Thúc đẩy “3 kết nối” giữa các địa phương Việt Nam-Trung Quốc

Là một trong địa phương có quan hệ gần gũi và hợp tác hiệu quả nhất với Việt Nam, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đang thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu, hợp tác với Việt Nam thông qua nhiều lĩnh vực như "kết nối cứng" về cơ sở hạ tầng, "kết nối mềm" về kinh tế-thương mại-đầu tư và "kết nối lòng dân" thông qua giao lưu nhân văn…



Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ông Vi Thao (Wei Tao), Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) khẳng định, kết nối hạ tầng là nền tảng của hợp tác, chỉ khi có giao thông thông thoáng thì người dân và hàng hóa mới có thể di chuyển và thông thương một cách thuận lợi.



Ông Vi Thao cho biết, Quảng Tây hiện có 3 thành phố, 8 quận, huyện giáp biên giới Việt Nam, với đường biên giới trên bộ dài 696 km. Trong những năm gần đây, Quảng Tây luôn tích cực thúc đẩy kết nối hạ tầng với Việt Nam.

Hiện nay, Quảng Tây có hai tuyến đường sắt nối trực tiếp với biên giới Trung Quốc-Việt Nam; 13 tuyến đường cao tốc đang được quy hoạch và xây dựng dẫn đến các cửa khẩu biên giới, trong đó 10 tuyến đã hoàn thành và 3 tuyến đang xây dựng; đồng thời có 9 cửa khẩu biên giới đường bộ kết nối với Việt Nam.

Trong đó, cửa khẩu Đông Hưng có lượng hành khách xuất nhập cảnh cao nhất Quảng Tây, trong khi cửa khẩu Hữu Nghị Quan là cửa khẩu đường bộ có hạ tầng hoàn thiện nhất, ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến nhất và có giá trị cao nhất tại Quảng Tây.

Ông Vi Thao (phải), Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Trung Quốc. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Quảng Tây cũng đang tích cực thúc đẩy xây dựng các cảng thông minh, phấn đấu đạt được mục tiêu thông quan hàng hóa 24/7 không gián đoạn, tự động và thông minh.



Về vận tải biển, theo ông Vi Thao, cảng Vịnh Bắc Bộ có 35 tuyến vận chuyển container với Việt Nam, chủ yếu kết nối với 5 cảng biển của Việt Nam như cảng Hải Phòng và cảng Thành phố Hồ Chí Minh… Trong chuyến thăm Việt Nam tháng 11/2025, đoàn đại biểu Quảng Tây do ông dẫn đầu đã đạt được một loạt đồng thuận với các bộ ngành liên quan của Việt Nam về việc tăng cường kết nối cơ sở hạ tầng.

Việt Nam cho biết sẽ thúc đẩy xây dựng hai tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn là Đồng Đăng-Hà Nội và Móng Cái-Hạ Long-Hải Phòng, cũng như các tuyến đường cao tốc và cảng thông minh kết nối Quảng Tây.

Ông Vi Thao tin rằng, sau khi các dự án này được triển khai, khả năng kết nối giữa hai nước sẽ được tăng cường hơn nữa, hợp tác thương mại và công nghiệp song phương sẽ vững chắc hơn.



Về "kết nối mềm," Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây khẳng định Quảng Tây là địa phương duy nhất ở Trung Quốc giáp với Việt Nam cả trên bộ và trên biển.

Trong những năm gần đây, hợp tác thương mại và đầu tư song phương đã và đang ngày càng phát triển sâu rộng. Năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu của Quảng Tây với Việt Nam đạt 311,25 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 45 tỷ USD), tăng 5,4%, chiếm khoảng 38% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Quảng Tây.

Quảng Tây đã trở thành một kênh phân phối và trung tâm thương mại quan trọng cho trái cây Việt Nam nhập khẩu vào Trung Quốc, cửa khẩu Hữu Nghị Quan là cửa khẩu nhập khẩu sầu riêng lớn nhất Trung Quốc.

