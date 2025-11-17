Nhất trí định hướng đưa quan hệ Việt Nam-Kuwait lên tầm chiến lược
Quốc vương Kuwait và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhất trí định hướng đưa quan hệ hai nước lên tầm chiến lược, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.
Nhân chuyến thăm chính thức Kuwait, chiều 17/11 (giờ địa phương) Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Tổ hợp lọc hóa dầu Al-Zour.
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nếu sử dụng đúng, trí tuệ nhân tạo không chỉ là công nghệ mà là động lực cốt lõi để phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng.
Khi ý Đảng hòa cùng lòng dân, khi văn kiện là sản phẩm của hàng triệu trái tim và khối óc, đó chính là sức mạnh để đất nước vươn mình, cất cánh.
Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định ông Phan Thiên Định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030.
Nhân chuyến thăm chính thức Kuwait, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đến thăm Toà nhà Di sản văn hóa Arab.
Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam-Lào 2025 diễn ra từ 20–23/11 tại Viêng Chăn, với gần 120 gian hàng của doanh nghiệp hai nước, cùng nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, văn hóa, xã hội.
Tiếp Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên dành ưu tiên cao cho hợp tác đường sắt, bảo đảm khởi công xây dựng tuyến Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng trong năm 2025...
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Woo Won Shik và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 22/11.
Hai nước thống nhất tăng cường chia sẻ thông tin, duy trì ổn định giao thương, bảo đảm thông suốt chuỗi cung ứng và tận dụng hiệu quả các cơ chế hợp tác đa phương, tăng cường tận dụng ưu đãi từ EVFTA.
Đại biểu Trịnh Xuân An cho rằng nếu thành lập và quy định Quỹ Công nghiệp quốc phòng và Quỹ Đầu tư phát triển công nghiệp an ninh đều là Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách là chưa phù hợp.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đề nghị Tập đoàn Haeco hoàn tất các thủ tục đầu tư tại Vân Đồn; mong muốn Tập đoàn quan tâm đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, phản ánh rõ nét mong muốn chung đưa quan hệ song phương lên tầm cao chiến lược mới.
Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Võ Trọng Hải tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.
Đồng chí Phạm Thành Ngại là cán bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo quản lý, luôn hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trên các cương vị được phân công.
Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chiều 17/11/2025 (giờ địa phương), tại Cung Bayan, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Kuwait Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.
Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Kuwait sau 16 năm, trong bối cảnh hai nước hướng tới các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026.
Sáng 17/11/2025 (giờ địa phương), tại Cung Bayan, Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Kuwait.
Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp trong Chỉ thị số 30-CT/TW.
Ủy viên Bộ Chính trị Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt, tập hợp các lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân, hình thành một mặt trận đối ngoại nhân dân rộng lớn, hoạt động hiệu quả.
Các đại biểu Quốc hội cho rằng việc trao quyền tuyển dụng và điều động giáo viên cho giám đốc sở giáo dục và đào tạo sẽ khắc phục được tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ hiện nay.
Ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Phó Chủ tịch Thường trực; bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng TW.
Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tỉnh Lào Cai tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân; tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, huy động các nguồn lực chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo.
TTXVN chia sẻ với đoàn cán bộ lãnh đạo quản lý báo chí Lào về kinh nghiệm quy trình kiểm chứng tin đa chiều; cách thức xây dựng thông tin phản hồi nhanh, chuẩn xác; phản bác tin sai lệch.
Ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu tín nhiệm 99/99 phiếu, đạt 100% đại biểu có mặt.
Thủ tướng gặp cộng đồng người Việt tại Kuwait, ghi nhận đóng góp của bà con, khẳng định kiều bào là nguồn lực quan trọng và đề nghị tiếp tục đoàn kết, giữ bản sắc, đóng góp cho đất nước.
Sáng 17/11/2025, tại Lào Cai, đồng chí Trần Cẩm Tú, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Hồ Sen và thôn Ngòi Lẻn, xã Thác Bà.
Tại Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên, các đại biểu đã bầu ông Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Hà Quang Trung được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.
Ông Lữ Quang Ngời được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030.
Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định ông Lê Hồng Vinh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030.