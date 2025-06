Tập trung hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống người dân

Theo thống kê sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai và phóng viên TTXVN tại các địa phương, tính đến 10 giờ ngày 14/6, bão số 1 và mưa lũ đã 3 người tử vong tại Quảng Trị; 4 người mất tích do lũ cuốn trôi tại Quảng Bình, 1 người bị thương tại Quảng Trị; 5 nhà bị sập đổ (Quảng Nam); 38 nhà bị hư hỏng, tốc mái (Hà Tĩnh 27, Quảng Trị 1, Huế 9, Quảng Nam 1); 4.074 nhà bị ngập (Quảng Trị 3.269 nhà, Đà Nẵng 80 nhà, Quảng Nam 725 nhà).

Hiện nước đang rút, diện tích ngập đang giảm; trong đó, 80 nhà ở Đà Nẵng, 725 nhà ở Quảng Nam đã hết ngập.

Cùng với đó, mưa lũ đã làm 90.511ha lúa, hoa màu bị ngập (Hà Tĩnh 630ha, Quảng Bình 21.254ha, Quảng Trị 24.908ha, Huế 25.247ha, Quảng Nam 16.741ha, Đà Nẵng 1.731ha), đến sáng 14/6 các tỉnh, thành phố Quảng Nam, Đà Nẵng đã hết ngập, các khu vực khác nước đang rút, mức ngập đã giảm; 2.380ha nuôi thủy sản bị thiệt hại do ngập, cuốn trôi (Quảng Bình 1.553ha, Quảng Trị 745ha, Đà Nẵng 33ha, Quảng Nam 49ha).

Tại tỉnh Quảng Bình có 34 vị trí đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt (Quốc lộ 9B, 15, 12A; đường tỉnh 564, 565D, 562, 558B, 559B và tuyến đường giao thông nông thôn); 14 điểm bị sạt lở đất đá (Quốc lộ 9E, 12A, 9B, 9C; đường tỉnh 561, 558C, 562).

Đến 07h00 ngày 14/6/2025, các điểm ngập lụt cơ bản nước đã rút, giao thông đi lại bình thường; hiện còn các 02 điểm ngập lụt (Ngầm tràn Cà Roòng nối bản Cà Roòng 2 đi bản Cà Roòng còn ngập khoảng gần 1m; Nước tại ngầm cây Sung (Km 17 Tỉnh lộ 562) rút chậm, giao thông chưa đi lại được).

Dọn dẹp vệ sinh tại Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn, thị xã Quảng Trị. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Tỉnh Quảng Trị ngập một số vị trí tại các tuyến đường Quốc lộ 15D, 49C, 1, 9; đường tỉnh 571, 576C, 578b, 582, 584, 586, 587, 588a và một số tuyến đường giao thông nông thôn.

Hiện các tuyến QL.15D, QL.9, ĐT.571, ĐT.576C, ĐT.578b, ĐT.584, ĐT.586, ĐT.587 và các tuyến đường đô thị nước đã rút, giao thông trở lại bình thường; các tuyến QL.49C còn ngập một số đoạn gây ách tắc giao thông, ĐT.588a đoạn Cầu tràn Ba Lòng - Km11+240, còn ngập 50cm.

Thành phố Huế ngập một số vị trí tại các tuyến đường tỉnh 4, 4B, 5, 6, 10, 12D, 12B, 15B, 17B, 19, 25B, 49B và đường giao thông nông thôn tại huyện Phong Điền, Quảng Điền; Sạt lở mái taluy đường 14C, đường La Sơn-Túy Loan, huyện Phú Lộc và QL49 (km 67+200), đường Hồ Chí Minh (km350+185), huyện A Lưới.

Hiện các vị trí sạt lở đã được khắc phục, giao thông thông suốt.

Thành phố Đà Nẵng có 38 vị trí trên các tuyến đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng nhỏ, hiện giao thông đã thông suốt.

Mưa lũ đã làm 8 tàu bị chìm, hư hỏng (Quảng Bình 2 tàu hoạt động trên biển, 1 tàu neo đậu tại bến; Đà Nẵng 5 tàu neo đậu tại bến).

Thông tin từ Cơ quan thường trực Bộ đội Biên phòng, tính đến 6 giờ ngày 14/6, lực lượng chức năng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 53.792 phương tiện/223.054 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động phòng tránh.

Cụ thể hoạt động khu vực Vịnh Bắc Bộ (từ Quảng Ninh đến Quảng Bình) là 1.754 tàu/6.114 người (chủ yếu hoạt động ven bờ); hoạt động khu vực khác là 1.182 tàu/ 9.816 người; neo đậu tại các bến là 50.856 tàu /207.124 người.

Để tiếp tục ứng phó với bão số 1 và tình hình mưa lũ được Cơ quan Khí tượng Thủy văn nhận định là diễn biến phức tạp trong thời gian tới, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đến các tỉnh, thành phố khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai tiếp tục chủ động ứng phó với bão số 1 và mưa lũ theo Công điện số 86/CĐ-TTg ngày 10/6 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp tại cuộc họp triển khai ứng phó với bão số 1 và mưa lũ ngày 11/6.

