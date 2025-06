Quảng Bình: Hơn 18.770ha lúa và hoa màu tại bị ngập do ảnh hưởng bão số 1

Do ảnh hưởng của bão số 1, từ 19h ngày 11/6 đến sáng nay 13/6 trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, một số nơi đã xảy ra tình trạng chia cắt cục bộ gây nhiều thiệt hại.

Cụ thể, tính đến thời điểm này tại tỉnh Quảng Bình đã có 24 điểm điểm bị ngập lụt và chia cắt trên các tuyến Quốc lộ 15, 9B, 12A; đường tỉnh lộ 558B, 559B.

Mưa lớn cũng đã gây ra nhiều điểm sạt lở mái taluy trên Quốc lộ 9E; tại Quốc lộ 12A; QL9C; Tỉnh lộ 561(QL15).

Thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết do ảnh hưởng của cơn bão số 1, toàn tỉnh đã có hơn 18.489ha lúa, 285ha hoa màu bị ngập; 10 lồng cá, 5 bè hàu bị trôi; 2 tàu đánh cá bị chìm.

Trước tình hình mưa lớn vẫn còn tiếp diễn, để bảo vệ người dân trước nguy cơ sạt lở đe dọa, tỉnh Quảng Bình đã tiến hành di dời 17 hộ, 78 khẩu ở bản Tân Ly, xã Lâm Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ đến nơi an toàn./.

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở tại miền Trung và Kon Tum do mưa lớn kéo dài Mưa lớn kéo dài tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Kon Tum gây nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất trong đêm 12 và sáng 13/6, các địa phương cần triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân.