Thái Lan điều tra Safari World sau vụ sư tử cắn chết nhân viên

Ngày 12/9, vườn thú Safari World tại Thái Lan đã tạm thời đóng cửa khu vực động vật săn mồi sau khi một đàn sư tử tấn công khiến một nhân viên vườn thú tử vong.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh giới chức nước này đang tiến hành kiểm tra hoạt động của vườn thú.

Theo thông tin trước đó, một đàn sư tử đã tấn công nhân viên vườn thú khiến người này tử vong do bị gãy cổ, có nhiều vết rách sâu và vỡ động mạch. Nhà chức trách đã nhốt 5 cá thể sư tử và theo dõi chặt chẽ.

Ông Chalerm Poommai, Giám đốc phụ trách vấn đề bảo tồn động vật hoang dã thuộc Cơ quan quản lý công viên quốc gia (DNP) của Thái Lan, cho biết nhà chức trách đã phát hiện hàng rào bị hỏng, biển cảnh báo không đầy đủ và quá ít camera giám sát.

Ngoài ra, giấy phép hoạt động của Safari World cũng đã hết hạn từ tháng 10 năm ngoái và đang chờ được gia hạn. Quan chức này yêu cầu vườn thú phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn để ngăn ngừa những sự cố tương tự tái diễn.

Theo thông báo, quyết định đóng cửa khu động vật săn mồi sẽ được duy trì cho đến khi hoàn tất công tác điều tra và sửa chữa. Đại diện của Safari World cho biết các khu vực khác của vườn thú vẫn mở cửa và đảm bảo an toàn cho du khách.

Safari World ở Thái Lan là một trong những vườn thú ngoài trời lớn nhất châu Á. Thời gian qua, vườn thú này gây nhiều tranh cãi vì tổ chức các chương trình biểu diễn có sự tham gia của đười ươi chơi kickboxing và voi lắc vòng.

Các nhà bảo tồn cáo buộc vườn thú đã "ép" hơn 100 con đười ươi biểu diễn kickboxing. Trong khi đó, có nguồn tin cho rằng những con linh trưởng này đã được buôn lậu vào Thái Lan bằng đường biển.

Ngoài ra, trong những năm gần đây, quần thể sư tử nuôi nhốt ở Thái Lan đã tăng vọt, với gần 500 cá thể đã được đăng ký tại các sở thú, trang trại nhân giống, quán càphê “thú cưng” và nhà riêng.

Giới chức DNP cho biết sẽ tiến hành kiểm tra các vườn thú khác và các chủ sở hữu tư nhân trên toàn quốc để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn./.

Điện Biên: Xuất hiện tình trạng chó sói hoang dã tấn công gia súc Từ tháng 4 đến ngày 15/7, tại các bản ở xã Núa Ngam, liên tục xuất hiện nhiều vụ chó sói hoang dã tấn công đàn vật nuôi khiến 50 con trâu, bò của 31 hộ dân bị chết, tổng thiệt hại gần 350 triệu đồng.