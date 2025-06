Thị trường phản ứng tích cực sau tin Iran và Israel đạt thỏa thuận ngừng bắn

Giá dầu và cổ phiếu tại các thị trường giao dịch Mỹ đã biến động trái chiều trong phiên giao dịch ngày 23/6 sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo Iran và Israel vừa đạt được thỏa thuận ngừng bắn sau hơn 1 tuần giao tranh.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, giá dầu thô hợp đồng giao sau tại sàn New York quay đầu giảm mạnh vào cuối phiên giao dịch, xuống mức thấp nhất trong 1 tuần qua sau khi vừa có phiên tăng nóng chỉ trước đó một ngày do hành động tấn công của Mỹ vào Iran.

Cụ thể, giá dầu thô WTI chốt phiên giảm 2,87 USD (4,19%) xuống còn 65,64 USD/thùng; dầu Brent "bốc hơi" 5,53 USD (7,18%) xuống 71,48 USD/thùng.

Theo chuyên trang tài chính marketwatch.com, giá dầu thế giới quay đầu giảm mạnh là hệ quả trực tiếp từ thông tin Iran và Israel đạt thỏa thuận ngừng bắn, qua đó giảm bớt tâm lý lo ngại trên các thị trường về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ từ Trung Đông.

Trên thị trường kim loại màu, giá vàng cũng diễn biến cùng chiều với giá dầu khi giảm 30 USD xuống còn 3.364,64 USD/ounce.

Trái ngược với giá dầu và vàng, thị trường chứng khoán New York lại chứng kiến “làn sóng xanh” vào những phút cuối phiên giao dịch. Chỉ số Dow Jones chốt phiên tăng 374,96 điểm (0,89%) lên 42.581,78 điểm; S&P 500 tăng 57 điểm (0,96%) lên 6.025,17 điểm; Nasdag kết thúc ngày giao dịch đầy biến động ở 19.630,97 điểm (tăng 183,56 điểm).

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump thông báo một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran đã được thống nhất và sẽ chính thức có hiệu lực vào 7h00 sáng 24/6 theo giờ Israel (tức 11h cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Theo tuyên bố của ông Trump, Iran sẽ lập tức chấm dứt các cuộc tấn công, trong khi Israel sẽ tham gia ngừng bắn sau 12 giờ kể từ khi thỏa thuận bắt đầu.

Sau 24 giờ, hai bên dự kiến sẽ chính thức tuyên bố chấm dứt cuộc chiến kéo dài 12 ngày./.