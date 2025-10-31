Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết chấm dứt thuế quan toàn cầu của ông Trump

Thượng viện Mỹ ngày 30/10 đã thông qua một nghị quyết lưỡng đảng nhằm bãi bỏ các mức thuế quan toàn cầu của Tổng thống Donald Trump, bao gồm cả thuế cao đối với các đồng minh lâu năm như Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Một đề xuất tương tự đã thất bại tại Thượng viện vào cuối tháng Tư với tỷ lệ phiếu 50-49, sau khi Phó Tổng thống Vance bỏ phiếu quyết định để bác bỏ.

Bốn thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa bỏ phiếu cùng phe Dân chủ hôm 30/10 gồm: Rand Paul (bang Kentucky) - người bảo trợ nghị quyết, Mitch McConnell (bang Kentucky), Susan Collins (bang Maine) và Lisa Murkowski (bang Alaska).

Nghị quyết này tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia mà ông Trump đã viện dẫn vào ngày 2/4, gọi là “Ngày Giải phóng," để cho phép áp đặt hàng loạt thuế quan trả đũa trên toàn cầu.

Dù được xem là chiến thắng mang tính biểu tượng cho những người chỉ trích chính sách thương mại của ông Trump, nghị quyết khó có hiệu lực thực tế vì Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (đảng Cộng hòa, bang Louisiana) gần như chắc chắn sẽ không đưa ra bỏ phiếu, và ông Trump sẽ phủ quyết nếu được thông qua.

Trước đó trong tuần, Thượng viện cũng đã bỏ phiếu chấm dứt thuế quan 35% với Canada và 50% với Brazil, nhưng các dự luật này cũng khó được Hạ viện thông qua./.

Thượng viện Mỹ phủ quyết thuế quan 50% của Trump đối với Brazil Tuy nhiên, giới quan sát nhận định rằng các cuộc bỏ phiếu này chủ yếu mang tính biểu tượng bởi ngay cả khi được thông qua, các nghị quyết này vẫn có thể bị Tổng thống Trump sử dụng quyền phủ quyết.