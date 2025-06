Bão số 1: Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh, thành phố miền Trung

Do ảnh hưởng bão số 1, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, thành phố Huế đã xảy ra mưa lớn kéo dài, gây ra thiệt hại về người và tài sản.

Quảng Trị: Mưa lũ khiến 2 người thiệt mạng và 1 người bị thương

Chiều 13/6, theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, do ảnh hưởng bão số 1, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xảy ra mưa lớn kéo dài, lũ lên nhanh trên các sông đã gây thiệt hại nghiêm trọng khiến 2 người chết, tài sản người dân và cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp bị hư hại nặng, mất trắng.

Mưa lớn đã khiến 2 người thiệt mạng, trong đó ông Hồ V.K. (sinh năm 1954), xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong bị điện giật do vướng đường dây điện bị đứt khi đi giúp người thân dọn dẹp giữa nước lũ; em Hồ Nguyễn T.P (sinh năm 2018), xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng không may bị đuối nước vào lúc 14 giờ cùng ngày.

Ngoài ra, ông P.T., trú tại khóm Cao Việt, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa bị thương nặng khi sơ tán đồ đạc.

Tính đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, toàn tỉnh có 653 hộ với hơn 2.400 nhân khẩu phải di dời khẩn cấp để tránh lũ, trong đó nhiều địa phương như Hải Lăng, Hướng Hóa, Đakrông chịu ảnh hưởng nặng nề. Riêng huyện Hải Lăng có gần 2.000 hộ bị ngập sâu từ 0,2-0,5m, xã Hải Phong có đến 625 hộ với 2.450 khẩu bị ảnh hưởng.

Trên 500 ngôi nhà bị ngập tại thị xã Quảng Trị, trong đó gần 100 nhà ngập sâu trên 1m; nhiều ngôi nhà ở các huyện miền núi Đakrông, Hướng Hóa bị hư hỏng do sạt lở, cây đổ hoặc nước lũ cuốn trôi...

Mưa lũ cũng đã khiến trên 21.100ha lúa hè thu và gần 3.720ha rau màu, 745ha thủy sản bị thiệt hại nặng với nhiều hồ nuôi tôm, thủy sản nuôi lồng như: cá bớp, cá đù, cá vược trên sông... bị chết; hơn 70ha sen bị ngập sâu, hư hại; hàng loạt trại chăn nuôi gà, vịt, nấm... tại các huyện Triệu Phong, Gio Linh, Đông Hà… bị ảnh hưởng, thiệt hại nghiêm trọng.

Mưa lớn đã khiến hệ thống giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng với hàng chục điểm sạt lở, ngập úng, tắc đường...

Nhiều tuyến đường liên xã của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị bị ngập sâu, chia cắt nhiều khu vực. (Ảnh: TTXVN phát)

Hàng loạt tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên thôn, liên xã tại các địa phương như Hải Lăng, Triệu Phong, Hướng Hóa, Đakrông… bị ngập sâu từ 0,3m - 1,5m. Nhiều cầu tràn, ngầm tràn bị nước lũ chia cắt, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Trước tình hình trên, các lực lượng chức năng như quân sự, chính quyền địa phương đã phối hợp hỗ trợ sơ tán người dân; kịp thời khắc phục tại các điểm sạt lở; cắm biển báo tại các điểm cầu, ngầm tràn, điểm sạt lở... hạn chế phương tiện qua lại; trao tặng lương thực, thực phẩm thiết yếu tại các vùng rốn lũ hỗ trợ người dân...

Để đối phó với thiên tai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã ban hành các công điện khẩn, chỉ đạo các lực lượng chức năng, địa phương triển khai các biện pháp ứng phó, theo dõi sát diễn biến mưa lũ, tổ chức di dời dân, đảm bảo an toàn các công trình hồ đập, đồng thời tuyên truyền người dân cảnh giác với nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt sâu.

Công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa lũ đang được các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai, đặc biệt tại các vùng thấp trũng, miền núi và khu vực có nguy cơ cao về thiên tai...

Quảng Bình: Mưa lớn khiến 4 người dân mất tích

Đến 18 giờ chiều 13/6, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 1 đã khiến 4 người trên địa bàn tỉnh Quảng Bình mất tích; nhiều điểm vẫn ngập cục bộ gây chia cắt tại các huyện miền núi; sản xuất nông nghiệp thiệt hại nghiêm trọng.

