Thành phố Hồ Chí Minh: Gặp mặt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Cộng hòa Indonesia

Sáng 26/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Cộng hòa Indonesia (17/8/1945-17/8/2025), thể hiện tình đoàn kết giữa nhân dân thành phố và nhân dân Indonesia.

Chúc mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Indonesia, ông Mai Bá Hùng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Indonesia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Việt Nam và Indonesia là hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, cùng đấu tranh chống đế quốc, thực dân.

Tháng 12/1955, Việt Nam-Indonesia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao và đến tháng 6/2013, hai bên đã nâng cấp quan hệ thành Đối tác Chiến lược.

Đặc biệt, ngày 10/3/2025, Việt Nam và Indonesia đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên thành Đối tác Chiến lược Toàn diện, đánh dấu quan hệ hai nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hợp tác sâu sắc và toàn diện vì lợi ích, hòa bình của nhân dân hai nước cũng như của khối ASEAN.

Ông Mai Bá Hùng trân trọng cảm ơn Tổng lãnh sự quán Indonesia cùng cộng đồng người Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang tích cực tham gia, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước, thúc đẩy kết nối văn hóa, nhân dân cũng như giao lưu kinh tế, đầu tư giữa Việt Nam-Indonesia.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Indonesia Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ hy vọng thời gian tới hai bên sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân thông qua hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục, du lịch… để người dân hai nước sẽ có nhiều điều kiện gặp gỡ, giao lưu, hiểu biết lẫn nhau thông qua đó mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác.

Cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp mặt đầy ý nghĩa, kỷ niệm ngày Quốc lễ của nhân dân Indonesia, ông Adiguna Wijaya, Quyền Tổng lãnh sự Cộng hòa Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng Indonesia và Việt Nam là hai dân tộc ở Đông Nam Á có chung câu chuyện lịch sử tương đồng, cùng chiến đấu lâu dài chống ách đô hộ, cùng trải qua bao khó khăn mất mát nhưng chưa bao giờ từ bỏ niềm tin và hy vọng về độc lập.

Ông Adiguna Wijaya, Quyền Tổng lãnh sự Cộng hòa Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Theo ông Adiguna Wijaya, 80 năm trôi qua kể từ ngày độc lập, Indonesia và Việt Nam đã khẳng định vị thế là những quốc gia độc lập, có chủ quyền, ngày càng đóng vai trò quan trọng trong khu vực cũng như trên thế giới.

Quan hệ hữu nghị Indonesia-Việt Nam ngày càng bền chặt, gắn kết bằng lịch sử đấu tranh tương đồng và lý tưởng chung là cùng phát triển đất nước, xây dựng hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1955, Indonesia và Việt Nam đã nỗ lực cùng nhau đạt được các mục tiêu chung trong mọi khía cạnh của quan hệ quốc tế.

Năm 2025, cả hai nước đã có bước tiến quan trọng khi hai nước đã nhất trí nâng tầm quan hệ lên quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho việc mở rộng hơn nữa hợp tác song phương trong các lĩnh vực mới, vì sự tiến bộ của nhân dân hai quốc gia và tương lai bền vững của cả hai nước./.

