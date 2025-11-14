Tây Ninh hỗ trợ nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá

Ngày 14/11, tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề năm 2025), Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết về chính sách hỗ trợ ngư dân nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá tại tỉnh.

Nghị quyết được ban hành nhằm triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 198/CĐ-TTg ngày 17/10/2025 về việc tập trung thực hiện tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam; cùng Quyết định số 2310/QĐ-TTg ngày 17/10/2025 ban hành Kế hoạch hành động tháng cao điểm chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Qua rà soát, toàn tỉnh hiện có 52 tàu cá thuộc diện bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) theo quy định, đang hoạt động trên vùng biển Việt Nam.

Trong số này, 7 tàu chưa lắp VMS do đang nằm bờ, không hoạt động khai thác thủy sản; 45 tàu đã lắp đặt nhưng cần nâng cấp, thay thế để đáp ứng theo quy định.

Ngoài ra, có 9 tàu vùng khơi đã chuyển hạn ngạch từ các tỉnh khác (Đồng Tháp, Cà Mau) về Tây Ninh và đang làm thủ tục đăng ký tàu cá.

Dự kiến, tổng số tàu vùng khơi thuộc diện bắt buộc phải nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình là 61 tàu.

Mục tiêu của Nghị quyết nhằm đảm bảo cho tất cả các tàu cá đăng ký tại tỉnh được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đảm bảo kết nối liên tục phục vụ cho công tác quản lý tàu cá, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam.

Chuẩn bị cho chuyến ra khơi, ngư dân bật thiết bị giám sát hành trình 24/24. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Theo Nghị quyết, đối tượng được hỗ trợ là ngư dân có tàu cá đăng ký tại tỉnh Tây Ninh, có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên, đang hoạt động tại vùng biển Việt Nam. Mỗi tàu cá của ngư dân chỉ được hỗ trợ một lần chi phí nâng cấp hoặc thay thế hoặc lắp đặt mới thiết bị giám sát hành trình.

Nghị quyết cũng quy định rõ các trường hợp không được hỗ trợ gồm: tàu cá vi phạm khai thác thủy sản vượt qua đường phân định (ranh giới) giữa vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các nước trong khu vực; không duy trì hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình theo quy định (trừ trường hợp bất khả kháng); tàu cá đăng ký tại tỉnh Tây Ninh sau ngày 14/11/2025; tàu cá đã được hưởng chính sách nâng cấp, thay thế, lắp đặt mới thiết bị giám sát hành trình ở tỉnh, thành phố khác.

Về mức hỗ trợ, tỉnh Tây Ninh sẽ hỗ trợ 100% chi phí nâng cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá đối với tàu đã lắp thiết bị giám sát hành trình, nhưng chưa đảm bảo yêu cầu và thiết bị có thể nâng cấp để đáp ứng yêu cầu theo quy định. Mức hỗ trợ không vượt quá số tiền 6,8 triệu đồng/thiết bị/tàu.

Tỉnh cũng hỗ trợ 100% chi phí thay thế thiết bị đối với tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, nhưng thiết bị đó không thể nâng cấp; lắp đặt mới thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá chưa được lắp đặt thiết bị.

Mức hỗ trợ không vượt quá số tiền 23,5 triệu đồng/thiết bị/tàu. Riêng chi phí bảo dưỡng, duy trì sử dụng thiết bị do ngư dân có tàu cá tự chi trả.

Để được hỗ trợ, ngư dân có tàu cá phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện: tàu cá có Giấy phép khai thác thủy sản còn hiệu lực theo quy định của pháp luật; tàu cá có treo Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, viết biển số đăng ký tàu cá, đánh dấu tàu cá theo vùng biển, đánh dấu ngư cụ đang sử dụng tại ngư trường theo quy định; thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá đáp ứng các yêu cầu theo Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 4/4/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP và các văn bản liên quan.

Thời gian áp dụng chính sách từ ngày 14/11/2025 đến hết ngày 31/12/2026, với nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách cấp tỉnh.

Tại kỳ họp, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ngành, các cấp khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết, đảm bảo tiến độ, mang lại hiệu quả cao nhất./.