Cần tiếp tục khẩn trương thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền về nơi neo đậu hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm; đảm bảo an toàn tàu thuyền, an ninh, trật tự tại các khu vực neo đậu; đối với các tỉnh Quảng Bình đến Quảng Nam huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa, lũ, sớm ổn định cuộc sống, sản xuất.

Các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất theo văn bản số 2992/BNNMT-ĐĐ ngày 10/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

Trước tình hình thiệt hại do mưa lũ, sáng 14/6, lực lượng chức năng tại các địa phương thuộc tỉnh Quảng Bình đang huy động thêm lực lượng và mở rộng phạm vi tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích do mưa lũ tại các huyện Minh Hóa và Bố Trạch (Quảng Bình).

Đồng thời, sáng 14/6, mưa đã tạnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục sản xuất Hè Thu bị ngập nước để giảm thiểu thiệt hại gây ra.

Tại tỉnh Quảng Trị, người dân và cơ quan chức năng tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ. Người dân dọn bùn đất, vệ sinh nơi ở, sắp xếp lại các đồ dùng vật dụng. Tại các ngầm tràn, cầu tràn, điểm sạt lở trên các tuyến đường, cơ quan chức năng huy động nhân lực, phương tiện dọn bùn, đất đá để giao thông thông suốt.

Diện tích lúa và rau màu bị ngập lụt, các địa phương huy động máy bơm tiêu úng, khơi thông dòng chảy để nước lũ rút nhanh nhằm cứu lúa.

Trước đó, để đối phó với bão số 1, tỉnh Quảng Trị đã ban hành nhiều công điện khẩn yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó, tổ chức sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho người và tài sản. Công tác vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo cơ quan, đơn vị và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc tăng cường các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 86/CĐ-TTg ngày 10/6 chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai và các bộ, ngành chủ động ứng phó với bão và mưa lũ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành 3 công điện, văn bản chỉ đạo ngay khi hình thành vùng áp thấp (Công điện số 2969/CĐ-BNNMT ngày 10/6 và 2 văn bản số 2909/BNNMT-ĐĐ ngày 9/6/ và số 2992/BNNMT-ĐĐ ngày 10/6); Ngày 11/6, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đã chủ trì cuộc họp với một số Bộ, ngành và 06 địa phương để triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 1 và mưa lũ.

Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Công Thương đã có công điện và chủ động triển khai ứng phó với bão số 1, mưa lũ; Bộ Ngoại giao đã có công hàm đề nghị Trung Quốc tạo thuận lợi để ngư dân cùng tàu, thuyền của Việt Nam vào tránh, trú bão số 1.

Nhiều tuyến đường liên xã của huyện Hướng Hóa đã bị ngập sâu, chia cắt nhiều khu vực. (Ảnh: TTXVN phát)

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban (24/24h); theo dõi, giám sát thiên tai, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo Chính phủ ban hành văn bản và chỉ đạo ứng phó với bão số 1, mưa lũ; phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho người dân chủ động ứng phó thiên tai; phối hợp với Zalo Việt Nam, gửi tin nhắn cảnh báo thiên tai và hướng dẫn người dân chủ động ứng phó với bão, mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đến 21,6 triệu người dùng của 18 tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Cùng với đó, Cục phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt nam và các cơ quan báo chí phổ biến, tuyên truyền các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nội dung cuộc họp triển khai ứng phó với bão số 1 và mưa lũ tới người dân; đăng tải tin, bài lên Website, các trang mạng xã hội Facebook, Zalo phòng, chống thiên tai; theo dõi việc đưa tin về phòng, chống thiên tai.

Cục Quản lý và Xây dựng công trình Thủy lợi ban hành công điện chỉ đạo bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập úng do mưa lớn.

Tại địa phương, các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi và các tỉnh Kon Tum, Gia Lai chủ động ứng phó với bão và mưa lũ theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các Bộ.

Các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất theo văn bản số 2992/BNNMT-ĐĐ ngày 10/6 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; các tỉnh, thành phố đã tổ chức di dời 766 hộ/2.756 khẩu đến nơi an toàn (Quảng Bình 23 hộ/78 khẩu, Quảng Trị 653 hộ/2.405 khẩu, thành phố Huế 90 hộ/273 khẩu).

Các địa phương ban hành văn bản chỉ đạo; tổ chức kiểm đếm, hướng dẫn tàu, thuyền hoạt động trên biển; tổ chức trực ban, theo dõi thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Các phương tiện nằm trong vùng ảnh hưởng đã nhận được thông tin cảnh báo và đang di chuyển vòng tránh./.

Quảng Trị hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng bão số 1 Ngày 14/6, mưa giảm nên nước lũ đang rút dần, các lực lượng chức năng ở Quảng Trị đã phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống.