Tạo điều kiện tốt nhất để phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt các học sinh đạt giải Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chiều 15/12, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt, tuyên dương, trao tặng Huân chương Lao động cho các học sinh đạt giải Olympic và Khoa học Kỹ thuật Quốc tế năm 2023.

Tại buổi gặp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động cho 16 học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi Olympic Quốc tế năm học 2022-2023; chín học sinh vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc tại các kỳ thi Olympic Quốc tế các môn học và nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023.

Bày tỏ niềm xúc động khi gặp mặt các học sinh ưu tú, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh hiếu học và trọng hiền tài là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, đội ngũ hiền tài đã góp phần tạo nên một non sông gấm vóc Việt Nam như ngày hôm nay. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn dành những chủ trương, chính sách đặc biệt đối với công tác giáo dục và đào tạo.

Phó Chủ tịch nước nêu rõ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba khâu đột phá chiến lược để xây dựng đất nước.

Gần đây nhất, Nghị quyết 45-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng nhằm tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Từ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và yêu cầu của xã hội, công tác giáo dục đào tạo của đất nước ngày càng có nhiều đổi mới và phát triển hơn.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là sự nỗ lực, công sức của cả hệ thống chính trị và nhân dân, nòng cốt là Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Những thành tựu quan trọng toàn ngành đạt được đã góp phần đào tạo nguồn nhân lực xây dựng đất nước trong thời gian qua.

Hiện, Việt Nam có khoảng 6,2 triệu người lao động có trình độ từ Đại học trở lên; có sáu cơ sở giáo dục đào tạo được xếp vào nhóm các trường đại học có chất lượng đào tạo tốt nhất thế giới; xếp thứ 48/132 về đổi mới sáng tạo quốc gia...

Cùng những kết quả đạt được trong các kỳ thi Olympic và Khoa học Kỹ thuật Quốc tế năm 2023, Phó Chủ tịch nước ghi nhận sự bền bỉ, kiên trì của ngành giáo dục trong nghiên cứu, tìm hiểu về các giải để tạo nền tảng cho các nhà trường và học sinh có điều kiện dự thi; biểu dương các thầy cô đã dày công truyền lửa niềm đam mê trong học tập, nghiên cứu và đủ bản lĩnh vượt qua các kỳ thi.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho học sinh đạt giải Olympic và Khoa học Kỹ thuật Quốc tế năm 2023. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước ghi nhận tấm lòng của các bậc phụ huynh, luôn hun đúc tinh thần, tạo động lực và điều kiện học tập tốt nhất cho con em mình; đặc biệt tuyên dương sự nghị lực, tâm huyết, bản lĩnh và khổ luyện các học sinh trong suốt thời gian rất dài để mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Trong bối cảnh phát triển với nhiều thuận lợi, xen lẫn khó khăn, thách thức, Phó Chủ tịch nước cho rằng để đạt được những mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII đặt ra trong năm 2045 - trở thành nước phát triển có thu nhập cao, Đảng, Nhà nước đưa ra nhiều chủ trương, nghị quyết để thực hiện nhiệm vụ, song, con người chính là nhân tố quyết định. Các thế hệ tuổi trẻ hôm nay là chủ nhân hiện thực hóa mong muốn của Bác Hồ, mục tiêu và khát vọng của đất nước, dân tộc.

Phó Chủ tịch nước yêu cầu ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện Nghị quyết Số 29-NQ/TW về Đổi mới Căn bản, Toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; có lộ trình và mục tiêu rõ ràng hơn, cách đổi mới nền nếp, căn bản, tạo được sự đồng thuận trong phụ huynh, học sinh và toàn xã hội; từ đó đào tạo được nguồn nhân lực đáp ứng từng giai đoạn phát triển của đất nước, tiếp cận nguồn nhân lực trên thế giới.

Ngành Giáo dục đề xuất các chính sách để nuôi dưỡng, phát huy tốt nhất lực lượng trí tuệ Việt Nam hôm nay - những học sinh ưu tú đoạt giải, có điều kiện trở thành công dân ưu tú trong tương lai.

Cùng với tấm lòng tri ân những tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm, Phó Chủ tịch nước mong muốn các thầy cô tiếp tục giữ lửa và truyền lửa cho các thế hệ học sinh để các em đam mê học tập, nghiên cứu khoa học, chinh phục đỉnh cao của tri thức; cập nhật, đổi mới phương pháp, nội dung giảng dạy để theo kịp xu hướng và nền giáo dục chung trên thế giới, không chỉ đoạt giải cao trong các kỳ thi mà còn tạo ra người có đủ năng lực, phẩm chất trở thành công dân ưu tú.

Phó Chủ tịch tin tưởng với khởi đầu quan trọng này, các em học sinh đoạt giải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để chinh phục các đỉnh cao tri thức nhân loại; đồng thời rèn luyện thể lực, kỹ năng thực hành để trở thành người có phẩm chất, năng lực toàn diện, không chỉ trở thành công dân ưu tú của Việt Nam mà còn là công dân toàn cầu.

Các em sớm tìm được định hướng, hướng đi phù hợp để có điều kiện cống hiến nhiều nhất cho đất nước.

Học sinh Hà Nội giành giải cao ở Olympic Thiên văn, Vật lý Thiên văn Tham dự Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn Quốc tế lần thứ 16, đoàn học sinh Hà Nội, với 5 thí sinh đến từ Trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam, đã giành 2 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng.

Tiếp thu chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh cho biết trong thời gian tới, Bộ tiếp tục có những chủ trương, chính sách phù hợp, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong phát hiện, bồi dưỡng nhân tài; duy trì, phát huy cao hơn nữa thành tích đã đạt được từ các đội tuyển Olympic và Khoa học Kỹ thuật Quốc tế, giúp ngày càng nhiều học sinh được thể hiện năng lực, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Tham dự các kỳ Olympic khu vực và quốc tế năm 2023, Việt Nam có bảy đoàn với 36 lượt học sinh tham gia. Tất cả các thí sinh của các đoàn đi thi đều đoạt giải với tám huy chương Vàng, 12 huy chương Bạc, 12 huy chương Đồng và bốn Bằng khen.

Các đoàn học sinh Việt Nam dự thi liên tục nằm trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất. Nhiều học sinh Việt Nam đạt điểm số cao nhất.

Hội thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế Dành cho Học sinh Trung học năm 2023 (International Science and Engineering Fair - ISEF) có tên “Regeneron ISEF 2023,” được tổ chức tại Dallas (Hoa Kỳ) vào giữa tháng 5/2023 thu hút 61 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Đoàn Việt Nam có bảy dự án tham gia, có một dự án đoạt giải chính thức, một dự án giành Giải Đặc biệt do tổ chức US Agency for International Development trao tặng với giá trị giải thưởng 2.000 USD./.



Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chụp ảnh chung với các thầy cô giáo và học sinh đạt giải Olympic và Khoa học Kỹ thuật Quốc tế năm 2023. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)