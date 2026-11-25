Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026) và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa nhấn mạnh tư tưởng có ý nghĩa sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi.”

Bước vào giai đoạn phát triển mới, với tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội, Đảng ta tiếp tục xác định con người là trung tâm, văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh quan trọng và động lực thúc đẩy đất nước phát triển bền vững.

Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo đó, trên mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và năng động bậc nhất vùng Đông Nam Bộ, Đồng Nai đang đứng trước yêu cầu cấp thiết và vận hội lớn để kiến tạo một mô hình phát triển hài hòa: Lấy phát triển con người và văn hóa bền vững làm trụ cột song hành cùng tăng trưởng kinh tế và đô thị hóa hiện đại.

Gìn giữ mạch nguồn văn hóa

Nằm ở trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thành phố Đồng Nai mang trong mình dòng chảy văn hóa đặc trưng của vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai gần 330 năm hình thành và phát triển.

Đó là nơi hội tụ, giao thoa của nhiều giá trị văn hóa từ Bắc chí Nam, của cộng đồng các dân tộc Kinh, Hoa, Chơ Ro, Mạ, S’tiêng, Khmer... tạo nên tính cách con người Đồng Nai vừa phóng khoáng, nghĩa tình, bao dung, vừa cần cù, năng động và sáng tạo.

Từ chiều sâu trầm tích của Văn miếu Trấn Biên - biểu tượng cho truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo phương Nam đến vẻ đẹp thanh bình của dòng sông Đồng Nai gắn liền với di sản Cù lao Phố hay những làng nghề truyền thống như, gốm Biên Hòa, đá Bửu Long... tất cả hun đúc nên một kho tàng di sản vật thể và phi vật thể vô giá.

Đúng như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Di sản có sức sống lâu bền khi cộng đồng còn hiểu, còn thực hành, còn thiết tha truyền lại cho con cháu.”

Đối với Đồng Nai, giữ gìn bản sắc không phải là khép mình trong quá khứ mà là biến những giá trị, tinh thần khai phá và lòng nhân ái thành sức mạnh mềm, tạo bản lĩnh vững vàng để đô thị công nghiệp - dịch vụ hiện đại này hội nhập sâu rộng mà không hòa tan.

Bom Bo là xã miền núi giàu bản sắc văn hóa của Đồng Nai, nơi hội tụ hơn 27.000 người thuộc 22 dân tộc anh em cùng chung sống. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 54,6% dân số, chủ yếu là người S’tiêng.

Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần và động lực phát triển, những năm qua, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã Bom Bo luôn đặc biệt quan tâm đến công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn, từng bước biến di sản thành nguồn lực bền vững cho địa phương.

Nổi bật nhất tại vùng đất giàu truyền thống cách mạng này là Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo thuộc Di tích lịch sử cấp quốc gia sóc Bom Bo. Không gian này hiện lưu giữ và trưng bày hơn 100 hiện vật, tranh ảnh quý hiếm gắn liền với ký ức hào hùng của phong trào giã gạo nuôi quân kháng chiến, cùng bộ Cồng chiêng và bộ Đàn đá lớn nhất Việt Nam.

Bên cạnh hệ thống di tích và 18 hiện vật, di sản văn hóa vật thể tiêu biểu, xã còn sở hữu 3 nhóm di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc, tiêu biểu là “Tập quán giã gạo chày tay của người S’tiêng và M’nông” đã được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trong nhịp sống thường nhật, các nghề truyền thống như, đan đát, dệt thổ cẩm, làm rượu cần và nghệ thuật diễn tấu cồng chiêng vẫn được cộng đồng gìn giữ, tạo nên sức sống văn hóa đậm đà bản sắc.

Chứng kiến những đổi thay tích cực của quê hương, già làng Điểu Bên (thôn 5, xã Bom Bo) bày tỏ niềm vui và tự hào khi các giá trị văn hóa cội nguồn được chính quyền trân trọng, phát huy thông qua nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa.

Chung niềm phấn khởi ấy, già làng Điểu Khưng (thôn 4, xã Bom Bo) chia sẻ, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền cơ sở đã tiếp thêm động lực để đội ngũ già làng, người có uy tín tiếp tục làm cầu nối gắn kết ý Đảng với lòng dân, củng cố khối đại đoàn kết và nếp sống văn minh trong phum, sóc.

Đặc biệt, khi di sản được quảng bá rộng rãi, kết nối với du lịch cộng đồng và mở rộng đầu ra cho các sản phẩm thủ công truyền thống, thu nhập của bà con được cải thiện rõ rệt, giúp văn hóa thực sự “sống” ngay trong đời sống hằng ngày.

Trao đổi về định hướng thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bom Bo Nguyễn Văn Phát khẳng định, địa phương kiên trì quan điểm lấy cộng đồng làm chủ thể trong công tác bảo tồn, phát huy tối đa vai trò nòng cốt của nghệ nhân, già làng và người có uy tín trong việc truyền dạy nghề thủ công, tập quán… cho thế hệ trẻ.

Xã chú trọng gắn kết bảo tồn di sản với phát triển du lịch văn hóa - sinh thái, nông nghiệp bền vững và nâng tầm sản phẩm OCOP trên nguyên tắc giữ trọn bản sắc gốc. Địa phương tăng cường tổ chức các lễ hội, chương trình giao lưu văn hóa kết hợp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong truyền thông, quảng bá, đưa hình ảnh vùng đất và con người Bom Bo nghĩa tình, giàu bản sắc vươn xa.

Nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số đang chuyển dịch từ tự cung tự cấp sang làm kinh tế, giúp tạo sinh kế và tăng thu nhập cho nhiều hộ gia đình. (Ảnh: Nhật Bình/TTXVN)

Đưa văn hóa trở thành động lực phát triển

Vận dụng linh hoạt 5 định hướng lớn từ bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào thực tiễn địa phương, theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út, thành phố tập trung phát huy hào khí vùng đất và sự đa dạng văn hóa của cộng đồng các dân tộc.

Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng và phát triển toàn diện nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, hướng tới các giá trị chân - thiện - mỹ và thích ứng linh hoạt xu thế thời đại.

Trên nền tảng đó, địa phương chú trọng kiến tạo môi trường thuận lợi để hình thành lớp người Đồng Nai phát triển toàn diện, thân thiện, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, qua đó, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, tính nhân văn và khát vọng vươn lên trong toàn xã hội.

Định hướng lấy con người làm trung tâm ấy hoàn toàn thống nhất với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định: “Nhân dân là chủ thể sáng tạo, gìn giữ, trao truyền và quyết định sức sống của văn hóa. Phải tôn trọng sáng kiến, tạo điều kiện để người dân phát huy tài năng, tham gia bàn bạc, tổ chức, giám sát hoạt động văn hóa cộng đồng. Quyền sáng tạo, tiếp cận, thụ hưởng văn hóa phải được bảo đảm bằng điều kiện cụ thể, nhất là đồng bào ở vùng khó khăn, công nhân, trẻ em và người yếu thế.”

Thấm nhuần tinh thần đó, Đồng Nai đang triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trước hết là việc thực hiện hiệu quả “Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035” với sự đầu tư tập trung, có trọng tâm, trọng điểm.

Địa phương chú trọng quy hoạch và xây dựng đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ thành phố đến cơ sở, đầu tư những công trình hiện đại đủ điều kiện đăng cai các sự kiện mang tầm khu vực và quốc tế.

Song song với phát triển sâu rộng phong trào văn hóa, nghệ thuật quần chúng và bồi dưỡng tài năng ở các lĩnh vực thế mạnh, Đồng Nai đặc biệt quan tâm thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa thành thị với nông thôn, vùng biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận công bằng với các giá trị tinh thần.

Đồng Nai đẩy mạnh gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, di sản vật thể và phi vật thể; tăng cường đầu tư trùng tu, tôn tạo hệ thống di tích lịch sử - cách mạng gắn liền với phát triển du lịch bền vững.

Thành phố tạo mọi điều kiện khơi dậy tài năng sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sỹ, nghệ nhân, trí thức, nhất là trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, thông qua cơ chế khuyến khích sáng tác, quảng bá tác phẩm nghệ thuật có giá trị và chăm lo đào tạo lực lượng kế cận.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và bùng nổ công nghệ, thành phố chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ công sở đến doanh nghiệp, chủ động ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội và kiên quyết phòng, chống sản phẩm văn hóa độc hại.

Bằng việc khuyến khích các thành phần kinh tế chung tay đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế phục vụ nhân dân, Đồng Nai từng bước phát triển công nghiệp văn hóa cùng các sản phẩm dịch vụ văn hóa - thể thao - du lịch chất lượng cao.

Hoạt động giao lưu, hợp tác và ngoại giao văn hóa được đẩy mạnh kết hợp với ứng dụng công nghệ số, giúp quảng bá rộng rãi hình ảnh vùng đất, con người Đồng Nai đến với du khách trong và ngoài nước.

Để toàn bộ chủ trương, định hướng lớn nêu trên đi vào cuộc sống thực chất và mang lại hiệu quả lâu dài, yếu tố bảo đảm nguồn lực và cơ chế vận hành giữ vai trò quyết định, đúng như lời nhấn mạnh của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Phải bảo đảm và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho văn hóa theo chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Nhà nước ưu tiên bảo tồn di sản, gìn giữ nghệ thuật truyền thống, bồi dưỡng tài năng và phục vụ người dân ở địa bàn khó khăn. Khuyến khích doanh nghiệp, cộng đồng, các tổ chức xã hội tham gia. Thiết chế văn hóa phải có người tổ chức, nội dung phù hợp và kinh phí hoạt động để phục vụ nhân dân.”

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, sự phát triển bền vững của một đô thị không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, hạ tầng hiện đại hay tốc độ đô thị hóa mà còn được khẳng định qua chiều sâu văn hóa, bản sắc con người và sự gắn kết cộng đồng.

Đứng trước những thời cơ, vận hội mới đan xen, thành phố Đồng Nai càng cần phát huy nội lực từ truyền thống đoàn kết, nền tảng văn hóa qua nhiều thế hệ và khát vọng vươn lên của mỗi người dân.

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển mạnh mẽ và toàn diện ấy, lãnh đạo thành phố mong rằng, toàn thể nhân dân cùng chính quyền chung tay gìn giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp, quyết tâm xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình - nơi mọi người dân đều được cống hiến và thụ hưởng trọn vẹn thành quả của sự phát triển.

80 năm sau lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, ánh sáng của tư tưởng “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” vẫn đang tiếp thêm sức mạnh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai.

Với truyền thống đoàn kết, nghĩa tình và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, việc kiên định mục tiêu phát triển con người và văn hóa bền vững chính là "chìa khóa" để Đồng Nai vươn mình trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, đáng sống - nơi mỗi người dân đều tìm thấy niềm tự hào, cơ hội cống hiến và hạnh phúc trọn vẹn./.

Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Văn nghệ sỹ nêu cao trách nhiệm với văn hóa dân tộc Các văn nghệ sỹ cho rằng việc chọn 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam là một quyết định rất đúng đắn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển văn hóa.