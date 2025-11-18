Tài sản dữ liệu: Hiện đại hóa thống kê thuế và quản lý ngân sách hiệu quả

Ngày 18/11, Cục Thuế đã phối hợp cùng Văn phòng Dự án-Cơ quan Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức hội thảo "Hiện đại hóa công tác thống kê thuế, chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác dự báo và quản lý thu ngân sách Nhà nước."

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, vai trò của thống kê đã có sự thay đổi căn bản. Thống kê không còn chỉ là công cụ thu thập, tổng hợp số liệu đơn thuần, mà đã trở thành “ngôn ngữ lý tính” giúp các nhà quản lý nhận diện bản chất, nắm bắt quy luật và dự báo xu hướng vận động của nền kinh tế. Đặc biệt, thống kê số với khả năng xử lý dữ liệu lớn theo thời gian thực và ứng dụng công nghệ tiên tiến (như trí tuệ nhân tạo) đang giữ vai trò trọng yếu trong việc chuyển hóa dữ liệu thô thành thông tin có giá trị cao.

Đối với ngành Thuế, công tác thống kê không chỉ là tổng hợp các con số thu nộp. Hơn thế, thống kê thuế hiện đại cần phản ánh chân thực sức khỏe nền kinh tế, cơ cấu nguồn thu, phục vụ hoạch định chính sách và xây dựng các kịch bản thu ngân sách tin cậy. Quan trọng hơn, việc phân tích dữ liệu chuyên sâu còn giúp Cơ quan Thuế kịp thời nhận diện, khoanh vùng các đối tượng có dấu hiệu không tuân thủ, góp phần chống thất thu hiệu quả.

Tại hội thảo, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết trong kỷ nguyên đất nước vươn mình phát triển, đẩy mạnh chuyển đổi số, ngành Thuế đã từng bước xây dựng hệ sinh thái điện tử toàn diện, từ kê khai, nộp thuế, hóa đơn điện tử đến các ứng dụng di động, cổng thông tin cho nhà cung cấp nước ngoài, chatbot AI… nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Thuế cũng thẳng thắn nhìn nhận trong thực tiễn, công tác thống kê và chia sẻ dữ liệu vẫn chưa theo kịp tốc độ biến đổi của nền kinh tế số. Hệ thống thống kê thuế hiện nay đang đặt ra những thách thức lớn, đòi hỏi phải được hiện đại hóa và cập nhật kịp thời

Bên cạnh đó, ông Dr. Marco Salm, Trưởng Dự án Hợp phần 1 thuộc GIZ cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chất lượng dự báo thu ngân sách Nhà nước trong việc hoạch định chính sách tài khóa và đảm bảo ổn định tài chính quốc gia.

“Việc dự báo chính xác giúp Chính phủ chủ động quản lý nguồn lực, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế minh bạch và bền vững. Theo thông lệ quốc tế, độ lệch giữa dự toán và thực hiện ngân sách nên nằm trong khoảng 95%-105%. Chênh lệch càng lớn, hiệu quả phân bổ nguồn lực càng bị ảnh hưởng”, ông Dr. Marco Salm phân tích.

Theo đó, ông Dr. Marco Salm khẳng định GIZ sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bộ Tài chính và Cục Thuế Việt Nam để phát triển các mô hình dự báo kinh tế vĩ mô và dự báo thu theo từng sắc thuế lớn./.

