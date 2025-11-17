Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Tổ hợp lọc hóa dầu Al-Zour

Nhân chuyến thăm chính thức Kuwait, chiều 17/11 (giờ địa phương) Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Tổ hợp lọc hóa dầu Al-Zour.

ttxvn-thu-tuong-pham-minh-chinh-den-tham-to-hop-loc-hoa-dau-al-zour-2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Tổ hợp lọc hóa dầu Al-Zour. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-thu-tuong-pham-minh-chinh-den-tham-to-hop-loc-hoa-dau-al-zour-1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Tổ hợp lọc hóa dầu Al-Zour. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-thu-tuong-pham-minh-chinh-den-tham-to-hop-loc-hoa-dau-al-zour-3.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Tổ hợp lọc hóa dầu Al-Zour. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Thủ tướng Phạm Minh Chính #Tổ hợp lọc hóa dầu Al-Zour #Việt Nam-Kuwait Kuwait
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục