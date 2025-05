Thời tiết 29/5: Hà Nội mưa to cục bộ, một số tỉnh có nguy cơ lũ quét, sạt lở

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 29/5, vùng mây đối lưu gây mưa cho các huyện Ba Vì, Chương Mỹ, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, thị xã Sơn Tây, Hoài Đức, sau đó sẽ lan sang khu vực khác thuộc nội thành Hà Nội.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trung tâm cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trong vài giờ tới tại một số tỉnh, cụ thể như sau: Hà Giang (Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Quang Bình, Xín Mần); Bắc Kạn (Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn, thành phố Bắc Kạn); Cao Bằng (Hạ Lang, Quảng Hòa, Thạch An); Lâm Đồng (Bảo Lâm, Cát Tiên, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, thành phố Bảo Lộc); Đồng Nai (Định Quán, Tân Phú).

Dự báo thời tiết ngày và đêm 29/5

Tại Hà Nội, nhiệt độ dao động từ 23-29 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to kèm dông. Gió nhẹ. Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Tại phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Trời nhiều mây, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông. Gió nhẹ. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ từ 22-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Trời nhiều mây, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông. Gió nhẹ. Nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to kèm dông, có nơi mưa rất to; phía Nam mưa rào vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 23-33 độ C.

Tương tự, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ từ 24-33 độ C, khu vực phía Bắc các tỉnh này nắng nóng. Phía Bắc có mưa rào và dông vào chiều tối; phía Nam nhiều mây, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ từ 20-28 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, rải rác có dông, có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Nam Bộ, nhiệt độ từ 24-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Trời nhiều mây, mưa vừa đến mưa to, rải rác có dông, có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh./.

