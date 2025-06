Thời tiết ngày 13/6: Bão liên tục đổi hướng, vùng gần tâm giật cấp 13

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 13-16/6, nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm tiếp tục xảy ra như bão số 1, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất...

Bão liên tục đổi hướng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 13/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 13; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Nhận định cụ thể về diễn biến, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, đến 4 giờ ngày 14/6, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc sau chuyển hướng Bắc Đông Bắc trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ với tốc độ khoảng 10km/h.

Khu vực nguy hiểm là phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Nam, vùng biển khu vực vịnh Bắc Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 15/6, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc trên khu vực phía Tây Nam, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với tốc độ khoảng 15km/h Sức gió mạnh nhất của bão cấp 7, giật cấp 9 và sau suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới Khu vực nguy hiểm là Phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực vịnh Bắc Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 16/6, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc trên đất liền phía Nam Trung Quốc với tốc độ khoảng 20-25km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió dưới cấp 6.

Do tác động của bão, phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 13, sóng cao 3-5m; vùng gần tâm bão đi qua 4-6m, biển động rất mạnh. Vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 13, sóng cao 2-4m, riêng phía Đông 3-5m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Đối với vùng biển ven bờ, do ảnh hưởng của triều cường và nước dâng do bão, các tỉnh từ Hải Phòng tới Nghệ An có khả năng xuất hiện mực nước biển cao (Hòn Dấu 3,9m, Hòn Ngư 2,8m) gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông trong khoảng thời gian từ 17-19 giờ ngày 13 và 14 /6.

Mưa lớn ở Trung Bộ và Kom Tum

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm và ngày 13/6, khu vực từ Quảng Bình đến Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-130mm, có nơi trên 250mm; khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 120mm.

Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 120mm trong 6 giờ

Ngoài ra, ngày 13/6 ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa, Bắc Nghệ An và Quảng Ngãi có mưa to cục bộ với lượng mưa có nơi trên 50mm.

Từ đêm 13/6 mưa lớn ở các khu vực trên giảm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1, riêng khu vực Quảng Trị và Huế cấp 2.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Đêm 12/6, khu vực Từ Nghệ An đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 12/6 đến 3 giờ ngày 13/6 có nơi trên 170mm như: Hải Lâm (Quảng Trị) 175,2mm, Hồng Vân (Huế) 173,8mm, Phúc Trạch (Quảng Bình) 172,2mm.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở ở 8 tỉnh, thành phố

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhận định, từ 4 giờ 40 phút đến 10 giờ 40 phút ngày 13/6, khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế tiếp tục có mưa với lượng mưa lũy tích phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 120mm; từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và Kon Tum phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Nguy cơ cao/rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh, thành phố trên, đặc biệt tại các huyện: Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh, Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh); Bố Trạch, Lệ Thủy, Minh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Trạch, thành phố Đồng Hới, Tuyên Hóa, thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình); Cam Lộ, Đa Krông, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, thị xã Quảng Trị, Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị);

A Lưới, Phú Lộc, Phú Xuân, Thuận Hóa, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, thị xã Phong Điền (Thành phố Huế); Hòa Vang, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Sơn Trà (Thành phố Đà Nẵng); Bắc Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Núi Thành, Phú Ninh, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Thăng Bình, Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam); Ba Tơ, Bình Sơn, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi); Đắk Glei, Đắk Tô, Kon Plông, Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1, các tỉnh Quảng Trị, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam cấp 2.

Từ 2 giờ ngày 12/6 đến 2 giờ ngày 13/6) trên khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum đã có mưa to đến rất to như: Kỳ Thịnh (Hà Tĩnh) 215,2mm; Hồ Vực Tròn (Quảng Bình) 339,8mm; Đập Thủy điện La Tó (Quảng Trị) 568mm; Bạch Mã (Thành phố Huế) 669,2mm; Trung Tâm GD-DN05-06 (Thành phố Đà Nẵng) 424,8mm; Đại Sơn (Quảng Nam) 332,2mm; Trà Thanh (Quảng Ngãi)130,2mm; Đắk Rơ Ông (Kon Tum) 187,6mm;...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Tàu thuyền về tránh trú bão ở xã Cẩm Nhượng huyện Cẩm Xuyên. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 13/6:

- Phía Tây Bắc Bộ: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Có mưa rào, dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

- Thủ đô Hà Nội: Có mưa rào, dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

- Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa - Huế: Phía Bắc ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam ngày có mưa to đến rất to và dông, đêm có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 2-3, riêng phía Nam cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 31-33 độ C, phía Nam 27-29 độ C.

- Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận: Phía Bắc ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, đêm có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28-30 độ C, phía Nam 32-34 độ C.

- Khu vực Tây Nguyên: Có mưa rào, dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác; riêng Kon Tum ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C

- Khu vực Nam Bộ: Có mưa rào, dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C./.

Lùi ngày tổ chức Chung kết Hoa hậu Việt Nam do ảnh hưởng bão số 1 Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vừa chính thức công bố lùi thời gian tổ chức đêm Chung kết do ảnh hưởng của mưa bão số 1 tại thành phố Huế. Hiện hàng trăm tấn thiết bị đã buộc phải di dời.