Tinh gọn bộ máy: Vận hành tổ chức mới để khơi thông nguồn lực phát triển

Thực hiện tinh gọn bộ máy, ở nhiều địa phương đã triển khai sắp xếp vận hành tổ chức, đơn vị mới; cán bộ tại nhiều địa phương tự nguyện xin nghỉ trước tuổi, tạo điều kiện cho hoạt động tổ chức được vận hành thông suốt.

Thực hiện cải cách hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp

Ngày 19/2, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức kỳ họp thứ 31 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thảo luận và thông qua các nghị quyết về tình hình kinh tế-an sinh xã hội quan trọng thuộc thẩm quyền.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết việc tỉnh Quảng Ngãi ban hành các Nghị quyết thành lập các cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho thấy sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của tỉnh theo Nghị quyết 18.

Các cơ quan chuyên môn sau khi được kiện toàn sẽ đi vào hoạt động từ ngày 1/3 đảm bảo theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các cơ quan, ban ngành tăng cường chỉ đạo, quyết liệt thực hiện hiệu quả chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội tỉnh ngay từ những tháng đầu năm 2025; vận hành tổ chức bộ máy mới, khơi thông nguồn lực phát triển; thực hiện cải cách hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp; đồng thời, phải tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, không để đồng vốn đầu tư công lãng phí, dự án chậm tiến độ, nhất là dự án trọng điểm; chăm lo chương trình xóa nhà tạm, dột nát, phấn đấu hoàn thành xóa toàn bộ nhà tạm trước mùa mưa năm 2025.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại Kỳ họp. (Ảnh Phạm Cường/TTXVN)

Về Nghị quyết quy định chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho rằng đây là chính sách nhân văn, giúp đồng bào dân tộc thiểu số có không gian sinh hoạt, đất ở, đất sản xuất, ổn định đời sống, phát triển kinh tế.

Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, việc triển khai chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương cần có quy hoạch, kế hoạch cụ thể, rà soát kỹ đối tượng, diện được cấp đất, ngăn chặn lợi dụng chính sách, triển khai đúng, trúng thì Nghị quyết mới thành công.

Tại kỳ họp, các đại biểu thống nhất thông qua các Nghị quyết thành lập các Sở Xây dựng, Tài chính, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở Đề án sát nhập, hợp nhất các sở thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua tại Hội nghị Tỉnh ủy khóa XX, ngày 18/2.

Các đại biểu cũng thống nhất thông qua Nghị quyết đổi tên Ban Dân tộc và Tôn giáo thành Sở Dân tộc và Tôn giáo; Nghị quyết về việc điều chỉnh tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2025, đạt từ 8,5% trở lên; Nghị quyết quy định về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết Chương trình phát triển đô thị Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050...

Nghị quyết quy định về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy định tại khoản 6, Điều 16 Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/3/2025.

Tỉnh Quảng Ngãi bố trí quỹ đất sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ổn định thành cộng đồng có từ 30 hộ trở lên không thể sinh hoạt thường xuyên tại nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố mà chưa có đất sinh hoạt cộng đồng gắn với hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phù hợp với phong tục tập quán, tín ngưỡng, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế địa phương thì được giao đất với diện tích 200m2 trở lên.

Đối với cá nhân không có đất ở thì được giao đất ở lần đầu trong hạn mức giao đất ở cho cá nhân theo quy định hiện hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh và được miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Trường hợp cá nhân không có đất nông nghiệp thì được giao đất nông nghiệp lần đầu theo quy định nhưng không vượt quá khả năng cân đối quỹ đất địa phương và không thu tiền sử dụng đất.

Cá nhân có nhu cầu thuê đất phi nông nghiệp lần đầu không phải đất ở để sản xuất, kinh doanh thì được cho thuê đất và miễn giảm tiền thuê đất theo quy định.

Nhiều lãnh đạo cấp phòng của Công an xin nghỉ trước tuổi

Chiều 19/2, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức công bố quyết định nghỉ hưu trước hạn tuổi đối với 13 lãnh đạo cấp phòng (6 trưởng phòng, 7 phó trưởng phòng), thuộc Công an tỉnh. Đây là những cán bộ đang giữ các chức vụ tự nguyện xin nghỉ trước tuổi để tạo điều kiện cho công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy và bố trí cán bộ của Công an tỉnh thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn trao quyết định nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu đối với 7 phó trưởng phòng. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại tá Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, đánh giá cao tinh thần tiên phong, gương mẫu của những cán bộ đã tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi.

Việc làm này có ý nghĩa lớn, thể hiện tính gương mẫu, sự hy sinh lợi ích cá nhân, đặt lợi ích của tổ chức, tập thể, cơ quan, đơn vị lên trên hết, trước hết của người lãnh đạo, chỉ huy Công an trong thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động...

Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cán bộ chiến sỹ trong ngành phát huy truyền thống của lực lượng Công an nói chung, tinh thần vì lợi ích tập thể của các cán bộ trong ngành đã tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi nói riêng để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ, trong đó có việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy...

Đại tá Nguyễn Trung Thành, Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Lạng Sơn - một trong 13 cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi dịp này - chia sẻ: "Khi nghiên cứu chủ trương lớn của Đảng và Bộ Công an, tôi nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ chung. Đặc biệt là cán bộ quản lý càng cần phải gương mẫu, do đó, tôi đã làm đơn xin nghỉ hưu trước thời hạn để tạo điều kiện cho Công an tỉnh trong công tác sắp xếp, tinh gọn bộ của máy ngành theo tinh thần 'Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả'"./.

