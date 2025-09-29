Thành phố Hồ Chí Minh tăng 3 bậc xếp hạng trung tâm tài chính toàn cầu

Theo Chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu lần thứ 38 (GFCI 38) mới công bố, Thành phố Hồ Chí Minh đứng 95 trên 120 thành phố xếp hạng, tăng 3 bậc so với lần đánh giá trước đó./.
Thương mại song phương Việt Nam-Liên bang Nga tăng 26% so với cùng kỳ
Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga phát triển mạnh mẽ, thương mại tăng 26% năm 2024, đạt 4,59 tỷ USD, thúc đẩy hợp tác kinh tế và đầu tư.
Người dân cần lưu ý những gì khi ứng phó với mưa lớn, ngập lụt?
Trước khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt, người dân cần thường xuyên theo dõi bản tin cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng; chủ động khơi thông cống, rãnh thoát nước gần nhà...
Chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về việc ứng phó bão Bualoi
Bão Bualoi rất mạnh và di chuyển nhanh với tốc độ bất thường, diễn biến rất phức tạp; phạm vi và cường độ ảnh hưởng trên biển cũng như đất liền rất rộng và nguy hiểm.
Thành lập Ban chỉ đạo tiền phương tại các tỉnh có tâm bão đi qua để ứng phó bão
Thủ tướng yêu cầu bảo vệ, gia cố đê điều, hồ đập, không để xảy ra tình trạng lũ chồng lũ; chủ động sơ tán dân, dự trữ lương thực; bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ nhân dân ứng phó bão.
Xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả, bền vững vào năm 2045
Dự kiến đến 2045, Việt Nam sẽ có hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả, nâng cao sức khỏe người dân và tuổi thọ trung bình trên 80 tuổi.
Đến năm 2030, người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng
Nghị quyết 72 đề ra mục tiêu nâng cao sức khỏe người dân Việt Nam đến năm 2030, gồm tăng chiều cao, tuổi thọ và giảm bệnh tật.
Nghị quyết số 72-NQ/TW: Sức khỏe là nền tảng quan trọng nhất
Nghị quyết số 72-NQ/TW tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với sức khỏe của mỗi người dân để hướng đến mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh.
Đóng cửa 4 sân bay tránh bão Bualoi từ ngày 28/9
Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo ngừng tiếp thu tàu bay tại Cảng hàng không Đồng Hới, Cảng hàng không Thọ Xuân, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài và Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.
Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga
Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga ngày 28 và 29/9.
Các triệu chứng của bệnh dại và cách phòng tránh
Bệnh dại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng rửa vết thương, tiêm vaccine phòng dại và/hoặc huyết thanh kháng dại ngay sau khi bị chó, mèo cắn.
Ứng phó bão số 10: Trách nhiệm rõ, thẩm quyền phải xác định ngay từ đầu
Sáng 27/9/2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã chủ trì cuộc họp triển khai ứng phó với cơn bão số 10 (bão Bualoi).
Bão số 10 dự báo sẽ tiếp tục mạnh lên, di chuyển rất nhanh
Bão số 10 tiếp tục di chuyển rất nhanh so với dự báo ban đầu (khoảng 35-40 km/giờ, gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng.
“Cảnh sát biển chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”
Trong 5 năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cảnh sát biển chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025.
Ngày Du lịch Thế giới 2025: Du lịch thúc đẩy sự chuyển đổi bền vững
Năm nay, chủ đề Ngày Du lịch Thế giới được lựa chọn là “Du lịch và Chuyển đổi bền vững,” nhấn mạnh tiềm năng của du lịch như một tác nhân thúc đẩy sự thay đổi tích cực.
Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh, thành phố
15 tỉnh, thành (Sơn La, Lào Cai, Bắc Ninh, Phú Thọ, Đồng Nai, Đắk Lắk, Ninh Bình, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Nghệ An, Hưng Yên, Vĩnh Long, An Giang, Huế, Gia Lai) tổ chức Đại hội Đảng bộ vào tuần tới.
Thái Nguyên đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại trước năm 2030
Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên xác định mục tiêu phát triển đột phá, GRDP bình quân đầu người đạt 220 triệu đồng, đưa tỉnh trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.
Mỹ công bố loạt thuế mới với thuốc, xe tải và đồ nội thất
Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch áp một loạt mức thuế cao đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu, đánh dấu bước đi mới trong chính sách thương mại cứng rắn.
Phim “Mưa đỏ” cán mốc 700 tỷ đồng, rời phòng vé từ ngày 29/9
Theo số liệu của Box Office Vietnam, đến 16 giờ 45 ngày 25/9, phim “Mưa đỏ” đã chính thức cán mốc doanh thu 700 tỷ đồng sau 35 ngày ra rạp.
Ngành công nghiệp công nghệ số tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột
Theo báo cáo, ngành công nghiệp công nghệ số tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột, 8 tháng đầu năm 2025 doanh thu đạt hơn 3,2 triệu tỷ đồng, tăng trên 28%.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Đại hội Đảng bộ Thái Nguyên lần thứ I đề ra mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, nâng cao đời sống nhân dân.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh 2 yêu cầu và 4 định hướng công tác trọng tâm
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh 2 yêu cầu và 4 định hướng công tác trọng tâm.
Quảng Ninh: 7 năm liên tiếp dẫn đầu về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Quảng Ninh đạt thành tựu ấn tượng với cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và vị trí cao trong các bảng xếp hạng quốc gia.
Hà Nội vào top điểm ngắm lá mùa Thu đẹp nhất châu Á
Tạp chí Time Out bình chọn Hà Nội là điểm đến lý tưởng để ngắm lá mùa Thu, với sắc lá đỏ, vàng trong không khí se lạnh cùng trải nghiệm Tết Trung Thu đa sắc ở phố cổ.
Giá xăng đồng loạt giảm từ 360 đến 440 đồng mỗi lít
Giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 19.618 đồng/lít (giảm 368 đồng/lít so với giá cơ sở kỳ trước) và giá xăng RON 95-III không cao hơn 20.165 đồng/lít (giảm 443 đồng/lít so với giá cơ sở kỳ trước).
Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với 193 nước thành viên Liên hợp quốc
Lễ ký thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tuvalu diễn ra tại trụ sở Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc ở New York.
Cập nhật tình hình ứng phó bão số 9 tại các địa phương
Quảng Ninh và Hải Phòng rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân cư để bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ; tổ chức di chuyển 4.611 khách du lịch trên các đảo về đất liền an toàn.
Một số nội dung quan trọng trong bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm "Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"
Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh truyền thống, tinh thần chiến đấu và vai trò quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra
Đại hội Đảng bộ Trung ương lần thứ I đề ra nhiệm vụ đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, tham mưu chiến lược và thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng.
Những điều đáng chú ý về an toàn điện khi trời mưa bão
Bảo vệ an toàn điện trong mùa mưa bão bằng cách rút phích cắm, cắt nguồn điện, và cảnh báo các nguy cơ mất an toàn điện khi thời tiết xấu.
Thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức từ ngày 21-23/9/2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.