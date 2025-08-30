Tây Ninh: Trao quyết định nghỉ hưu và thôi việc cho 3 cán bộ lãnh đạo sở

Sáng 30/8, tại phường Tân Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh chủ trì Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, ngày 31/12/2024 của Chính phủ "về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị."

Ông Phan Minh Tùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và bà Hồ Thị Mỹ Phường, Phó Giám đốc Sở Tài chính được nghỉ hưu trước tuổi; bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nghỉ thôi việc theo nguyện vọng, kể từ ngày 1/9/2025.

Ông Phan Minh Tùng (sinh năm 1969) có hơn 35 năm công tác tại các cơ quan, đơn vị: Trường Cơ điện Việt Xô Tây Ninh, Trường chuyên Hoàng Lê Kha, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, trải qua các vị trí Chuyên viên, Chánh Thanh tra, Phó Giám đốc Sở.

Bà Hồ Thị Mỹ Phường (sinh năm 1973) có trên 29 năm công tác tại Sở Tài chính, từng đảm nhiệm các vị trí: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng Quản lý ngân sách, Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Tài chính-Đầu tư và Phó Giám đốc Sở.

Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến (sinh năm 1975) có hơn 26 năm công tác tại Trung tâm Kỹ thuật và Chuyển giao công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Sở Khoa học và Công nghệ, từng giữ các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Sở, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Phó Giám đốc Sở.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cống hiến của 3 cán bộ đối với sự phát triển của tỉnh trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tài chính, khoa học và công nghệ.

Ông Nguyễn Hồng Thanh mong muốn sau khi nghỉ hưu, các cán bộ tiếp tục theo dõi, đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh và có nhiều đóng góp tích cực cho địa phương nơi cư trú.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, đến nay địa phương đã giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc cho trên 2.500 trường hợp thuộc diện sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP, ngày 15/3/2025 của Chính phủ "về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị."

Tổng kinh phí thực hiện đến nay hơn 1.853 tỷ đồng. Việc thực hiện các chế độ, chính sách nhằm bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đồng thời tạo điều kiện để bộ máy hành chính các cấp được kiện toàn, hoạt động tinh, gọn và hiệu quả hơn./.