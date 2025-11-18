Chính sách thuế mới của Mỹ làm lệch dòng chảy càphê toàn cầu

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định dỡ bỏ thuế đối với phần lớn lượng càphê hạt nhập khẩu, mang lại lợi ích cho các nhà rang xay và nhà nhập khẩu tại Mỹ.

Tuy nhiên, Brazil (Bra-xin) - quốc gia sản xuất càphê lớn nhất thế giới sẽ chịu thiệt vì càphê của nước này vẫn bị áp mức thuế cao.

Theo thông báo đưa ra cuối tuần trước, Mỹ sẽ gỡ bỏ thuế nhập khẩu đối với càphê hạt từ gần như tất cả các quốc gia sản xuất.

Riêng mức thuế 10% áp dụng theo nguyên tắc có đi có lại với Brazil được xóa bỏ, trong khi mức thuế bổ sung 40% vẫn giữ nguyên.

Các nhà phân tích và đại diện ngành càphê ngày 17/11 cho biết thay đổi này sẽ khiến Mỹ - thị trường tiêu thụ càphê lớn nhất thế giới - tăng mua hạt càphê từ châu Á và Mỹ Latinh, đồng thời hạn chế nhập khẩu từ Brazil.

Ông Judith Ganes, Chủ tịch J. Ganes Consulting và chuyên gia phân tích hàng hóa nông sản, nhận định: “Giá cả sẽ điều chỉnh dòng chảy thương mại”.

Phần lớn các quốc gia sản xuất càphê ở châu Mỹ, ngoại trừ Brazil, trước đây chịu mức thuế 10% và nay được xóa bỏ. Các nước châu Á từng chịu thuế cao hơn cũng được miễn thuế, đồng nghĩa họ có thể cung ứng càphê cho Mỹ mà không phải trả thuế.

Điều này mang lại phần nào sự “dễ thở” cho nguồn cung càphê tại Mỹ, nhưng với mức thuế 40% áp lên Brazil, tình hình sẽ vẫn khó khăn đối với quốc gia Nam Mỹ này.

Brazil - từng cung cấp 1/3 lượng càphê hạt cho thị trường Mỹ - hiện vẫn đang đàm phán một thỏa thuận riêng.

Ông Marcos Matos, Giám đốc hiệp hội các nhà xuất khẩu càphê Brazil (Cecafe), nói: “Những thay đổi này bóp méo thị trường và càng làm giảm khả năng cạnh tranh của chúng tôi.”

Theo ông Luiz Saldanha, Phó chủ tịch Hiệp hội Càphê Đặc sản Brazil, xuất khẩu càphê đặc sản của nước này sang Mỹ đã giảm 55% trong ba tháng qua, kể từ khi thuế được áp dụng. Ông Luiz Saldanha cảnh báo tình hình có thể diễn biến xấu hơn trong thời gian tới./.

