan Mười, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải giữ chức Giám đốc; Sở Nông nghiệp và Môi trường do ông Nguyễn Tấn Liêm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giữ chức Giám đốc; Sở Khoa học và Công nghệ do ông Hoàng Trung Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giữ chức Giám đốc; Sở Nội vụ do ông Võ Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ia H’Drai giữ chức Giám đốc; Sở Dân tộc và Tôn giáo do ông Nguyễn Quang Thạch, Bí thư Huyện ủy Kon Rẫy làm Giám đốc.

Tại hội nghị, tỉnh Kon Tum trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi với 17 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum quản lý. Trong đó có các ông Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Thái Trọng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Sáu Giám đốc Sở được trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi gồm: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Ngô Việt Thành; Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Văn Lân; Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Văn Lộc; Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Quang Hải; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bùi Thanh Bình; Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội A Kang.

Cùng đó có 9 Phó Giám đốc Sở và Phó trưởng ban, ngành của tỉnh cũng được trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi.

Việc 17 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum quản lý có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi và được chấp thuận tạo thuận lợi cho tỉnh thực hiện chủ trương của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị./.

Tinh gọn bộ máy: Chuyển động mạnh mẽ từ Trung ương xuống địa phương Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy đang được đẩy mạnh từ Trung ương xuống địa phương, hướng tới mục tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.