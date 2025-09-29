Thông điệp của Chủ tịch nước về Lễ ký Công ước Liên hợp quốc tại Hà Nội

Thông điệp của Chủ tịch nước Lương Cường nhân dịp Việt Nam đăng cai lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội, từ ngày 25-26/10/2025.

Việt Nam nhận thức rõ với đặc tính không biên giới của không gian mạng, muốn chống tội phạm mạng hiệu quả phải thông qua đoàn kết, hợp tác giữa các quốc gia và thượng tôn pháp luật./.