Tín dụng chính sách đồng hành cùng người dân Yên Bái vượt qua hậu quả bão lũ

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái đã và đang khẩn trương cho vay bổ sung nguồn vốn để người nghèo và các đối tượng chính sách khác khôi phục sản xuất kinh doanh. (Ảnh: Vietnam+)

Yên Bái là một trong những tỉnh miền núi phía Bắc chịu thiệt hại nặng nề do hoàn lưu của cơn bão số 3 (bão Yagi) với những đợt mưa to, lũ lớn diễn ra từ ngày 7-11/9. Với quyết tâm đưa nhanh nguồn vốn chính sách về với bà còn vùng bị ảnh hưởng mưa lũ, hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho khách hàng bị thiệt hại do thiên tai sớm khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống là mục tiêu hàng đầu của lãnh đạo tỉnh Yên Bái.

3.000 hộ vay vốn bị ảnh hưởng

Theo báo cáo thống kê, đến nay toàn tỉnh Yên Bái có hơn 2.700 điểm sạt lở đất tại hầu hết các huyện, thị xã, thành phố. Riêng tại thành phố Yên Bái có gần 1.000 điểm sạt lở.

Mưa lũ cũng khiến nhiều người chết và bị thương, tàn phá nhiều cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, giao thông, thủy lợi, y tế, điện nước...

Thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tập trung ứng phó với mưa lũ và sạt lở. Đồng thời, ngay sau khi cơn bão số 3 tan, nước rút, lực lượng tại chỗ và nhân dân các địa phương đã nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngân hàng Chính sách chia sẻ cùng người dân vùng lũ bị ảnh hưởng bởi bão số 3 Với tinh thần “tương thân, tương ái” cán bộ đoàn viên công đoàn và người lao động Ngân hàng Chính sách Xã hội đã và đang dốc lòng, dồn sức cùng chung tay khắc phục hậu quả của bão lũ cùng người dân.

Toàn tỉnh Yên Bái có 173 xã, phường, thị trấn với 850.000 người hiện đang dấy lên không khí lao động khẩn trương, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống sau mưa lũ.

Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt, hỗ trợ hiệu quả của Trung ương, sự chia sẻ về tinh thần, vật chất của các tỉnh, thành phố và nhân dân cả nước, thì các nguồn lực, trong đó có nguồn vốn chính sách được bổ sung về Yên Bái cũng tăng đáng kể để hỗ trợ đồng bào các dân tộc vượt qua khó khăn.

Đồng hành cùng chính quyền, nhân dân tỉnh, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh việc chung tay cùng các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn; hoạt động với công suất, chất lượng cao nhất.

Các cán bộ chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái cùng với chính quyền và bà con nhân dân địa phương chủ động dọn dẹp, sửa sang lại các trụ sở phòng và Điểm giao dịch tại xã để nhanh chóng hoạt động trở lại. (Ảnh: Vietnam+)

Ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái cho biết: Theo báo cáo sơ bộ có khoảng hơn 3.000 hộ vay vốn chính sách tại Yên Bái bị ảnh hướng bởi mưa lũ với số tiền trên 88 tỷ đồng. Cùng với đó, nhu cầu vốn bổ sung cấp bách trong năm 2024 để khắc phục, khôi phục sản xuất kinh doanh sau thiên tai là 442 tỷ đồng, tập trung vào chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, cho vay sửa chữa, xây mới các công trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, chương trình giải quyết việc làm, cho vay làm nhà ở xã hội...

Đồng hành cùng bà con vùng lũ

Để nhanh chóng hỗ trợ đồng bào vay vốn bị thiệt hại, khắc phục hậu quả sau mưa lũ, các cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, thị đã vượt qua hàng chục cây số đường rừng lầy lội bùn đá để vào tận xã vùng sâu, vùng xa, nhất là ở các huyện Văn Chấn, Lục Yên, Bảo Yên, Trạm Tấu... Mang bên mình là cặp tài liệu, túi mì tôm, chai nước uống... ở lại vùng thiệt hại để làm nhiệm vụ rà soát, xác định thiệt hại và hướng dẫn bà con vay vốn lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ rủi ro...

