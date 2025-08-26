LPBank đồng hành cùng Đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại Giải U23 châu Á 2026

Chiều 26/8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ công bố Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) chính thức trở thành Đơn vị Đồng hành chính của Vòng loại Giải U23 châu Á 2026 - Bảng C, do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Vòng loại U23 châu Á 2026 là bước chuẩn bị quan trọng của Đội tuyển U23 Việt Nam nhằm hướng tới SEA Games 33. Theo kế hoạch, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân và tập luyện tại Việt Trì (Phú Thọ) từ ngày 30/8.

Tại Bảng C - Vòng loại U23 châu Á 2026, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ lần lượt gặp U23 Bangladesh (ngày 3/9), U23 Singapore (ngày 6/9) và U23 Yemen (ngày 9/9).

Với sự hỗ trợ từ LPBank với vai trò Đơn vị đồng hành chính Bảng đấu loại, VFF kỳ vọng Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tự tin chinh phục mục tiêu giành vé dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế bóng đá nước nhà trên đấu trường châu lục.

"Bóng đá trẻ luôn là ưu tiên trong chiến lược phát triển của VFF và sự gắn bó của LPBank tiếp tục góp phần thúc đẩy hành trình đó. Sự đồng hành của LPBank không chỉ mang lại nguồn hỗ trợ thiết thực cho công tác tổ chức giải đấu, mà còn là động lực tinh thần to lớn, tạo thêm điều kiện thuận lợi để đội tuyển U23 Việt Nam tự tin chinh phục mục tiêu tại đấu trường châu lục," ông Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phát biểu tại sự kiện.

Để chuẩn bị cho chiến dịch Vòng loại U23 châu Á 2026, trong thời gian qua, nhiều cầu thủ trẻ của Đội tuyển U23 Việt Nam đã được trao cơ hội thi đấu quốc tế, tích lũy kinh nghiệm ở các đợt FIFA Days, tham dự giải U22 Quốc tế tại Trung Quốc, và đặc biệt là thành công vang dội khi U23 Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025.

Đội tuyển U23 Việt Nam với lực lượng chủ lực vừa đăng quang ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2025 sẽ hội quân trở lại để tham dự Vòng loại U23 châu Á 2026, diễn ra tại Việt Trì (Phú Thọ). (Ảnh: VFF)

Đại diện đơn vị đồng hành LPBank, ông Bùi Thái Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị bày tỏ: "Việc LPBank quyết định trở thành Đơn vị Đồng hành chính Bảng C - Vòng loại U23 châu Á 2026 xuất phát từ niềm tin vào tiềm năng và ý chí của thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam. Chúng tôi mong muốn cùng VFF lan tỏa tinh thần thể thao cao thượng, đồng thời tiếp thêm động lực để đội tuyển U23 Việt Nam tự tin giành quyền vào Vòng chung kết."

Theo kế hoạch, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 29/8/2025 để chuẩn bị cho giải đấu. Về lực lượng, bên cạnh các cầu thủ dạn dày kinh nghiệm thi đấu và vừa đăng quang ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2025, huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng triệu tập một gương mặt Việt kiều rất đáng chú ý là tiền vệ Trần Thành Trung - cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo CSKA Sofia, thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2013 và từng khoác áo đội một Slavia Sofia tại Giải Vô địch Quốc gia Bulgaria trước khi trở về đầu quân cho Câu lạc bộ Ninh Bình tại V-League mùa giải 2025/26.

Tiền vệ Trần Thành Trung (áo đen) của Câu lạc bộ Ninh Bình là tân binh của Đội tuyển U23 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

"Ở Giải Vô địch Đông Nam Á 2024 diễn ra ở Việt Trì vào tháng 12/2024, cũng như Giải Vô địch Nữ Đông Nam Á 2025 vừa qua tại Việt Trì và Hải Phòng, các Đội tuyển của chúng ta đều được chứng kiến những khán đài rực rỡ sắc đỏ cờ Tổ quốc. Đây là nguồn động lực to lớn đối với các cầu thủ và Đội tuyển U23 Việt Nam hy vọng bầu không khí cuồng nhiệt và đầy cảm hứng ấy sẽ tiếp tục được tái hiện tại Vòng loại U23 châu Á 2026," huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik chia sẻ./.

Để phục vụ người hâm mộ, vé các trận đấu của Đội tuyển U23 Việt Nam tại Vòng loại Giải U23 châu Á 2026 sẽ được bán trực tuyến độc quyền trên ứng dụng OneU, với 3 mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng. Việc mở bán được chia thành ba đợt: Đợt 1 : Từ 9h00 ngày 25/8 đến 23h59 ngày 27/8/2025 hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước; khán giả có thể mua đồng thời vé xem các ngày thi đấu 3/9, 6/9 và 9/9; Đợt 2 : Từ 0h00 ngày 28/8 đến 23h59 ngày 2/9/2025 hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước; khán giả có thể mua đồng thời vé xem các ngày thi đấu 6/9 và 9/9; Đợt 3 : Từ 0h00 ngày 3/9 đến 23h59 ngày 5/9/2025 hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước, khán giả mua vé xem các trận đấu của ngày thi đấu 9/9.

5 ngôi sao U23 Việt Nam xứng đáng cùng thầy Kim lên tuyển U23 Việt Nam đã có một hành trình kỳ diệu tại giải U23 Đông Nam Á 2025. Chức vô địch không chỉ là lời khẳng định cho vị thế bóng đá trẻ, mà còn tìm ra những nhân tố mới cho đội tuyển quốc gia.