Thành phố Hồ Chí Minh tăng 3 bậc xếp hạng trung tâm tài chính toàn cầu

Phó Thủ tướng cho rằng nếu chỉ tham chiếu pháp luật hiện hành thì sẽ mất đi tính đặc thù, nổi trội dành cho Trung tâm tài chính quốc tế, do đó, cần nghiên cứu kỹ hơn để đề xuất cơ chế vượt trội.