Đặc biệt, ngay sau khi bão lũ đi qua, hầu hết các điểm giao dịch tại xã của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã hoạt động trở lại bình thường. Vừa tổ chức giao dịch bù, vừa tập trung ưu tiên nguồn vốn từ thu hồi nợ cũ, cùng với nguồn vốn mới bổ sung, để tiến hành giải ngân nhanh nhất, tiện lợi nhất tới tận tay người bị thiệt hại do bão lũ.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội chủ động dọn dẹp, sửa sang lại các trụ sở phòng và các Điểm giao dịch tại xã để nhanh chóng hoạt động trở lại bình thường. (Ảnh: Vietnam+)

Đến dự phiên giao dịch sau lũ của Ngân hàng Chính sách xã hội tại Điểm giao dịch xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, khác hẳn với các phiên giao dịch thông thường. Các Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn đến lần này không phải để nộp lãi tiết kiệm, vì Ngân hàng Chính sách xã hội đã có chủ trương tạm dừng chưa thực hiện thu lãi tiền vay đối với khách hàng bị thiệt hại do cơn bão số 3 đến hết năm 2024.

Mặc dù chưa được giao nguồn vốn bổ sung mới, nhưng Ngân hàng Chính sách xã hội cũng đã ưu tiên giải ngân hơn 1 tỷ đồng cho các hộ dân trên địa bàn xã, tập trung vào chương trình cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn và chương trình giải quyết việc làm, để giúp bà con sớm khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Lộc cho biết: “Chúng tôi tin tưởng, với sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự đồng hành của Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ giúp địa phương sớm trở lại “thương hiệu” xã nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái.”

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, khi các hộ có hoàn cảnh khó khăn, các khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái thường xuyên có mặt kịp thời động viên, chia sẻ bà con với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”. (Ảnh: Vietnam+)

Rời xã Tuy Lộc, chúng tôi đến thăm gia đình ông Trương Văn Hai ở thôn Ngòi Chang, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, cách thành phố Yên Bái khoảng hơn 100km. Hiện ông Hai đang vay 40 triệu đồng tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và việc trả khoản nợ này càng trở nên khó khăn hơn với ông, khi trận mưa lũ kinh hoàng vừa qua đã quật đổ hết vườn cam, đồi keo sắp đến kỳ thu hoạch, đồng thời làm chết 3 con bò và cả đàn lợn của gia đình.

Giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lục Yên Dương Quốc Tuấn cho biết tổng dư nợ của đơn vị đến nay là trên 816 tỷ đồng. Vừa qua, thiệt hại do bão lũ của huyện Lục Yên ước khoảng vài chục tỷ đồng. Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác rà soát các khách hàng vay vốn bị thiệt hại để áp dụng biện pháp xử lý rủi ro phù hợp, đúng quy định.

Tại thời điểm này, mỗi hộ nghèo do bị thiệt hại bão lũ tại địa phương được vay từ 80-100 triệu đồng vốn ưu đãi. Thời gian tới, đơn vị sẽ ưu tiên hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng có thiệt hại về thiên tai tiếp cận vốn ưu đãi gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn chính sách.

Với tỉnh cảm cá nhân, các cán bộ tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái đã động viên, chia sẻ với các Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn bị thiệt hại do bão lũ tại phiên giao dịch bù vừa qua

Có thể nói, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái đã và đang nêu cao tinh thần, trách nhiệm cao nhất, đảm bảo tất cả hộ vay vốn bị thiệt hại bởi thiên tai đều được xem xét, xử lý nợ bị rủi ro theo quy định, như: Gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ đối với các món vay đến hạn trả nợ với các khoản vay bị ảnh hưởng sau cơn bão số 3 (triển khai đối với các món vay phát sinh nợ đến hạn từ tháng 9/2024); đồng thời chưa thực hiện thu lãi tiền vay phát sinh với khách hàng ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết tháng 12/2024.

Ngoài ra, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái cũng đang tập trung rà soát nhu cầu vay vốn của người dân và giải ngân kịp thời, đúng đối tượng thu hưởng, trong đó đặc biệt ưu tiên vốn cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai để cho vay khôi phục sản xuất kinh doanh. Chỉ tính từ ngày 12/9 đến nay, chi nhánh đã giải ngân cho 90 hộ vay với tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng./.

Đồng hành cùng bà con nhân dân và cấp uỷ, chính quyền địa phương, Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái đã kịp thời cử các đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ 5 hộ bị sập nhà và có người chết do sạt lở đất tại xã Minh Xuân, xã Liễu Đô. Hỗ trợ ngày công dọn dẹp tại Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở và Ủy ban Nhân dân xã Minh Chuẩn và hỗ trợ dọn dẹp cùng nhân dân khu dân cư Trung tâm xã Tân Lĩnh... Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, cán bộ, người lao động toàn chi nhánh cũng đã đóng góp, ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại với số tiền 200 triệu đồng. Trong đó, chuyển về Ban vận động cứu trợ tỉnh là 50 triệu đồng, trao quà trực tiếp cho 30 hộ có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại về người là 150 triệu đồng.