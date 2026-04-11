Thông cáo báo chí số 08, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI

Thứ Bảy, ngày 11/4/2026, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI tiếp tục ngày làm việc thứ sáu tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận tại hội trường về 3 dự án: Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

Tại phiên thảo luận có 31 lượt đại biểu phát biểu, 1 lượt đại biểu tranh luận, cụ thể như sau:

(1) Về dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi): các ý kiến đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về những nội dung sau: giải thích từ ngữ; quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch của cá nhân; nguyên tắc đăng ký hộ tịch, khai thác, chia sẻ dữ liệu hộ tịch; thẩm quyền đăng ký hộ tịch;

Nội dung đăng ký hộ tịch; đăng ký khai sinh; đăng ký khai tử; chính sách của Nhà nước về đăng ký, quản lý hộ tịch; trách nhiệm quản lý nhà nước về hộ tịch;

Các hành vi bị nghiêm cấm; đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ, giám sát việc giám hộ; đăng ký nhận cha, mẹ, con; ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài;

Đăng ký hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài; người làm công tác hộ tịch tại Cơ quan đại diện; khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch;

Giá trị của Sổ hộ tịch được lập, giấy tờ hộ tịch được cấp trước ngày Luật Hộ tịch (sửa đổi) có hiệu lực…

(2) Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng: các ý kiến đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về những nội dung sau: phạm vi điều chỉnh; bổ nhiệm công chứng viên; miễn nhiệm công chứng viên; bổ nhiệm lại công chứng viên;

Thẩm quyền công chứng giao dịch về bất động sản; tổ chức hành nghề công chứng; giao dịch phải công chứng; phân loại giao dịch công chứng; quy định về văn phòng công chứng; ký, điểm chỉ trong văn bản công chứng; cơ sở dữ liệu công chứng; thành phần hồ sơ yêu cầu công chứng; giao dịch đặt cọc phải công chứng; hiệu lực thi hành…

(3) Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý: các ý kiến đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về những nội dung sau: trách nhiệm của các cơ quan có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý trong tố tụng; bổ nhiệm, cấp thẻ trợ giúp viên pháp lý; miễn nhiệm và thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý;

Tiêu chuẩn, điều kiện cấp thẻ của cộng tác viên trợ giúp pháp lý; yêu cầu, thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; nguồn tài chính cho công tác trợ giúp pháp lý; chính sách của Nhà nước về trợ giúp pháp lý; kiến nghị trong hoạt động trợ giúp pháp lý; trách nhiệm quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý...

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, nội dung 1: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Tại phiên thảo luận có 10 lượt đại biểu phát biểu; các ý kiến đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về những nội dung sau: phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; nội dung phối hợp phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế; xác định Cơ quan chủ trì; trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức trong giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của nhà đầu tư nước ngoài;

Chế độ, chính sách cho người làm công tác phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; nguyên tắc phối hợp trong phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; trách nhiệm của Cơ quan chủ trì; điều khoản thi hành…

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nội dung 2: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Tại phiên thảo luận có 14 lượt đại biểu phát biểu, 1 lượt đại biểu tranh luận; các ý kiến đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung sau: thực hiện nhiệm vụ lãnh sự và bảo hộ công dân; thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; phục vụ phát triển đất nước; hỗ trợ và bảo vệ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; kinh phí;

Tiêu chuẩn thành viên cơ quan đại diện; chế độ dành cho thành viên cơ quan đại diện và vợ hoặc chồng thành viên cơ quan đại diện; thúc đẩy quan hệ chính trị-xã hội, quốc phòng-an ninh; tiêu chuẩn thành viên cơ quan đại diện; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đại diện;

Phối hợp công tác giữa cơ quan, tổ chức Việt Nam và cơ quan đại diện; kinh phí; tổ chức bộ máy và biên chế; quản lý cán bộ và cơ sở vật chất của cơ quan đại diện; trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao…

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Chủ nhật, ngày 12/4/2026, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành các nội dung sau:

Nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay và biểu quyết thông qua Nghị quyết;

Biểu quyết thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI;

Thảo luận về: Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); Dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi)./.

