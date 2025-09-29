Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thúc đẩy các dự án đường sắt kết nối với Trung Quốc

Ngày 29/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ nghe báo cáo kết quả Phiên họp thứ nhất của Ủy ban liên hợp Hợp tác đường sắt Việt-Trung và rà soát tình hình, tiến độ thực hiện các công việc, tiếp tục thúc đẩy triển khai dự án tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng theo yêu cầu đã đề ra.

Cùng dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng dài khoảng 419 km với tổng vốn hơn 203 ngàn tỷ đồng, tương đương 8,37 tỷ USD, khởi công trong năm 2025 và phấn đấu hoàn thành năm 2030. Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tổ chức khởi công một số hạng mục công trình của Dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng vào ngày 19/12/2025.

Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến thảo luận, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của các bộ, cơ quan trong triển khai các công việc được giao, đoàn công tác liên ngành đã tham dự Phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban liên hợp Hợp tác đường sắt Việt-Trung vừa diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai các thỏa thuận cấp cao cũng như các nội dung đạt được tại phiên họp thứ nhất của Ủy ban liên hợp, với tinh thần “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó,” bảo đảm đồng bộ, toàn diện, “đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện phải ra kết quả cụ thể, cân đong đo đếm được,” phân công “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm.”

Chỉ rõ phải tích cực, chủ động, làm ngay những việc có thể làm được, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Trung Quốc, trao đổi để thống nhất các nội dung hợp tác; các bộ, ngành phải chủ động triển khai các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hợp tác đồng bộ, chặt chẽ với nhau, nếu gặp khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền thì phải đề xuất ngay để cấp có thẩm quyền giải quyết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đường sắt kết nối Việt-Trung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng khẩn trương thực hiện xây dựng, thẩm định, công bố quy chuẩn, tiêu chuẩn đường sắt tốc độ cao, đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng theo đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền và quy định của luật pháp, quy định quốc tế, hoàn thành trong tháng 10/2025.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan liên quan triển khai ngay việc hợp tác đào tạo nhân lực. Bộ Ngoại giao tiếp tục thúc đẩy hoạt động cấp cao tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án kết nối với Trung Quốc.

Bộ Tài chính chủ trì cùng các cơ quan liên quan rà soát, tính toán phương án thu xếp nguồn vốn, trong đó chủ động nguồn vốn của Việt Nam và nghiên cứu đề xuất phương án vay vốn hiệu quả nhất; đồng thời tiếp tục làm việc cụ thể với Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á về khả năng vay vốn cho dự án; khẩn trương báo cáo Thường trực Chính phủ phương án cụ thể trong tháng 10/2025.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương tăng cường nhân lực, kiện toàn các ban quản lý các dự án đường sắt của Bộ Xây dựng; Ban Quản lý dự án Đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng tiếp tục thúc đẩy triển khai dự án càng sớm càng tốt với tinh thần vừa làm vừa học hỏi, rút kinh nghiệm, chủ động cao nhất trong triển khai các công việc, nhất là những việc có thể tự làm được.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng, các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tổng thể về đường găng tiến độ, giải phóng mặt bằng, các dự án hợp phần. Trong đó, với dự án thành phần 1 (đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga, sử dụng vốn trong nước), Thủ tướng yêu cầu hoàn thành lập, phê duyệt nghiên cứu báo cáo khả thi trong tháng 10/2025; hoàn thành lập thiết kế kỹ thuật các hạng mục khởi công trước ngày 6/11; hoàn thành chọn nhà thầu thi công, tư vấn giám sát trước 5/12; hoàn thành giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn trong phạm vi khởi công trước 19/12.

Với dự án thành phần 2 (đầu tư xây dựng công trình đường sắt, sử dụng vốn trong nước và vốn vay), Thủ tướng yêu cầu khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu khả thi, hoàn thành chậm nhất vào tháng 6/2026, với tinh thần đặt chất lượng lên trên hết, trước hết; việc thẩm định, phê duyệt báo cáo cũng phải tiến hành khẩn trương.

Chỉ đạo các bộ, ngành làm việc với các bạn Trung Quốc để hai bên ký kết Hiệp định nối ray đường sắt khổ tiêu chuẩn giữa hai nước, Thủ tướng yêu cầu phải thống nhất về hồ sơ, phương án kỹ thuật trong tháng 9/2025.

Về hợp tác phát triển công nghiệp đường sắt, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm triển khai từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp, làm đến đâu chắc đến đấy.

Thủ tướng yêu cầu Bộ xây dựng tiếp tục làm tốt công tác chủ trì, điều phối hợp tác với Trung Quốc, phát huy kết quả đã đạt được, xây dựng lộ trình, tiến độ và các nội dung làm việc cụ thể trên tinh thần “6 rõ”, báo cáo định kỳ hằng tháng; cùng với dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, phải tiếp tục thúc đẩy các dự án đường sắt Đồng Đăng-Hà Nội và Móng Cái-Hạ Long-Hải Phòng kết nối giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc./.