Hợp tác giữa các doanh nghiệp cũng rất sôi động. Các doanh nghiệp máy móc thiết bị chủ chốt của Quảng Tây, như Tập đoàn Yuchai, Tập đoàn Liugong và Meisida, đang tăng cường đầu tư vào Việt Nam. Sự hợp tác giữa SAIC-GM-Wuling và TMT, nhà sản xuất xe thương mại lớn nhất Việt Nam, cũng đang được tăng cường.



Ông Vi Thao cho biết trong thời gian tới, Quảng Tây sẽ tiếp tục nỗ lực trong lĩnh vực "kết nối mềm" với Việt Nam. Theo đó, địa phương này sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại điện tử xuyên biên giới, tài chính xuyên biên giới và logistics xuyên biên giới; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như ôtô, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, thông tin điện tử và công nghiệp nhẹ…, để cùng nhau xây dựng chuỗi sản xuất và cung ứng xuyên biên giới an toàn và ổn định; phối hợp với tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam), để thực hiện các yêu cầu của Tuyên bố chung Trung Quốc-Việt Nam và tìm kiếm mô hình thí điểm khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới Trung Quốc-Việt Nam; tiếp tục thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại đa dạng, tăng cường kết nối sản xuất - tiêu dùng và thúc đẩy thương mại.



Về "kết nối lòng dân," ông Vi Thao cho biết, quan hệ tốt đẹp giữa các quốc gia phụ thuộc vào sự gắn kết giữa người dân hai nước. Quảng Tây và Việt Nam có vị trí địa lý gần nhau và có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, với các hoạt động giao lưu và hợp tác ngày càng thường xuyên ở mọi cấp độ.

Quảng Tây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành các hoạt động cách mạng trong một thời gian dài và là minh chứng lịch sử cho tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Việt Nam.



Ông Vi Thao chia sẻ: "Tháng 11 năm ngoái, trong chuyến thăm Việt Nam, tôi đã đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm nơi ở của Người. Tại Hà Nội, tôi cũng đã gặp gỡ đại diện các sinh viên Việt Nam đang học tập tại Quảng Tây, lắng nghe những câu chuyện của họ về việc học tập và sinh sống tại đó. Tôi thực sự cảm nhận được tình hữu nghị giữa hai dân tộc đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác."

Theo ông Vi Thao, tính đến cuối năm 2025, có hơn 3.400 sinh viên Việt Nam học tập và sinh sống tại Quảng Tây. Trong nhiều năm liên tiếp, Quảng Tây là một trong những tỉnh thành của Trung Quốc đón nhận nhiều sinh viên Việt Nam nhất.

Những sinh viên này là những sứ giả của tình hữu nghị giữa hai bên, mang những câu chuyện về Quảng Tây trở về Việt Nam và giới thiệu văn hóa Việt Nam đến Quảng Tây.



Chủ tịch chính quyền Quảng Tây nhấn mạnh, trong thời gian tới, Quảng Tây sẽ tận dụng các nguồn lực như các địa điểm hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và địa chỉ cũ của trường Dục Tài (Yu Cai) để tổ chức thêm nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, mang lại lợi ích cho người dân hai nước.

Thứ nhất, tăng cường giao lưu và tin cậy lẫn nhau. Thực hiện các kết quả của cuộc gặp gỡ đầu Xuân giữa Bí thư Đảng ủy Quảng Tây và 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam vào tháng 2 năm nay; tăng cường giao lưu hữu nghị ở tất cả các cấp.



Thứ hai, tăng cường hợp tác văn hóa và du lịch. Cùng nhau xây dựng Khu hợp tác du lịch xuyên biên giới thác Đức Thiên (Trung Quốc)-Bản Giốc (Việt Nam); thúc đẩy mở rộng du lịch biên giới và phát triển các sản phẩm du lịch xuyên biên giới. Thứ ba, tăng cường giao lưu nhân dân.

Tăng cường giao lưu giữa các công đoàn, tổ chức phụ nữ, tổ chức thanh niên và các thành phố kết nghĩa, tiếp tục tổ chức các hoạt động như Liên hoan cư dân biên giới, các trận bóng đá giao hữu, hát đối dọc sông biên giới…, để tăng cường tình hữu nghị giữa người dân hai bên./.

