Thực hiện Nghị quyết 68: 'Không tô hồng' và phải 'đong, đếm được'

Nói về hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW (ngày 4/5/2025) của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu phải xây dựng bộ tiêu chí đánh giá môi trường kinh doanh, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, tiêu chí đo đạc và phản ánh kết quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bộ tiêu chí "không tô hồng, không bôi đen"

Ngày 10/8, chủ trì buổi làm việc với Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (tức Ban IV thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ), Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần tiếp tục triển khai thành công, hiệu quả Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, tạo đột phá thực sự để phát triển kinh tế tư nhân tương tự "khoán 10" trong nông nghiệp.

Thủ tướng chỉ đạo Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân tiếp tục nắm bắt, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết, bảo đảm chính xác, không tô hồng, không bôi đen; các bộ, ngành, địa phương phải tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc; xây dựng cơ chế giám sát, tăng cường giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội; xây dựng kế hoạch giám sát các địa phương.

Muốn nắm bắt được chính xác tình hình, bên cạnh kiểm tra, giám sát thì phải có bộ tiêu chí cụ thể làm cơ sở để đánh giá sự việc một cách khách quan.

Vì vậy, Bộ Tài chính, Ban IV và các cơ quan liên quan được giao nhiệm vụ nhanh chóng xây dựng "chỉ số đo lường" kết quả thực hiện Nghị quyết 68 trong từng giai đoạn và xem xét môi trường kinh tế tư nhân có thực sự cởi mở hay không.

Bộ tiêu chí phải bảo đảm yêu cầu "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền) và "3 dễ" (dễ theo dõi, dễ thúc đẩy, dễ đánh giá). Chính phủ sẽ điều hành các đường lối, chính sách liên quan đến kinh tế tư nhân dựa trên cơ sở dữ liệu chính xác, cụ thể mà bộ tiêu chí đem lại.

Đo lường về sự lớn mạnh của kinh tế tư nhân, bộ tiêu chí nói trên cần dựa trên cơ sở đánh giá doanh nghiệp được nêu trong Nghị quyết 68, trong đó có mặt tuân thủ pháp luật; giải quyết việc làm; đóng góp vào ngân sách nhà nước; hoạt động an sinh xã hội; bảo vệ môi trường, phát triển bền vững; khả năng tiếp cận đất đai, vốn, nhân lực; ứng dụng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; đạo đức kinh doanh.

Việc có một bộ tiêu chí đánh giá rất quan trọng để giúp chúng ta nhìn nhận tình hình một cách cân bằng, tránh sự chủ quan, duy ý chí hoặc thiên về cảm tính. Có đánh giá đúng thì mới có quyết định đúng và ngược lại.

Có bộ tiêu chí thì chúng ta mới đo lường được kết quả, nhìn ra những mặt hạn chế cũng như nguyên nhân của chúng; nhận diện rõ hơn các rào cản, điểm nghẽn trong thể chế, pháp luật để tìm cách tháo gỡ. Đây cũng là cơ sở để nắm bắt mức độ, niềm tin của doanh nghiệp, xã hội đối với Nghị quyết; sự tham gia, vào cuộc của các doanh nghiệp.

Yêu cầu về bộ tiêu chí đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 68 thể hiện quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về sự đổi mới thực chất, "nói là làm, cam kết thì phải triển khai" trong lĩnh vực phát triển kinh tế tư nhân.

Mong muốn của Thủ tướng Chính phủ là phải đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, ra sản phẩm có thể "cân, đong, đo, đếm được" chứ không phải hình thức, kết quả cuối cùng là mức độ đóng góp của doanh nghiệp tư nhân, kinh tế tư nhân vào sự phát triển kinh tế-xã hội, đóng góp nhiều hơn, cao hơn cho GDP, tăng năng suất lao động, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Hành quân thần tốc để "đánh là thắng"

Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành đoàn kết, "cả nước là một đoàn quân, hành quân tới mục tiêu phải thần tốc, táo bạo, đã đánh là thắng, thắng phải chắc, vừa đảm bảo yêu cầu trước mắt, vừa bảo đảm yêu cầu phát triển lâu dài" theo tinh thần Nghị quyết 68.

Tháng Tám năm nay là dịp để chúng ta nhìn lại 3 tháng "hành quân thần tốc" nhằm khơi thông nguồn lực cho hơn 940.000 doanh nghiệp tư nhân và 5,2 triệu hộ kinh doanh trên cả nước.

Tác động rõ nét nhất sau 90 ngày ban hành Nghị quyết 68 là sự thay đổi đáng kể trong tư duy, nhận thức của toàn xã hội về phát triển kinh tế tư nhân, khơi dậy tinh thần kinh doanh, khích lệ, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp lên cao với số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh được thành lập mới và quay trở lại hoạt động nhiều nhất từ trước tới nay.

Tháng Sáu ghi nhận một kỷ lục là số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt hơn 24.400, tăng gần 61% so với cùng kỳ năm 2024, cao gấp 2 lần mức trung bình của giai đoạn 2021-2024.

Tháng Bảy, hơn 16.500 doanh nghiệp ra đời, đưa tổng số doanh nghiệp được thành lập trong 7 tháng đầu năm lên 107.700, tăng gần 11%. Số vốn tăng thêm của doanh nghiệp đang hoạt động đạt hơn 2,4 triệu tỷ đồng, tăng hơn 186% so với cùng kỳ năm 2024.

Tháng Bảy có 61.460 hộ kinh doanh được thành lập mới với số vốn đăng ký đạt 12.400 tỷ đồng, đưa tổng số hộ kinh doanh ra đời trong 7 tháng đạt gần 536.200 hộ, tăng 165% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm có gần 13.700 hộ kinh doanh nộp thuế khoán chuyển đổi sang nộp thuế theo phương pháp kê khai và gần 1.480 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Trong 7 tháng năm 2025 có hơn 66.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng gần 50% so với cùng kỳ, riêng tháng 7 có gần 15.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng hơn 78% so với cùng kỳ.

Tính đến hết đầu tháng Tám, có gần 56.700 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đạt hơn 150% kế hoạch.

Kết quả bước đầu nói trên tạo ra niềm tin vững chắc về mục tiêu dài hơi là đến năm 2030 có 2 triệu doanh nghiệp tư nhân để đóng góp 55-58% vào GDP và 35-40% vào ngân sách nhà nước, tạo ra 84-85% việc làm trên cả nước./.

