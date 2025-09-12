ASEAN đưa 3 Tuyên bố liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia vào Hội nghị Cấp cao ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 11/9, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 19 về Tội phạm xuyên quốc gia (AMMTC-19) đã nhất trí sẽ trình 3 Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 vào tháng 10 tới.

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Nội vụ Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail xác nhận, Malaysia đề xuất tuyên bố tập trung vào chống rửa tiền nhằm tăng cường tính minh bạch tài chính ở khu vực.

Việt Nam đề xuất Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về nâng cao hiệu quả truy bắt tội phạm truy nã. Theo đó, Malaysia cũng ủng hộ đề xuất này của Việt Nam khi thể hiện mong muốn các quốc gia trong khu vực có thể chia sẻ thông tin lẫn nhau trong việc xác định vị trí và bắt giữ tội phạm bỏ trốn ở các nước ASEAN.

Cuối cùng, Indonesia đã khởi xướng tuyên bố thứ ba khi xác định thể thao là công cụ để ứng phó với chủ nghĩa cực đoan. Trọng tâm trong kỳ họp tiếp theo sẽ là tội phạm mạng, đặc biệt là liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Tại buổi tiệc tối cùng ngày, Bộ trưởng Saifuddin Nasution tái khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác khu vực trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia.

Nhiệm vụ này không thể do một quốc gia đơn lẻ thực hiện mà đòi hỏi cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các quốc gia thành viên. Đây chính là tinh hoa của ASEAN, là tinh thần đoàn kết, hợp tác và tin cậy lẫn nhau.

ASEAN không chỉ đưa ra văn bản hay tuyên bố đơn thuần mà luôn nỗ lực hợp tác, củng cố tình hữu nghị trên thực tế để khi có khủng hoảng xảy ra thì các quốc gia thành viên sẽ cùng sát cánh bên nhau để giải quyết.

Cuối cùng, Bộ trưởng Saifuddin Nasution bày tỏ niềm vinh dự khi Malaysia được đồng hành cùng các quốc gia thành viên ASEAN trong một sứ mệnh chung là xây dựng một khu vực an toàn và vững mạnh hơn cho các thế hệ mai sau./.

