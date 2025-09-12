Thách thức nào khi thực thi Nghị quyết về thí điểm thị trường tài sản mã hóa?

Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP được ban hành ngày 9/9/2025 về thí điểm thị trường tài sản mã hóa được thị trường và nhà đầu tư tài sản mã hóa tại Việt Nam chờ đợi từ rất lâu. Văn bản này đánh dấu cột mốc thực thi đầu tiên dưới luật sau khi Luật Công nghiệp Công nghệ số được thông qua tháng 6/2025.

Thách thức lớn nhất là nguồn nhân lực

Chia sẻ với phóng viên VietnamPlus, ông Phan Đức Trung - Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) cho biết việc ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP cho thấy Chính phủ đặt nhiều trọng tâm vào tính khả thi của việc triển khai thị trường này.

"VBA là thành viên trong tổ soạn thảo, đã cùng với các cơ quan liên bộ (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Công an) tham khảo kinh nghiệm từ các Quốc gia có thị trường tài sản mã hóa phát triển, tiêu biểu như Hồng Kông (Trung Quốc)," ông Trung chia sẻ.

Hiện Việt Nam phân chia tài sản mã hóa thành hai loại: gắn với tài sản thực (token hóa) và không gắn với tài sản thực. Định hướng của Việt Nam là phát triển thị trường tài sản mã hóa để thu hút vốn và tăng tính thanh khoản cho các thị trường khác. Đặc biệt, khi Boston Consulting Group (BCG) dự báo thị trường token hóa tài sản thực sẽ chiếm 10% GDP toàn cầu vào năm 2033, tương ứng quy mô gần 19.000 tỷ USD.

Ông Phan Đức Trung - Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo ông Trung, việc ban hành Nghị quyết 05/2025/NQ-CP vào năm 2025 là một lợi thế lớn. Đây là giai đoạn thị trường tài sản mã hóa toàn cầu đã trưởng thành mạnh mẽ. Điều này giúp Việt Nam rút kinh nghiệm từ những khó khăn mà các quốc gia tiên tiến đã gặp phải khi ban hành luật từ những năm 2014 hay 2018.

"Nghị quyết ra đời sẽ hạn chế các hoạt động lừa đảo tài chính và tạo ra một thị trường minh bạch. Ngay từ năm đầu tiên, các cơ hội đầu tư lợi nhuận cao từ "nhóm kín" sẽ không còn. Thay vào đó, nhà đầu tư có thể tham gia thị trường qua các kênh gọi vốn công khai thông qua sàn giao dịch," ông Trung cho biết.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay là nguồn nhân lực. Theo ông, thị trường hiện nay chủ yếu là nhà đầu tư tự phát, đồng thời chúng ta đang thiếu hụt nguồn nhân lực để vận hành thị trường, từ cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị cung cấp dịch vụ cho đến đào tạo kiến thức cho người tham gia. Sự trưởng thành của thị trường cần theo kịp luật hiện hành.

Ảnh minh hoạ.

Đặc biệt, Việt Nam hiện đang thiếu nhân sự về phòng chống rửa tiền theo các chuẩn quốc tế như ACAMS - Chứng chỉ phòng chống rửa tiền quốc tế được công nhận toàn cầu. Một nhân sự muốn đạt được chứng chỉ này phải đầu tư thời gian học 2-3 năm với chi phí tối thiểu 18.000 USD.

Mong muốn của Chính phủ hiện nay trong việc thúc đẩy phát hành tài sản mã hóa là thu hút dòng vốn từ nước ngoài (thông qua quy định chỉ người nước ngoài được mua tài sản mã hóa). Tuy nhiên, theo ông Phan Đức Trung, vấn đề là liệu các tài sản đó có hấp dẫn nhà đầu tư quốc tế hay không, đồng thời sự trưởng thành của thị trường có tạo ra một sân chơi đủ lớn hay không.

"Thị trường tài sản mã hóa toàn cầu còn non trẻ so với thị trường chứng khoán, vốn có lịch sử phát triển hàng trăm năm. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức. Chúng ta cần tối thiểu 3-5 năm để thị trường trưởng thành, học hỏi từ kinh nghiệm hơn một thập kỷ của thị trường tài sản số toàn cầu," ông nói.

