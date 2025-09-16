Tăng cường hợp tác, thúc đẩy du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 75 năm Việt Nam-Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, ngày 16/9, tại Hà Nội, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam) phối hợp với Sở Văn hóa và Du lịch Thiểm Tây (Trung Quốc), Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức chương trình Giao lưu văn hóa và giới thiệu du lịch Thiểm Tây.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai cho biết Việt Nam và Trung Quốc có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời với nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa và con người.

Những năm qua, hợp tác du lịch giữa hai nước luôn được duy trì và phát triển mạnh mẽ trên cơ sở nền tảng pháp lý vững chắc với nhiều Hiệp định và Kế hoạch hợp tác. Đây là cơ sở quan trọng để hai nước đẩy mạnh hợp tác, thu hút khách du lịch của nhau.

Ngành du lịch Việt Nam rất coi trọng thị trường khách Trung Quốc và phía Trung Quốc cũng đánh giá cao nguồn khách Việt Nam. Với quan niệm du lịch không chỉ là chuyến đi, trải nghiệm, mà quan trọng hơn, là để nhân dân hai nước hiểu hơn về cuộc sống, con người của nhau nhằm góp phần thúc đẩy tình hữu nghị truyền thống lâu đời của nhân dân hai nước. Hàng năm, hai bên thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, giới thiệu, xúc tiến du lịch.

Nhắc đến nhiều địa danh du lịch nổi tiếng của Thiểm Tây (Trung Quốc), bà Nguyễn Thị Hoa Mai chia sẻ Việt Nam cũng có nhiều địa danh có thiên nhiên tươi đẹp, di sản văn hóa đặc sắc, rất tương đồng với Thiểm Tây, chẳng hạn như Huế - Kinh đô lịch sử, nơi lưu giữ hệ thống di tích cung đình, lăng tẩm và di sản văn hóa đặc sắc hay Ninh Bình - vùng đất cố đô Hoa Lư gắn liền với quần thể danh thắng Tràng An nổi tiếng. Chính sự tương đồng trong văn hóa lịch sử đã thúc đẩy người dân hai nước có nhu cầu đi du lịch, tham quan lẫn nhau.

Theo thống kê, hàng năm Việt Nam đón khoảng 4-5 triệu khách Trung Quốc. Trong 8 tháng năm 2025, Việt Nam đã đón hơn 3,5 triệu lượt khách Trung Quốc.

Ở chiều ngược lại, người dân Việt Nam cũng lựa chọn các điểm đến của Trung Quốc để trải nghiệm, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, con người.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai kỳ vọng số lượng du khách hai nước sẽ tăng cao trong thời gian tới, không chỉ dừng lại con số như hiện nay.

Bà Lưu Hải Vinh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) khẳng định Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng hữu nghị, nhân dân hai nước thường xuyên giao lưu văn hóa và hợp tác du lịch ngày càng khăng khít.

Vịnh Hạ Long. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Việt Nam không chỉ có lịch sử, văn hóa lâu đời, mà còn có phong cảnh thiên nhiên và phong tục dân gian độc đáo, trở thành điểm đến du lịch đầy mơ ước của du khách Trung Quốc với các điểm đến nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, Phố cổ Hội An, Hoàng thành Huế, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giới thiệu về những địa danh du lịch nổi tiếng của Thiểm Tây, bà Lưu Hải Vinh gửi lời mời các đối tác du lịch Việt Nam đến tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế Con đường Tơ lụa Tây An 2026 và bày tỏ mong muốn doanh nghiệp du lịch hai bên tăng cường hợp tác, cùng phát triển sản phẩm đặc sắc, thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu du lịch song phương.

Là một trong những cái nôi quan trọng của văn minh Trung Hoa, Thiểm Tây là một vùng đất đầy sức hút, nơi lịch sử và hiện đại giao thoa rực rỡ, văn hóa và sinh thái cùng chung sống hài hòa. Nơi từng là kinh đô của 13 triều đại, nổi bật là triều Đường, là điểm khởi đầu của Con đường Tơ lụa cổ đại, sở hữu nhiều di sản khảo cổ, văn hóa, tôn giáo quan trọng, gắn liền với Phật giáo và Đạo giáo.

Một số điểm đến tiêu biểu gồm Đội quân đất nung - Di sản Thế giới UNESCO, được mệnh danh “kỳ quan thứ 8”; Thành cổ Tây An, tháp Đại Nhạn, lăng Tần Thủy Hoàng; Núi Hoa Sơn.

Ông Hình Cửu Cường, Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cho biết những năm gần đây, hợp tác văn hóa và du lịch giữa hai nước ngày càng khăng khít, đặc biệt là hợp tác văn hóa-du lịch địa phương phát triển mạnh mẽ, trở thành cầu nối quan trọng trong giao lưu nhân văn giữa hai nước.

Ông Hình Cửu Cường mong muốn hai bên sẽ chung sức nỗ lực, cùng nhau thúc đẩy giao lưu hợp tác văn hóa và du lịch Trung-Việt tiến lên tầm cao mới, phát huy vai trò tích cực và xây dựng trong việc tăng cường tình hữu nghị nhân dân hai nước.

Tại buổi giao lưu, các đại biểu và khách mời đã tham quan triển lãm ảnh du lịch Thiểm Tây, khu trưng bày sản phẩm văn hóa phi vật thể, sáng tạo văn hóa giúp tìm hiểu rõ hơn về tài nguyên văn hóa-du lịch cũng như những thành quả đổi mới trong lĩnh vực sáng tạo văn hóa của tỉnh.

Doanh nghiệp du lịch hai bên đã có những ký kết hợp tác nhằm phối hợp, tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ du khách, góp phần quảng bá và thu hút khách du lịch song phương./.

