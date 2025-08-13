Thư chúc mừng nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Mặt trận Lào Xây dựng đất nước

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Mặt trận Lào Xây dựng đất nước (13/8/1950-13/8/2025), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã có thư chúc mừng đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Trong thư viết: Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Mặt trận Lào Xây dựng đất nước (13/8/1950-13/8/2025), thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi trân trọng gửi tới đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và qua đồng chí Chủ tịch gửi tới toàn thể các đồng chí lãnh đạo, cán bộ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chúng tôi hết sức vui mừng nhận thấy trong 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân Lào yêu nước của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, nhân dân các dân tộc Lào anh em đã giành được nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: an ninh-chính trị được giữ vững, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã phối hợp chặt chẽ để thực hiện có hiệu quả những nội dung của Bản Thỏa thuận hợp tác giữa hai tổ chức và Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa Mặt trận 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam góp phần tăng cường mối quan hệ thủy chung, đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúng tôi tin tưởng rằng, Mặt trận Lào Xây dựng đất nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em tiếp tục giành được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; xây dựng thành công đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Chúc đồng chí Chủ tịch Sinlavong Khoutphaythoune và toàn thể các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng và nhân dân Lào giao phó. Chúc tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào mãi mãi sắt son, vững bền hơn núi, hơn sông./.

Quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào không ngừng phát triển mạnh mẽ và toàn diện Hai bên nhất trí trên nền tảng hiện có, quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào sẽ ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả cao hơn nữa.