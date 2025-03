Thị trường bất động sản Hải Phòng sẽ sôi động trong những năm tới

Hải Phòng là địa phương nằm trong Top đầu các tỉnh, thành phố về thu hút vốn FDI, hạ tầng giao thông, đô thị đồng bộ, hiện đại, nguồn cung phong phú. Đây là những yếu tố hàng đầu tạo nên sức hấp dẫn của thị trường bất động sản thành phố biển, đặc biệt là phân khúc nhà ở.

Theo nhiều chuyên gia, Hải Phòng đang là điểm sáng về phát triển kinh tế-xã hội của cả nước như luôn nằm trong top đầu các tỉnh, thành phố về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, là địa phương duy nhất của cả nước trong 10 năm liên tục có mức tăng trưởng kinh tế đạt trên 10%.

Thành phố Hải Phòng đang có định hướng phát triển kinh tế, xã hội dựa vào 3 trụ cột (công nghiệp công nghệ cao, cảng biển-logistics, thương mại và du lịch.

Tất cả các lĩnh vực này đều đang rất phát triển, tạo tiềm năng cho thị trường bất động sản của Hải Phòng và có sức hấp dẫn lớn so với địa phương lân cận.

Sự phát triển kinh tế-xã hội là một trong những yếu tố quan trọng thu hút người từ các địa phương khác đến Hải Phòng sinh sống, làm việc.

Theo thông tin mới nhất từ Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, hiện trên địa bàn thành phố có trên 1.000 dự án FDI đang hoạt động với tổng số lao động đang làm việc tại khu vực này là trên 200.000 nghìn người; trong đó, có các chuyên gia nước ngoài là những người có nhu cầu tiếp cận nhà ở ở phân khúc cao và 2/3 lao động ngoại tỉnh có nhu cầu tiếp cận nhà ở xã hội, đất phân lô, đất thổ cư.

Phối cảnh thiết kế dự án Logicross Hải Phòng. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Theo bà Lâm Bích Ngọc, Giám đốc Kinh doanh Sàn Giao dịch Bất động sản Mai Anh, các quận khu vực trung tâm thành phố Hải Phòng như Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân... có mật độ dân số cao, nhu cầu tiếp cận sản phẩm bất động sản đa dạng.

Khu vực nội thành có nhiều loại hình sản phẩm bất động sản, từ cao tầng thương mại, cao tầng nhà ở xã hội thấp tầng, nhà phố, đất nền.

Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng thông tin trên địa bàn có khoảng 32 dự án nhà ở thương mại đã có chủ đầu tư; trong đó có 15 dự án đã mở bán hàng nghìn căn như Vinhomes Royal Island (thành phố Thủy Nguyên), Golden Point (quận Kiến An), một số dự án của Tập đoàn Đầu tư tài chính Hoàng Huy.

Cùng với các dự án này, việc dồn nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đô thị tại thành phố Thủy Nguyên và quận An Dương đã tạo ra nguồn cung lớn cho phân khúc phân lô, bán nền.

Anh Nguyễn Văn Thùy, quê ở Hải Dương, đang có nhu cầu tìm nhà tại khu vực trung tâm quận An Dương cho biết so với 2 năm trước, việc tìm nhà ở khu vực này có nhiều lựa chọn hơn do hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ, nhiều tuyến đường mở rộng nên cảnh quan khang trang, sạch đẹp. Anh đang lựa chọn một lô đất với diện tích khoảng 80m2 và được giao dịch với giá gần 2 tỷ đồng. Mức giá này tăng lên khoảng 10% so với năm 2024 nhưng vẫn có thể chấp nhận được.

Theo Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng, kết quả khảo sát cho thấy 80% nhà đầu tư và chuyên gia đều chung nhận định thị trường bất động sản Hải Phòng sẽ bước vào giai đoạn sôi động trong những năm tới, đặc biệt là trong năm 2025. Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh sự kỳ vọng lớn của giới đầu tư vào tiềm năng phát triển của thành phố Cảng - nơi hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi để trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ bất động sản Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ nhận định các điều kiện về chỉ số tăng trưởng, sức hút đầu tư, nền móng đầu tư công nghiệp đa lĩnh vực bền vững hay chỉ số cải cách hành chính, cạnh tranh, an ninh trật tự ổn định... là cơ hội để bất động sản Hải Phòng khởi sắc trong năm 2025.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục đồng hành các đơn vị, doanh nghiệp trong đầu tư, công khai, minh bạch thông tin về dự án phát triển kinh tế cũng như chính sách và tăng trưởng trong ngành bất động, phát triển nhà ở, tiếp cận vốn vay./.

