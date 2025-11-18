Tháo thiết bị giám sát khi tàu cá hoạt động trên biển bị phạt tới 100 triệu đồng

Chính phủ ban hành Nghị định số 301/2025/NĐ-CP ngày 17/11/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 5/4/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Bổ sung thêm các biện pháp khắc phục hậu quả áp dụng trong lĩnh vực thủy sản

Nghị định số 301/2025/NĐ-CP bổ sung thêm một số biện pháp khắc phục hậu quả áp dụng trong lĩnh vực thủy sản so với Nghị định số 38/2024/NĐ-CP. Cụ thể, ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả theo Nghị định số 38/2024/NĐ-CP, tàu cá vi phạm còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả sau: buộc trang bị đầy đủ thiết bị thông tin liên lạc trên tàu cá; buộc khắc phục lỗi kỹ thuật của thiết bị giám sát hành trình tàu cá; buộc khắc phục sự cố tín hiệu thiết bị giám sát hành trình tàu cá; buộc gửi đầy đủ dữ liệu giám sát hành trình tàu cá đến Hệ thống giám sát tàu cá; buộc chủ tàu cá lắp thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá.

Không ghi nhật ký khai thác thủy sản bị phạt tới 700 triệu đồng

Đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng trong khai thác thủy sản, Nghị định số 301/2025/NĐ-CP quy định cụ thể hơn mức phạt đối với từng hành vi vi phạm.

Nghị định số 301/2025/NĐ-CP quy định thêm mức phạt từ 500 triệu đồng đến 700 triệu đồng đối với hành vi không ghi nhật ký khai thác thủy sản hoặc ghi không chính xác so với yêu cầu của Tổ chức nghề cá khu vực hoặc báo cáo sai quy định của Tổ chức nghề cá khu vực khi hoạt động khai thác thủy sản trong vùng biển thuộc quyền quản lý của Tổ chức nghề cá khu vực.

Tăng mức phạt đối với các vi phạm quy định về vùng khai thác thủy sản

Nghị định số 301/2025/NĐ-CP tăng mức phạt đối với các vi phạm quy định về vùng khai thác thủy sản.

Theo quy định mới, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng (quy định cũ phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng) đối với thuyền trưởng có hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét khai thác thủy sản tại vùng ven bờ của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác, trừ trường hợp có thỏa thuận của Ủy ban nhân dân hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng (quy định cũ phạt từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng) đối với thuyền trưởng có hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét khai thác thủy sản tại vùng lộng hoặc vùng khơi.

Tàu cá hoạt động trên biển. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng (quy định cũ phạt từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng) đối với thuyền trưởng có hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét khai thác thủy sản tại vùng ven bờ hoặc vùng khơi.

Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng (quy định cũ phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng) đối với chủ tàu cá và thuyền trưởng có hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét khai thác thủy sản tại vùng ven bờ hoặc vùng lộng.

Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng (quy định cũ phạt từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng) đối với chủ tàu cá và thuyền trưởng có hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên khai thác thủy sản tại vùng ven bờ hoặc vùng lộng.

Quy định thêm một số hành vi vi phạm về thiết bị thông tin liên lạc, giám sát hành trình bị phạt

Theo Nghị định số 301/2025/NĐ-CP, phạt tiền chủ tàu cá và thuyền trưởng vi phạm một trong các hành vi sau

Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện báo cáo vị trí về bờ trong 06 giờ mỗi lần trong trường hợp thiết bị giám sát hành trình bị hỏng hoặc không truyền được thông tin, dữ liệu từ tàu cá về Hệ thống giám sát tàu cá khi đang hoạt động đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét.

Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi không đưa tàu về cảng trong 10 ngày kể từ khi thiết bị giám sát hành trình tàu cá bị hỏng để sửa chữa đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét (trừ trường hợp trong 10 ngày thiết bị giám sát hành trình tàu cá đã truyền được thông tin, dữ liệu về Hệ thống giám sát tàu cá, chủ tàu, thuyền trưởng báo cáo vị trí đầy đủ theo quy định).

Nghị định số 301/2025/NĐ-CP quy định phạt tiền đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng vi phạm một trong các hành vi sau:

Không báo cáo hoặc báo cáo không đúng về việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá hoặc không báo cáo bằng văn bản trước khi cung cấp thiết bị giám sát hành trình cho cơ quan quản lý theo quy định;

Không thực hiện kẹp chì khi lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá theo quy định hoặc không thông báo mẫu kẹp chì cho cơ quan quản lý theo quy định hoặc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá không đúng quy định;

Không bảo mật dữ liệu giám sát hành trình tàu cá theo quy định;

Cập nhật không chính xác thông tin về tàu, chủ tàu, mã thiết bị giám sát tàu cá vào phần mềm giám sát tàu cá theo quy định;

Thay thế kẹp chì thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá mà không báo cáo cơ quan chức năng;

Không phối hợp trong quá trình xử lý vi phạm khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Tháo thiết bị giám sát khi tàu cá hoạt động trên biển bị phạt tới 100 triệu đồng

Nghị định số 301/2025/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm một trong các hành vi sau:

Tháo gỡ thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá khi tàu cá hoạt động trên biển mà không được giám sát theo quy định mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

Tàng trữ hoặc vận chuyển trái phép thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

Gửi trái phép thiết bị giám sát hành trình của tàu cá.

Đồng thời, phạt tiền chủ tàu cá và thuyền trưởng vi phạm một trong các hành vi sau:

Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện báo cáo vị trí về bờ trong 6 giờ mỗi lần trong trường hợp thiết bị giám sát hành trình bị hỏng hoặc không truyền được thông tin, dữ liệu từ tàu cá về Hệ thống giám sát tàu cá khi đang hoạt động đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên.

Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng đối với hành vi không duy trì việc truyền thông tin từ thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá về Hệ thống giám sát tàu cá theo quy định khi hoạt động đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét.

Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng đối với hành vi vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá khi hoạt động đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét.

Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng đối với hành vi không có thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá khi hoạt động đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét.

Phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 400 triệu đồng đối với hành vi không đưa tàu về cảng trong 10 ngày kể từ khi thiết bị giám sát hành trình tàu cá bị hỏng để sửa chữa đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên (trừ trường hợp trong 10 ngày thiết bị giám sát hành trình tàu cá đã truyền được thông tin, dữ liệu về Hệ thống giám sát tàu cá, chủ tàu, thuyền trưởng báo cáo vị trí đầy đủ theo quy định).

Đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá nếu vi phạm các hành vi: không thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về việc khắc phục sự cố tín hiệu thiết bị giám sát tàu cá do đơn vị mình cung cấp; cung cấp thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định; không gửi hoặc gửi không đầy đủ dữ liệu giám sát hành trình tàu cá chưa gửi được đến Trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá thuộc cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định thì bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng.

Mức phạt tiền trên được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, trường hợp tổ chức có hành vi vi phạm như của cá nhân thì mức phạt tiền bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân./.

