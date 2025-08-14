Thu hồi thuốc Dicellnase trị xương khớp do không đáp ứng tiêu chuẩn

Ngày 14/8, Sở Y tế Hà Nội thông báo khẩn thu hồi thuốc viên nang cứng Dicellnase do Công ty TNHH Thương mại Nam Đồng nhập khẩu và phân phối.

Để đảm bảo sức khỏe cũng như quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội thông báo thu hồi thuốc Viên nang cứng Dicellnase (Piroxicam 20mg), SĐK: VN-19810-16, Số lô sản xuất: D1072, ngày sản xuất: 11/2023, hạn dùng: 11/2026 do Công ty TNHH thương mại Nam Đồng nhập khẩu tại các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn Hà Nội; các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không nằm trên địa bàn Hà Nội đã mua lô thuốc trên do Công ty Nam Đồng phân phối (nếu có).

Mẫu thuốc do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội lấy tại Bệnh viện đa khoa Quốc Oai. Mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan (mức độ 3 theo phụ lục II thông tư 30/2025/TT-BYT ngày 01/7/2025).

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Công ty Nam Đồng trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày ký công văn này, gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng thuốc Viên nang cứng Dicellnase và tiến hành thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên tại địa bàn thành phố Hà Nội và các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc do đơn vị này cung cấp.

Công ty phải gửi báo cáo thu hồi về Cục Quản lý Dược, Sở Y tế Hà Nội trong thời hạn 18 ngày kể từ ngày ký công văn này, bao gồm về số lượng nhập, số lượng phân phối, số lượng thu hồi trên địa bàn Hà Nội, các bằng chứng về việc thực hiện thu hồi tại cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng đã mua thuốc theo quy định hiện hành…

Bệnh viện đa khoa Quốc Oai tiến hành thu hồi toàn bộ số thuốc Viên nang cứng Dicellnase không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên tại bệnh viện và việc sử dụng thuốc của bệnh viện. Báo cáo thu hồi về Cục quản lý Dược, Sở Y tế Hà Nội trong thời hạn 18 ngày kể từ ngày ký công văn này.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở y tế, cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc trên địa bàn khẩn trương rà soát, thu hồi lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên./.

Bộ Y tế thu hồi thuốc Alfachim 4.2 do không đạt tiêu chuẩn Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã kiểm nghiệm mẫu thuốc viên nén Alfachim 4.2, kết quả không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng.