Thành phố Hồ Chí Minh tăng 3 bậc xếp hạng trung tâm tài chính toàn cầu

Theo Chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu lần thứ 38 (GFCI 38) mới công bố, Thành phố Hồ Chí Minh đứng 95 trên 120 thành phố xếp hạng, tăng 3 bậc so với lần đánh giá trước đó.

info-trung-tam-tai-chinh.jpg

(TTXVN/Vietnam+)