Không quá 3 sàn đủ năng lực vận hành ở giai đoạn thí điểm

Cũng theo ông Phan Đức Trung, trong tối đa 3 năm, với hướng đi đúng, chúng ta có thể học hỏi kinh nghiệm từ lịch sử hơn 10 năm của thị trường tài sản số toàn cầu.

Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP đưa ra các tiêu chuẩn khắt khe cho các doanh nghiệp được cấp phép thành lập sàn giao dịch tài sản số. Vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng là một trong những yêu cầu chính. Đây là điểm khác biệt so với nhiều quốc gia khác, nơi họ tập trung hơn vào các tiêu chuẩn về đầu tư công nghệ, bảo hiểm và phòng chống rửa tiền.

Theo ông Phan Đức Trung, trong tối đa 3 năm, với hướng đi đúng, chúng ta có thể học hỏi kinh nghiệm từ lịch sử hơn 10 năm của thị trường tài sản số toàn cầu. (Ảnh: VBA)

Tại Việt Nam, việc chú trọng vào quy mô vốn trong giai đoạn thử nghiệm đầu tiên là để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần làm rõ như quy định về lưu ký, tách bạch giao dịch tự doanh và giao dịch của khách hàng, hay ví nóng - ví lạnh.

Theo đánh giá khách quan của ông Trung, để thực thi hiệu quả trong giai đoạn thí điểm, không có quá 3 sàn có đủ năng lực. Kể cả những đơn vị lấy được giấy phép, việc vận hành hiệu quả (phục vụ nhà đầu tư, tạo ra nguồn thu và đóng góp vào mục tiêu chung) cũng không hề dễ dàng.

Về quy định an toàn thông tin, yêu cầu hệ thống công nghệ thông tin phải đáp ứng tiêu chuẩn an toàn cấp độ 4 thể hiện sự nghiêm túc mà các công ty cần thực hiện khi thành lập sàn. Đây không phải là vấn đề lo lắng với những công ty có vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng. Điều quan trọng là liệu sự đầu tư này có đem lại giá trị và đáp ứng được kỳ vọng của Chính phủ hay không.

Ngoài ra, việc mở tài khoản yêu cầu nhà đầu tư chuyển tài khoản từ nước ngoài về trong nước. Điều này thể hiện thị trường có người tham gia chuyên nghiệp chứ không không phải mới nhập cuộc. Những người có kinh nghiệm ở thị trường nước ngoài vào tham gia tại thị trường Việt Nam sẽ tự có sự so sánh. Nếu như giao dịch ở các sàn nước ngoài là “chơi” còn tại Việt Nam sẽ an toàn hơn khi được pháp luật công nhận. Điều này mang lại lợi ích cho cả nhà đầu tư, nhà cung cấp dịch vụ và cơ quan thuế.

Theo lãnh đạo VBA, chắc chắn trong thời gian tới, việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, luật hóa nghị quyết với các văn bản luật sẽ tạo ra hành lang cụ thể hơn. Chính sách cần cân bằng giữa lợi ích của nhà đầu tư và cơ quan quản lý, vừa bảo vệ thị trường ngoại hối, vừa thu hút sự tham gia của mọi thành phần.

Bên cạnh đó, quy định tài sản mã hóa chỉ được chào bán, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài là điểm đặc biệt trong quá trình soạn thảo. Chủ tịch Phan Đức Trung cho biết việc ngăn cách này có điểm tốt là bảo vệ thị trường ngoại hối khi không có sự liên thông với thị trường trong nước, tuy nhiên có thể sẽ giảm tính hấp dẫn của thị trường ở giai đoạn ban đầu.

Đây cũng là một thách thức để các nhà tạo lập, doanh nghiệp phải có kế hoạch để nâng cao sự hấp dẫn của thị trường tài sản mã hóa Việt Nam so với các thị trường đầu tư trong nước và quốc tế khác. Ông Trung cho rằng trong quá trình thử nghiệm, chính sách cần cân bằng giữa lợi ích của cơ quan quản lý và nhà đầu tư, thành viên tham gia thị trường./.

Đột phá tư duy từ bảo vệ sang phát triển giá trị kinh tế “tài sản vô hình” Việc phát triển tài sản vô hình là yếu tố sống còn để bắt kịp xu hướng kinh tế số toàn cầu đồng thời tạo động lực mạnh mẽ cho đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sống và giảm bất bình đẳng xã hội.