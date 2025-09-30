Tài khoản Vạn Năng - Lộc Phát: Lời giải tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp

Trong bối cảnh chi phí vận hành ngày càng đè nặng, đặc biệt với doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tài khoản Vạn Năng - Lộc Phát toàn diện của Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) trở thành giải pháp quản trị dòng tiền thông minh, giúp giảm chi phí và tối ưu hiệu quả hoạt động.

Từ thưởng Tết đến thanh toán đối tác: Bài toán tài chính mùa cao điểm

Cuối năm luôn là “mùa nước rút” của cộng đồng doanh nghiệp. Các đơn hàng cho doanh nghiệp tăng mạnh để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, kèm theo đó là hàng loạt khoản phải thanh toán: Từ nguyên liệu, logistics, thuế phí, cho đến lương thưởng nhân viên... tất cả đều dồn dập trong khoảng thời gian ngắn. Khối lượng giao dịch lớn không chỉ đòi hỏi tốc độ xử lý nhanh, an toàn, mà còn đặt ra bài toán cho doanh nghiệp là làm sao quản trị chi phí hiệu quả và duy trì thanh khoản ổn định.

Nhiều doanh nghiệp thừa nhận, nếu không có công cụ tài chính hỗ trợ phù hợp, việc xoay vòng vốn trong mùa cao điểm dễ trở thành “điểm nghẽn”. Đặc biệt, với khối doanh nghiệp vừa và nhỏ – vốn chiếm phần lớn trên thị trường – nhu cầu tìm giải pháp tiết kiệm, tiện lợi để tái đầu tư và nâng cao sức cạnh tranh ngày càng trở nên cấp thiết.

Tài khoản Vạn Năng - một tài khoản, nhiều giá trị

Nắm bắt xu hướng đó, LPBank đã phát triển sản phẩm “Tài khoản Vạn Năng - Lộc Phát toàn diện” như một giải pháp “một chạm” cho doanh nghiệp. Với sản phẩm này, doanh nghiệp sẽ được miễn phí 100% phí chuyển tiền trong nước và quốc tế (không bao gồm điện phí trả cho ngân hàng đại lý) bao gồm: chuyển khoản nội bộ và liên ngân hàng trên LPBank Biz, chuyển tiền nhanh liên ngân hàng tại quầy qua NAPAS, chuyển tiền ngoài hệ thống tại quầy, chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài & nhận tiền từ nước ngoài.

Bên cạnh đó, hàng loạt chi phí vận hành tài chính phổ biến khác cũng được đưa về "0 đồng", bao gồm: phí quản lý tài khoản; phí thường niên dịch vụ ngân hàng điện tử LPBank Biz; toàn bộ phí chuyển khoản trực tuyến; chi lương; nộp thuế điện tử, hải quan; thanh toán hóa đơn điện, nước, viễn thông và các dịch vụ tài khoản ảo/định danh... Với chính sách này, chi phí tiết kiệm từ phí dịch vụ sẽ trở thành nguồn lực để doanh nghiệp tái đầu tư và nâng cao sức cạnh tranh.

Sản phẩm còn mang đến loạt tiện ích quản trị: doanh nghiệp có thể mở tài khoản số đẹp theo nhu cầu, khẳng định dấu ấn thương hiệu và tạo thuận lợi trong giao dịch; đồng thời quản lý linh hoạt qua hệ thống tài khoản ảo hoặc định danh, đồng bộ hóa trên nền tảng số LPBank Biz. Nhờ vậy, doanh nghiệp dễ dàng theo dõi dòng tiền theo thời gian thực, quản trị thu - chi minh bạch và đơn giản hóa quy trình kế toán.

Điểm đáng chú ý khác là LPBank đưa ra chính sách ưu đãi dễ tiếp cận. Khách hàng mới được miễn phí toàn bộ dịch vụ trong 6 tháng đầu mà không cần điều kiện. Sau giai đoạn này, chỉ cần duy trì số dư bình quân 50 triệu đồng trong 3 tháng liên tiếp, doanh nghiệp sẽ tiếp tục được hưởng ưu đãi miễn phí.

Tài khoản Vạn Năng – Lộc Phát toàn diện của LPBank với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn cho doanh nghiệp.

Đại diện LPBank cho biết: “Doanh nghiệp hiện nay không chỉ cần vốn vay, mà còn cần những công cụ quản trị dòng tiền tiết kiệm, an toàn và thuận tiện. Tài khoản Vạn Năng – Lộc Phát toàn diện được xây dựng như một “trợ lý tài chính”, giúp doanh nghiệp vừa tối ưu hóa chi phí, vừa tăng tính linh hoạt trong vận hành. Chính sách này đặc biệt phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ – nhóm vốn khó duy trì nguồn lực lớn trong tài khoản. Chỉ với mức số dư vừa phải, họ đã có thể hưởng trọn vẹn ưu đãi và giải pháp quản trị.”

LPBank - đối tác tài chính tin cậy đồng hành cùng doanh nghiệp

Sản phẩm “Tài khoản Vạn Năng - Lộc Phát toàn diện” là một phần trong chiến lược số hóa toàn diện của LPBank Với mạng lưới các điểm giao dịch trải dài toàn quốc, LPBank hiện là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn tại Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, LPBank không ngừng đổi mới sản phẩm, từ dịch vụ cho khách hàng cá nhân đến các giải pháp chuyên biệt cho doanh nghiệp. Đặc biệt, Ngân hàng tập trung phát triển hệ sinh thái tài chính số, trong đó LPBank Biz đóng vai trò trung tâm, giúp doanh nghiệp quản lý dòng tiền an toàn, nhanh chóng và hiệu quả.

Ở thời điểm mà “chi phí vận hành” có thể quyết định sự sống còn của doanh nghiệp, sự xuất hiện của các công cụ tài chính như “Tài khoản Vạn Năng - Lộc Phát toàn diện” không chỉ mang ý nghĩa thương mại, mà còn là nỗ lực đồng hành của LPBank: giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, quản trị hiệu quả và vững vàng vượt sóng./.

