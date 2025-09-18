Thủ tướng Malaysia: Quan hệ gần gũi với Việt Nam giúp củng cố khu vực ASEAN

Ngày 18/9, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết mối quan hệ chặt chẽ giữa Malaysia và Việt Nam sẽ là chất xúc tác cho việc củng cố khu vực Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Trong một bài đăng trên Facebook sau cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Anwar cho rằng cuộc gặp đã khẳng định cam kết của hai nước trong việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng và lĩnh vực Halal.

Theo Thủ tướng Anwar, tại cuộc gặp, cả hai bên đều nhất trí về tầm quan trọng của mối quan hệ giữa quốc hội hai nước.

Malaysia ghi nhận vai trò của Việt Nam thông qua Đại hội đồng Liên Nghị viện ASEAN (AIPA) kể từ năm 1995, vốn đánh dấu một thời điểm quan trọng cho sự hội nhập nghị viện trong khu vực.

Ông cho biết thông qua việc trao đổi các thông lệ tốt nhất về lập pháp, quản trị và cải cách, “chúng ta đã thành công trong việc củng cố nền tảng dân chủ và mở rộng tầm nhìn hợp tác."

Thủ tướng Anwar cũng nhấn mạnh rằng việc các nhà lãnh đạo ủng hộ Timor Leste gia nhập đại gia đình ASEAN tượng trưng cho sự thống nhất và đoàn kết của khu vực./.

