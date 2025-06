Bão số 1 tiếp tục đổi hướng, di chuyển về vùng biển phía Đông vịnh Bắc Bộ

Chiều tối 13/6, thông tin về diễn biến bão số 1, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết bão tiếp tục đổi hướng và di chuyển về vùng biển phía Đông khu vực vịnh Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, ở huyện đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8-9; huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; Bãi Cháy và Cửa Ông (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6.

Bão di chuyển theo hướng Bắc với sức gió mạnh cấp 11

Hồi 16 giờ ngày 13/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 215km về phía Nam Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14; di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 10-15km/h.

Nhận định cụ thể về diễn biến, Giám đốc Mai Văn Khiêm cho hay đến 4 giờ ngày 14/6, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc trên khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) với tốc độ khoảng 10-15km/h. Sức gió mạnh nhất của bão cấp 11-12, giật cấp 14.

Khu vực nguy hiểm là vùng biển khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Huế và phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 16 giờ ngày 14/6, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc trên khu vực ven biển của Quảng Tây- Quảng Đông (Trung Quốc) với tốc độ khoảng 10-15km/h. Sức gió mạnh nhất của bão cấp 11, giật cấp 13.

Khu vực nguy hiểm là vùng biển khu vực vịnh Bắc Bộ và phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 16 giờ ngày 15/6, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc trên khu vực Quảng Đông (Trung Quốc) với tốc độ khoảng 15-20km/h. Sức gió mạnh nhất của bão cấp 6, giật cấp 8 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới Khu vực nguy hiểm là vùng biển phía Bắc khu vực vịnh Bắc Bộ và phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 16/6, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc trên đất liền phía Nam Trung Quốc với tốc độ khoảng 30 km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió dưới cấp 6.

Ông Mai Văn Khiêm lưu ý do tác động của bão, vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14, sóng cao 2-4m, riêng phía Đông 5-7m, biển động dữ dội.

Phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Huế có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 9-11, giật cấp 14, sóng cao 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cùng với đó, do ảnh hưởng của triều cường và nước dâng do bão, vùng biển Hải Phòng-Nghệ An có khả năng xuất hiện mực nước biển cao (Hòn Dấu 3,9m, Hòn Ngư 2,8m) gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông trong khoảng thời gian từ 17- 19 giờ ngày 13/6.

Trên đất liền, vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; vùng ven biển Thái Bình-Nam Định có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở tại thành phố Huế

Theo Trưởng phòng Dự báo thủy văn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Phùng Tiến Dũng, từ chiều 13/6 đến ngày 14/6, mực nước trên sông Hương tại Kim Long sẽ tiếp tục xuống và vẫn duy trì ở mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thành phố Huế. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Hiện lũ trên sông Hương tại Kim Long đã đạt đỉnh và đang xuống. Đỉnh lũ tại Kim Long lúc 7 giờ ngày 13/6 là 2,14m, trên báo động 2 là 0,14m. Mực nước lúc 13 giờ ngày 13/6 tại Kim Long là 1,92m, dưới báo động 2 là 0,08m./.