Trước đó, vào lúc 5 giờ ngày 13/6, vợ chồng anh Nguyễn Văn Chức (sinh năm 1964) và chị Nguyễn Thị Ngắm (sinh năm 1963), ở xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) trong lúc đi thả lưới tại khu vực sông Dinh đã bị nước lũ cuốn mất tích.

Vào lúc 20 giờ ngày 12/6, hai chị em là bà Trương Thị Đủ (Sinh năm 1969) và bà Trương Thị Đức (sinh năm 1963), cùng trú tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa đi soi bắt ếch thì bị nước cuốn mất tích. Hiện các lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương vẫn đang tổ chức lực lượng tìm kiếm các nạn nhân.

Tại tỉnh Quảng Bình, từ 19 giờ ngày 11/6 đến 16 giờ ngày 13/6 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn đã khiến hơn 20.800ha lúa bị ngập, trong đó có 536ha lúa vụ Đông Xuân chưa thu hoạch, 12.700 ha lúa vụ Hè-Thu vừa gieo cấy và hơn 7.500ha lúa tái sinh; hơn 417ha hoa màu bị ngập.

Ngoài ra, mưa lớn cũng khiến 14 điểm sạt lở và 4 điểm ngập ở các đường Quốc lộ; 30 điểm ngập tại các Tỉnh lộ và các xã gây ách tắc và chia cắt cục bộ, các phương tiện giao thông đi lại khó khăn.

Mưa lớn khiến nước sông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình dâng cao. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Chính quyền các cấp đã di dời 17 hộ, 78 khẩu đến nơi an toàn bản Tân Ly, xã Lâm Thủy và 6 hộ Bản Mít, xã Kim Thủy (huyện Lệ Thủy). Hiện mưa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã tạnh dần.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết; đồng thời rà soát thiệt hại, ứng trực tại các điểm xung yếu nhằm chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường do mưa lớn gây ra trong thời gian tới.

Huế: 9 nhà bị tốc mái, nhiều tuyến đê bị vỡ do ảnh hưởng của bão số 1

Chiều 13/6, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Huế cho biết do ảnh hưởng của bão số 1 trên địa bàn thành phố có 9 nhà bị tốc mái, nhiều tuyến đê bao bị tràn và vỡ.

Có 8 nhà tại xã Phú Gia, huyện Phú Vang và 1 nhà ở phường Phong An, thị xã Phong Điền bị tốc mái. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ủy ban Nhân dân các địa phương phối hợp các lực lượng khẩn trương tổ chức lực lượng kiểm tra, khắc phục tạm thời nhà ở cho các hộ dân.

Mưa lớn kết hợp với triều cường nên mực nước trên các sông dâng cao, nhiều hệ thống đê bao tại các huyện Phong Điền, Phú Lộc, Phú Vang và thị xã Hương Thủy bị tràn và vỡ một số đoạn gây ngập úng nghiêm trọng. Đáng chú ý, tại thị xã Hương Thủy, tuyến đê nội đồng tại xã Thủy Phù, bị vỡ một đoạn dài hơn 20m.

Tại huyện Phú Lộc, các tuyến đê bao vùng An Sơn Bổn đa số bị ngập hoàn toàn; đoạn đê thuộc Hợp tác xã Nam Sơn, thị trấn Lộc Sơn bị vỡ với chiều dài hơn 10m.

Tại phường Phong Hải, thị xã Phương Điền có 3 tuyến đê bị vỡ. Các lực lượng đang khẩn trương cùng chính quyền địa phương khắc phục sự cố đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Hiện nay, các địa phương ở vùng trũng thuộc huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Thủy bị ngập lụt diện rộng. Nhiều trục đường chính, tuyến đường liên thôn, xóm bị ngập với độ sâu từ 0,2-1m, có nơi lên đến đến 1,5m, gây chia cắt giao thông.

Đối với các khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết ở các xã, phường, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, lượng Công an, Quân sự tổ chức cắm các biển báo nguy hiểm giao thông, để ngăn chặn người và phương tiện đi qua.

Hiện nay các hồ thủy lợi, thủy điện đang vận hành đảm bảo an toàn. Dự báo, đêm 13/6, tại thành phố Huế có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Huế khuyến cáo, các địa phương cần đề phòng lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối nhỏ ở các huyện A Lưới, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, Phong Điền; sạt lở bờ biển.

Thành phố Huế đã chỉ đạo các địa phương tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết để sẵn sàng mọi phương án theo phương châm "4 tại chỗ"; đồng thời, tuyên truyền, giám sát đối với trẻ em đang trong thời gian nghỉ hè tại nhà, phòng ngừa nguy cơ bị đuối nước./.

