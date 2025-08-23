Thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam: Tập trung truyền thông, rà soát văn bản và tập huấn

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ký Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 22/8/2025 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.

Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định cụ thể công việc, thời hạn, tiến độ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật, bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả, tránh lãng phí; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của bộ, ngành và địa phương trong việc triển khai thi hành Luật.

Đồng thời, tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý và thi hành pháp luật về quốc tịch trong giai đoạn hiện nay.

Truyền thông, phổ biến rộng rãi các quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam

Về tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, Kế hoạch giao: Bộ Tư pháp chủ trì tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật cho các bộ, ngành có liên quan; Ủy ban Nhân dân các cấp, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố và các sở, ban, ngành có liên quan.

Hình thức tổ chức có thể trực tiếp hoặc trực tuyến. Thời gian thực hiện: quý 3/2025.

Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chủ trì tổ chức quán triệt việc thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật cho các cơ quan, đơn vị của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật cho các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Hội nghị có thể tổ chức bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Thời gian thực hiện trong quý 3/2025.

Về tổ chức truyền thông, phổ biến nội dung của Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật theo quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật, Kế hoạch yêu cầu: Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng khác ở trung ương và địa phương xây dựng Kế hoạch truyền thông nhằm phổ biến rộng rãi các quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2025; các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật đến người dân, đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thời gian thực hiện trong quý 3, quý 4/2025.

Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh biên soạn và cấp phát tài liệu phục vụ công tác truyền thông, phổ biến các quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2025; các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng khác ở trung ương và địa phương, căn cứ theo điều kiện thực tế, tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến rộng rãi các quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2025; các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật thông qua các phương tiện truyền thông, chuyển đổi số và các hình thức phù hợp.

Thời gian thực hiện 2 nhiệm vụ trên là trong quý 3, quý 4/2025 và các năm tiếp theo.

Hoàn thành rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quốc tịch trước ngày 1/5/2026

Về rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài (nếu có) để phù hợp với quy định của Luật, Kế hoạch yêu cầu: Đối với việc rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài (nếu có), các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan có liên quan chủ trì rà soát đối với văn bản thuộc lĩnh vực quản lý;

Xây dựng Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý gửi Bộ Tư pháp đối với các văn bản do các cơ quan trung ương ban hành.

Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp thực hiện rà soát đối với văn bản do địa phương ban hành; báo cáo kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật gửi Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đối với văn bản do địa phương ban hành. Thời gian hoàn thành là trước ngày 1/5/2026.

Bộ Tư pháp tổng hợp kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất của các bộ, ngành; xây dựng Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của các cơ quan trung ương trình Chính phủ. Thời gian hoàn thành trước ngày 1/7/2026.

Đối với việc xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài, các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan có liên quan chủ trì xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý.

Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp chủ trì xây dựng, ban hành theo thẩm quyền đối với văn bản do địa phương ban hành. Thời gian hoàn thành là trước ngày 1/7/2027.

Tổ chức tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ người làm công tác liên quan đến quốc tịch

Kế hoạch giao: Bộ Tư pháp chủ trì tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác liên quan đến quốc tịch ở các cơ quan trung ương và địa phương.

Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chủ trì tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác liên quan đến quốc tịch ở địa phương.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác liên quan đến quốc tịch tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Các hình thức tập huấn trong nước có thể tổ chức trực tiếp hoặc trực tuyến; ở nước ngoài có thể tổ chức phù hợp với tình hình thực tế. Thời gian thực hiện trong quý 3, IV/2025 và các năm tiếp theo.

Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao kiểm tra công tác tổ chức thi hành Luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Thời gian thực hiện trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc tịch. Thời gian thực hiện trong năm 2026 và các năm tiếp theo./.

