Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm người dày công vun đắp quan hệ Việt Nam-Kuwait

Chiều tối 17/11, tại thủ đô Kuwait, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới nhà riêng thăm nguyên Thủ tướng Kuwait Sheikh Nasser Al-Mohammed Al-Jaber Al-Sabah.

Nguyên Thủ tướng Kuwait Sheikh Nasser Al-Mohammed Al-Jaber Al-Sabah là người đã vun đắp và góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Kuwait phát triển mạnh mẽ trong suốt nhiều thập niên qua.

​​Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ vai trò tiên phong và tâm huyết của nguyên Thủ tướng Sheikh Nasser trong việc đưa hai nước trở thành những đối tác kinh tế, đầu tư và phát triển quan trọng hàng đầu của nhau tại khu vực.

​​Thủ tướng tin tưởng quan hệ Đối tác Chiến lược vừa được thiết lập sẽ tiếp tục phát triển, kế thừa và phát huy những di sản quý báu mà nguyên Thủ tướng Sheikh Nasser đã đặt nền móng./.