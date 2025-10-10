Multimedia
Thực hư việc Trường Đại học ở Thái Nguyên “chặn đoàn cứu trợ tiếp tế sinh viên”

Tối 9/10, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đính chính thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc Ban quản lý ký túc xá bị cho là ngăn cản đoàn cứu trợ vào tiếp tế đồ ăn cho sinh viên.

Bản tin 60s ngày 10/10/2025 gồm những nội dung sau:

Nguy cơ vỡ đê hạ du, Thủ tướng yêu cầu khẩn cấp điều tiết cửa xả thủy điện.

Giao thông tê liệt nhiều đoạn vì cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên ngập nửa mét.

Công an Vĩnh Long hỗ trợ người dân vượt qua điểm ngập trên Quốc lộ 1.

Chính thức bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng.

Ukraine triển khai “song sát” Neptune–Flamingo, gia tăng năng lực tấn công tầm xa.

Ông Trump cảnh báo loại Tây Ban Nha khỏi NATO.

Bỉ triệt phá âm mưu tấn công Thủ tướng bằng drone gắn bom./.

#Thủ tướng Phạm Minh Chính #xả thủy điện #ngập lụt #bão #Đại học Sư phạm Thái Nguyên #cứu trợ #cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên #giao thông tê liệt #Vàng miếng SJC #độc quyền vàng miếng #Neptune–Flamingo #Chiến sự Nga-Ukraine #Trump #NATO #drone

